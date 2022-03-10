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Новини Фото Війна
17 061 8

О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай. ФОТО

О 05:55 10 березня окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк на Луганщині.

Про це повідомив у фейсбуці голова Луганської ОДА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"10 березня, 15 доба російського вторгнення. О 05:55 Сєверодонецьк знову обстріляли російські окупанти. Цинічно. Подекуди, населення, навіть, не встигли добігти в укриття, орки обирають час, коли люди найбільш незахищені. Починаємо оглядати пошкодження, сподіваємося - без жертв", - написав він.

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О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай 01
О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай 02
О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай 03
О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай 04
О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай 05
О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай 06
О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай 07
О 05:55 окупанти цинічно обстріляли Сєверодонецьк. Подекуди люди не встигли добігти в укриття, - Гайдай 08

Автор: 

армія рф (17346) обстріл (28435) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921)


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10.03.2022 09:17 Відповісти
Типичное поведение дикой лапотной орды. ВСУ их бьет, а эти твари отигрываются на гражданских. Не зря придумана пословица : хороший кацап - это дохлый кацап.
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10.03.2022 09:19 Відповісти
А як себе почувають сєвєродонецькі сепаратисти, дочекались рускава міра?
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10.03.2022 09:24 Відповісти
ну ти і мразота
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10.03.2022 09:34 Відповісти
Севєродонецьк гніздо сепаратизму на Домбасі. Жорстко, але справедливо.
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10.03.2022 10:38 Відповісти
і хто на цій світлині є сєвєродончанином?
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10.03.2022 10:46 Відповісти
Дасть Бог, оце все на власній шкурі в своїх домівках отримають мацковські окупанти
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10.03.2022 09:29 Відповісти
місто називається Сіверськодонецьк, а не отетот крєольскій покруч
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10.03.2022 09:32 Відповісти
 
 