Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Захисники України розбили колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ.

Про це повідомив у фейсбуці голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорога "Кіпті-Бачівськ". Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України. Дякую усім причетним!", - написав Живицький.





















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