Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж
Захисники України розбили колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ.
Про це повідомив у фейсбуці голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорога "Кіпті-Бачівськ". Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України. Дякую усім причетним!", - написав Живицький.
Топ коментарі
+46 NEEGLS S.
показати весь коментар04.03.2022 08:06
+28 Богдан Пупкин #502797
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+17 Шимус
показати весь коментар04.03.2022 08:18
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Слава Народу України!!!
ЇЇ їб..ли, вони розвернулись і поїхали інший шлях шукати.
Мы победим!
Ты, Витя, - далеко не "люди". "Напрягает" враньё на наших ресурсах? - иди на рашистские, там только правду пишут.
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нового фейку.
❌Як зазначається в публікації, «Российские военные предоставляют жителям освобожденных населенных пунктов свои сухпаи».
🔴Попереджаємо, жодної гуманітарної допомоги населенню російські військовослужбовці не надають, а українці не зустрічають ворога «із посмішками на обличчі».
Насправді українці зустрічають окупантів «коктейлями Молотова» та «Гостинцем».
❌Не вірте фейкам!
💪🇺🇦Здолаємо #інфотерор разом! https://t.me/operativnoZSU/10806
півмільйонний марік без світла тепла води
наказание для орков, решивших безнаказанного убивать мирных людей и разграбить Украину - это убить их близких, они должны тоже рыдать от боли и бессилия.. смерть пуинским оккупантам;
Просто вказано "техніка".
Тільки чому рашисти вже під Вознесенськом (Миколаївська обл.) ?? до Умані 200 км .. як це зрозуміти ? шо за куйня?
Миколаїв , Баштанка , Вознесенськ відпишіться якщо хто є на цензорі !
Показали те що можно. Ви не бачите що там по переду, то й не треба вам бачити. Баньте підарів фсбшних - "всьопрапала" , "нет там такого я там бьіл" !