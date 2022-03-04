Окупанти втратили 4 БМП та 2 танки на напрямку Броварів, - Генштаб. ФОТО

Захисники України знищили техніку російських окупантів, що рухалася у напрямку Броварів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою техніку, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля!", - зазначають у Генштабі.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж