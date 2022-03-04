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Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Захисники України розбили колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ.

Про це повідомив у фейсбуці голова Сумської ОДА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорога "Кіпті-Бачівськ". Це російська техніка, яка йшла на Київ. Ми змогли її зупинити на Сумщині. Бо Сумщина - північний форпост України. Дякую усім причетним!", - написав Живицький.

Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 01
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 02
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 03
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 04
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 05
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 06
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 07
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 08
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 09
Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький 10

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Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) Сумська область (3667) Живицький Дмитро (466)


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Топ коментарі
+46
Слава ЗСУ!!!
Слава Народу України!!!
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04.03.2022 08:06
+28
Вибачте... але ж там неколонна спалена. А лише 1 одиниця тнхніки. Навіщо повідомляти про колонну?
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04.03.2022 08:08
+17
это фото 3 дневной давности поясняю- армейцы не выкладывают сразу видосы в сеть дабы кацапы не могли понять онлайн об ходе боёв понимайте это и верьте в ЗСУ
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04.03.2022 08:18
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Слава ЗСУ!!!
Слава Народу України!!!
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04.03.2022 08:06 Відповісти
ти втер. оборону звертався?
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04.03.2022 08:18 Відповісти
Витя шо ты ноешь сидишь тут *** иди в военкомат приняли закон о оружии !!! Автомат тебе ? Ты хоть с оружием знаком или так абы поляпать метлой
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04.03.2022 08:21 Відповісти
Не "танкетка" а БМП-1 (виробництво СРСР в 70-ті - її "хламом" визнавали ще в Афгані) Ти-б ще цю техніку "броньовиком" назвав (як в І Світову)
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04.03.2022 08:12 Відповісти
Живицький написав правильно - зупинили. А редактору не слід перебільшувати. Очевидно пустили цей дійсно мотлох попереду і посадили суки туди пацанів, які дупля не рублять, в чому вони їдуть - вона крупнокаліберним кулеметом прошивається.
ЇЇ їб..ли, вони розвернулись і поїхали інший шлях шукати.
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04.03.2022 09:28 Відповісти
Это правильная лапша во время войны, но тупая: вы или слово "колонна" не употребляйте или фото одного БМП не печатайте.
Мы победим!
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04.03.2022 08:14 Відповісти
Во время войны все ресурсы должны быть пропагандистскими. Но грамотными.
Ты, Витя, - далеко не "люди". "Напрягает" враньё на наших ресурсах? - иди на рашистские, там только правду пишут.
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04.03.2022 08:39 Відповісти
Вибачте... але ж там неколонна спалена. А лише 1 одиниця тнхніки. Навіщо повідомляти про колонну?
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04.03.2022 08:08 Відповісти
Ну а інші відступили! І не факт що без втрат Подивися - там прориваться нема як: дорога блоками бетонними перегороджена і йде по штучному насипу По боках - низина Скоріш всього - заболочена Та ще й березняк БМП там не пройдуть Не факт що пройдуть і танки А кацапи звикли за бронею ховаться і в основній масі не здатні діять самостійно - надивився Збиваються як телята і пруть кодлом
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04.03.2022 08:18 Відповісти
У тебе є докази що відступили без втрат? А щодо БМП - так це міг буть "головний дозор" Наткнувся на завал на дорозі Поки "розчухувалися" - "что делать?" їх спалили
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04.03.2022 08:51 Відповісти
Зараз набіжать сюди фсбшники: ви всьо врьотє!
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04.03.2022 08:08 Відповісти
Я нефсбшнік. І я щиро радію з кожної кацапської кончини. Але останнім часом розумію що пропаганда почала діяти і на нашій стороні.
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04.03.2022 08:10 Відповісти
Розумієш, між агресивною та патріотичною пропагандою дуже велика різниця!
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04.03.2022 08:18 Відповісти
ты и есть фсбешник
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04.03.2022 08:11 Відповісти
Патрійот, тивже в ЗСУ? в тер.обороні? сидиш на жопі та бздиш? А прийдуть кацапи - підеш з квіточками зустрічати?
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04.03.2022 08:13 Відповісти
❗️Черговий фейк: українці вдячні окупантам за гуманітарну допомогу та «визволення»!

