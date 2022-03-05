Інститут Pantone присвятив Україні кольори її прапору - "вільний" синій та "енергійний" жовтий. ФОТО
Після вторгнення росії в Україну Pantone зробив трендовими жовтий та блакитний кольори українського прапора: "вільний" синій та "енергійний" жовтий.
Як повідомляє Цензо.НЕТ, про це Інститут Pantone повідомив у четвер, 3 березня.
Наприкінці 2021 року інститут кольору Pantone обрав головним трендом наступного року колір Very Peri, назвавши його новим відтінком синього з фіолетово-червоними підтонами (17-3938).
Після вторгнення росії в Україну Pantone приділив увагу новим кольорам. Це жовтий та блакитний кольори українського прапора: "вільний" синій та "енергійний" жовтий.
Як ілюстрацію Pantone додав фотографію соняшників на тлі синього неба.
Інститут Pantone визначає головний колір із 2000 року. Pantone Color Institute є дослідницьким центром компанії Pantone, що займається експериментальною роботою з кольором та його впливом на різні галузі, такі як мода, поліграфія, дизайн, реклама, кіно, тощо. Компанія Pantone задає тренди та стандарти кольору у світі моди та дизайну.
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