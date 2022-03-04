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Окупанти втратили 4 БМП та 2 танки на напрямку Броварів, - Генштаб. ФОТО

Захисники України знищили техніку російських окупантів, що рухалася у напрямку Броварів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"На напрямку Броварів у російського загарбника мінус 4 БМП, 2 танки і плюс в український підрозділ одна бронемашина піхоти. Ворог ховає свою техніку серед будинків мирних жителів. Грабує магазини. Біснується. Бо бачить свою техніку, що стала металоломом і знає, що його чекає така ж доля!", - зазначають у Генштабі.

Окупанти втратили 4 БМП та 2 танки на напрямку Броварів, - Генштаб 01
Окупанти втратили 4 БМП та 2 танки на напрямку Броварів, - Генштаб 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Колону військової техніки російських окупантів, яка йшла на Київ, розбито на Сумщині, - Живицький. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17346) Бровари (280) Генштаб ЗС (6565)


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Топ коментарі
+33
Хорошие дороги...были. Миллиарды...миллиарды,**** пущены по ветру вместо ракетной программы🤦
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04.03.2022 08:26
+20
Коротко
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 08:24
+18
ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ
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04.03.2022 08:24
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📍У російського окупанта закінчуються ракети - ГШ

Для здійснення ракетних ударів по об'єктах на нашій території російські загарбники використали майже весь боєзапас ракет комплексу Калібр, який призначався для наступальної операції в Україні.
Нині супротивником здійснюється поповнення запасів. https://t.me/operativnoZSU/10775
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04.03.2022 08:22 Відповісти
неясно як закінчився якщо поповнюють
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04.03.2022 08:25 Відповісти
У них є виробництво. Десь 20 шт в квартал.
Ще залишилось трохи на кораблях.
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04.03.2022 08:34 Відповісти
Калибры может и заканчиваются, а искандеры (это две точки у)? а тополя? Сказочки о заканчиваются ракеты, полнейший бред...
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04.03.2022 08:43 Відповісти
все заканчивается, геноцвали !
а новых не будет - електроника в ракетах тайванская.
так что, сам понимаеш....
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25.03.2022 04:02 Відповісти
тополя - ля-ля-ля
вот этим по Броварам стрелять ?


а Джава - сила !

особенно впечатлило первое фото!
судя по мосту и торсионам это жопа какого-то танка
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25.03.2022 04:10 Відповісти
ну жопа или нет никто не знает, калибры то летают и довольно точно, искандеры вроди тоже. А этот малыш, область поражения в радиусе 10км жизни не будет, остальные проживут очень короткую и мучительную жизнь. Поэтому, как бы, нихрена не смешно
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27.03.2022 18:32 Відповісти
я подумала ось що
воно ж в бункері
хай йому там зроблять вірт іграшку, що він керує світом.
і відрублять від командування армією та всякими кнопочками
буде така собі дорога палата психіатричної лікарні.
а світ щоб тим часом розрулював те, що це чмо ботексне накоїло
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04.03.2022 08:23 Відповісти
Есть более простое решение: Залить тот бункер бетоном.
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04.03.2022 08:26 Відповісти
Так якби ж одне чмо. Там їх вагон, та ще й візочок...
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04.03.2022 08:26 Відповісти
Россия будущего. Экскурсия. - А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.

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04.03.2022 08:27 Відповісти
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04.03.2022 08:30 Відповісти
У сатана-хуйло предсмертна агонія.
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04.03.2022 08:28 Відповісти
чмо за столом сидит в 15 метрах от своих. Боится и их даже. На фото что были видно рядом с ним дверь. Там если кто встанет просто без его разрешения, наверняка кнопку нажмет под столом. Дальше с этой двери выйдут верные **************
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04.03.2022 08:36 Відповісти
скорее всего под столом пулемет,как у Шеленберга (начальника Штирлица)
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04.03.2022 11:07 Відповісти
Коротко
..
Слава ЗСУ
Слава нації
Смерть москалям.
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04.03.2022 08:24 Відповісти
ВСІ ВБИВЦІ ЯКІ ПРИЙШЛИ ВБИВАТИ В УКРАЇНУ-ПОВИННІ БУТИ ЗНИЩЕНІ
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04.03.2022 08:24 Відповісти
Плюс
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04.03.2022 08:24 Відповісти
Без топлива по сёлам много не наездишь ...особенно когда тебя из-за любого забора могут бахнуть ..
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04.03.2022 08:25 Відповісти
две сорванные башни
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04.03.2022 08:26 Відповісти
"Килограмм свиного мяса в России стоит в среднем 300 рублей, таким образом высчитываем, что одну свинью продают за 21 тысячу рублей. За мертвого солдата-оккупанта дают 11 тысяч рублей, а значит один килограмм - 157 рублей, что вдвое дешевле цены на мясо мертвой свиньи.