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про поширення російськими інфотерористами нового фейку.

❌Як зазначається в публікації, «Российские военные предоставляют жителям освобожденных населенных пунктов свои сухпаи».

🔴Попереджаємо, жодної гуманітарної допомоги населенню російські військовослужбовці не надають, а українці не зустрічають ворога «із посмішками на обличчі».

Насправді українці зустрічають окупантів «коктейлями Молотова» та «Гостинцем».

❌Не вірте фейкам!

💪🇺🇦Здолаємо #інфотерор разом! https://t.me/operativnoZSU/10806
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04.03.2022 08:34 Відповісти
пля копуха я думал всё у русни они на складах а ту в бой погнали мля -разминирование минных полей пехотой
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04.03.2022 08:09 Відповісти
опа рузге полезли вы бтр от бмп отличить не можете у вас потерь нет вы как вашь сцыкливый сцарь потеряли по официозен вашему столько сколько США в Ираке за 11 месяцев
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04.03.2022 08:14 Відповісти
БМП. Один БМП.
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04.03.2022 08:15 Відповісти
это фото 3 дневной давности поясняю- армейцы не выкладывают сразу видосы в сеть дабы кацапы не могли понять онлайн об ходе боёв понимайте это и верьте в ЗСУ
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04.03.2022 08:18 Відповісти
коли знімете печаль з півдня
півмільйонний марік без світла тепла води
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04.03.2022 08:29 Відповісти
молодцы, в плен не брать, чем больше убитых орков, тем больнее рашистам..
наказание для орков, решивших безнаказанного убивать мирных людей и разграбить Украину - это убить их близких, они должны тоже рыдать от боли и бессилия.. смерть пуинским оккупантам;
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04.03.2022 08:11 Відповісти
вот ышо коробка т90- не имеющий аналов танк чей броня не страшно не чего
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04.03.2022 08:12 Відповісти
NLAW способствует внутренней детонации)
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04.03.2022 08:15 Відповісти
нет там танковый бой- т 64 ЗСУ работала
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04.03.2022 08:16 Відповісти
Найс шот, как грится!
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04.03.2022 08:17 Відповісти
санта джавелина по бмп 2
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04.03.2022 08:22 Відповісти
ви на цей мотлох джаву витратили? догана
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04.03.2022 08:30 Відповісти
Автор, имей совесть! По одному их уже давно никто не считает, минимальная партия 5 шт. Исключением являются редкие звери типа Панциря, Бука, машин РЭБ.
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04.03.2022 08:13 Відповісти
Полон - пережиток. Стріляти їх в дупу.
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04.03.2022 08:13 Відповісти
Яке стерво "прокололося" ? Прізвище - В СТУДІЮ !
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04.03.2022 08:14 Відповісти
вояки лехендарной и не победимой сру армии https://twitter.com/i/status/1499628921641439233 https://twitter.com/i/status/1499628921641439233
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04.03.2022 08:15 Відповісти
У оригінальному пості, на який посилається недоумок-автор заголовку слова "колона" немає.
Просто вказано "техніка".
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04.03.2022 08:16 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499388757409255427 https://twitter.com/i/status/1499388757409255427
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04.03.2022 08:20 Відповісти
Річ по тому що може переломитись і люди перестануть вам вірити. Або мовчітт або давайте реальну картину!!! Я розумію що реальна картина може призвести до паніки. Але повірте краще щоб то була паніка і вивозили жінок і дітей з усієї країни і тоді чоловіки зможутт без напрягу йти до армії чи иер оборони. Зараз багато чоловіків біикаються з дітьми і жінками оберігаючи їх. Як тільки вони будуть за кордоном в ьезпеці вони одразу підуть до зброї! Але ж багато хто не вивозить своїх бо на кожному порталі пишуть як розбивають колонну за колонною...
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04.03.2022 08:16 Відповісти
Фото и содержание новости противоречат друг другу. Не делайте так больше.
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04.03.2022 08:17 Відповісти
Показали те що можно! Чого ви такі тупі? Ви ж не бачите що попереду того БМП. Не усе можно показувати!
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04.03.2022 08:35 Відповісти
А чому не можна показувати підбиту ворожу техніку? Логічно було б навпаки, для підняття бойового духу ЗСУ та українського народу та деморалізації кацапів показати купу розгромленої техніки. А показати спалену одну! консервну ********, причому без ніяких розпізнавальних знаків, яку легко знищити навіть з крупнокаліберного кулемета, і видати її за знищену колону окупанта...
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04.03.2022 15:12 Відповісти
Шо за крики ,остальную часть колонны просто уже успели сдать в металлолом ..
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04.03.2022 08:17 Відповісти
залутали
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04.03.2022 08:19 Відповісти
О. понабігло диваних джавелінов! Вам позиції нашіх бойців сфотуграфувати не треба???? Критікі хренові квіти приготували???
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04.03.2022 08:21 Відповісти
Слава Україні !
Тільки чому рашисти вже під Вознесенськом (Миколаївська обл.) ?? до Умані 200 км .. як це зрозуміти ? шо за куйня?
Миколаїв , Баштанка , Вознесенськ відпишіться якщо хто є на цензорі !
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04.03.2022 08:21 Відповісти
Оточують Миколаїв з усіх боків. Поки що вільна тільки Одеська траса.
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04.03.2022 13:42 Відповісти
А де м'ясо с цієї БМП?
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04.03.2022 08:21 Відповісти
Внутри есть следы органики..
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04.03.2022 08:29 Відповісти
Мабудь пережарилось.
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04.03.2022 13:40 Відповісти
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04.03.2022 08:24 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1499631156647665664 https://twitter.com/i/status/1499631156647665664
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04.03.2022 08:24 Відповісти
це був дозор колони
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04.03.2022 08:26 Відповісти
Після всього жаху, що коять ці венеричні недоноски, в полон їх брати немає сенсу. Да, допросить і....по закону воєнного врємєні
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04.03.2022 08:26 Відповісти
для обміну держать кілька офіцерів.
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04.03.2022 08:39 Відповісти
До уваги критиків - спеціально для Цензору мають приготовати точну карту бою з позначенням місцезнаходження кожної підбитої одиниці техніки
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04.03.2022 08:26 Відповісти
Що з тією колонною у 30 км довжиною?
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04.03.2022 08:29 Відповісти
ФСБ - ИДИНАХУЙ.
Показали те що можно. Ви не бачите що там по переду, то й не треба вам бачити. Баньте підарів фсбшних - "всьопрапала" , "нет там такого я там бьіл" !
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04.03.2022 08:38 Відповісти
ребятам просто башню снесло от радости
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04.03.2022 08:37 Відповісти
На фото колонну не вижу, только один БМП
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04.03.2022 08:38 Відповісти
точно бмп?
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04.03.2022 08:46 Відповісти
Точно, БМП-1. Ти не служив? Ну то хоч погугли.
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04.03.2022 15:15 Відповісти
Ти диви, чорти з пекла сковорідку кинули біля БМП, щоб тут фашистів жарити, бо в пеклі вже вільних місць немає.
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04.03.2022 08:47 Відповісти
Горіть в пеклі наволоч рашиська ,хай земля горить в них під ногами.
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04.03.2022 08:50 Відповісти
Цензор - у вас редактор адекватный? Зачем шапкозакидательством заниматься?
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04.03.2022 09:47 Відповісти
Ніщо так не гріє душу у такі тяжкі часи як такі світлини.
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04.03.2022 13:38 Відповісти
 
 