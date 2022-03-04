Окупанти втратили 4 БМП та 2 танки на напрямку Броварів, - Генштаб. ФОТО
Захисники України знищили техніку російських окупантів, що рухалася у напрямку Броварів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
"На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою техніку, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля!", - зазначають у Генштабі.
Топ коментарі
+33 Garry Grant
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+20 Lvbnhj
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+18 Александр Чуднивец #474549
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Для здійснення ракетних ударів по об'єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, який призначався для наступальної операції в Україні.
Нині супротивником здійснюється поповнення запасів. https://t.me/operativnoZSU/10775
Ще залишилось трохи на кораблях.
а новых не будет - електроника в ракетах тайванская.
так что, сам понимаеш....
вот этим по Броварам стрелять ?
а Джава - сила !
особенно впечатлило первое фото!
судя по мосту и торсионам это жопа какого-то танка
воно ж в бункері
хай йому там зроблять вірт іграшку, що він керує світом.
і відрублять від командування армією та всякими кнопочками
буде така собі дорога палата психіатричної лікарні.
а світ щоб тим часом розрулював те, що це чмо ботексне накоїло
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
Вот так оценивает жизнь своих орков путлеровский режим. Учитывая стремительное падение курса рубля, эти 11 тысяч уже превращаются в обычные и ненужные бумажки. Кроме этого, Россия не признает смертей своих оккупантов, число которых уже превышает 9000, поэтому даже эти мизерные деньги получат далеко не все семьи, потерявшие мужа/сына/отца/брата".
Не буду конкретизувати провини.
God bless Javelin.
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
https://youtu.be/k7f_ZCUyHx8
по боях 14-го 15-го рр. таких жахів не було