Вот так оценивает жизнь своих орков путлеровский режим. Учитывая стремительное падение курса рубля, эти 11 тысяч уже превращаются в обычные и ненужные бумажки. Кроме этого, Россия не признает смертей своих оккупантов, число которых уже превышает 9000, поэтому даже эти мизерные деньги получат далеко не все семьи, потерявшие мужа/сына/отца/брата".

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04.03.2022 09:24 Відповісти
Хорошие дороги...были. Миллиарды...миллиарды,**** пущены по ветру вместо ракетной программы🤦
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04.03.2022 08:26 Відповісти
После войны будет разбор полётов......
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04.03.2022 08:32 Відповісти
Так от тпер нехай відпрацьоаує по максимуму, бо разбор після війни буде дуже жорсткий.
Не буду конкретизувати провини.
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04.03.2022 09:12 Відповісти
Українці, який настрій у вас..?
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04.03.2022 08:28 Відповісти
Кацапы должны сдохнуть. Вот моё настроение
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04.03.2022 08:32 Відповісти
Нормальний. Українці вміють працювати і воювати. І те і друге вони роблять надпрекрасно.
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04.03.2022 09:43 Відповісти
Glory of Ukraine.
God bless Javelin.
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04.03.2022 08:29 Відповісти
Впечатляюще, от танка осталась лишь вмятина в асфальте!
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04.03.2022 08:30 Відповісти
Що то за купа заліза на першому фото?
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04.03.2022 08:33 Відповісти
бмп русни там только по днк опознать
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04.03.2022 08:40 Відповісти
Відчуйте різницю:
- США за 20 років в Афганістані втратив 2448 вояків;
- РФ за 2 дні втратив приблизно таку ж кількість!!!
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04.03.2022 08:34 Відповісти
вторая армия мира мля они орки из вахи 100 процентов
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04.03.2022 08:41 Відповісти
Доктор Комаровский как действовать при угрозе высокой радиации, если "взорвется Запорожская АЭС"

https://youtu.be/k7f_ZCUyHx8
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04.03.2022 08:42 Відповісти
ой туту того видосик с красивым подоспел https://twitter.com/i/status/1499636203204886534 https://twitter.com/i/status/1499636203204886534 плюс 18 поджаренная десантура сру
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04.03.2022 08:46 Відповісти
В Афгані казали: "Даже если барана одеть в "тельник" и натянуть на голову голубой берет" - он так и останется бараном!"
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04.03.2022 09:28 Відповісти
- Одна відома бригада, яка їхала на допомогу в один населений пункт, роз'їбала на марші 15 російських танків, навіть не розгортаючись в бойовий порядок. - А можна старі «Ігли» роздати ТРО? - Якщо ТРО роздати ще пзрк, то буде страшно не тільки їздити, але й літати
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04.03.2022 08:49 Відповісти
є дуже великий ризик збиття своєї авіації. Окрім ка52 решту гелікоптерів не так то й просто відрізнити від наших, а тим більше коли вони проносяться на великій швидкості. Це має сенс тільки на тих напрямках, де не літає наша авіація
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04.03.2022 09:47 Відповісти
Чарівні світлини. Робити шпалери та єкспортувати, через когось, на рифу.
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04.03.2022 21:37 Відповісти
особливо перша - жопа якогось танка.

по боях 14-го 15-го рр. таких жахів не було
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25.03.2022 04:13 Відповісти
 
 