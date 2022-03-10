О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай. ФОТО

О 05:55 10 березня окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"10 березня, 15 доба російського вторгнення. О 05:55 Сєверодонецьк знову обстріляли російські окупанти. Цинічно. Подекуди, населення, навіть, не встигли добігти в укриття, орки обирають час, коли люди найбільш незахищені. Починаємо оглядати пошкодження, сподіваємося - без жертв", - написав він.

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