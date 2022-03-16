УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11711 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
29 223 28

3 березня у бою з окупантами загинула бойовий медик, мати 12 дітей Ольга Семидьянова. ФОТО

3 березня у бою з окупантами загинула 48-річна мати-героїня з Марганцю Ольга Семидьянова. Була учасницею бойових дій на Донеччині з 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Факти", Ольга Семидьянова загинула на рубежі Донецької та Запорізької областей

Читайте також: Перший командир полку "Азов", історик Микола Кравченко (Крук) загинув у бою, - Білецький. ВIДЕО

Ольга народила шістьох дітей, і ще стільки ж всиновила, за що була удостоєна звання мати-героїня.

У 2015 році чоловік Ольги Семидьянової пішов добровольцем у батальйон ДУК "Правий сектор", невдовзі запропонував своїй дружині долучитись.

"Вона була на стрільбищах, освоїла військову справу, загорілась цим і вирішила залишитись. За нею поїхала і я, де й зустріла свого чоловіка - теж військовослужбовця, - розповідає донька загиблої Юлія Волкова. - Оскільки 1 березня 2016 року Збройні Сили України офіційно підписали контракт з батальйоном "Айдар", ми разом із мамою вирішили доєднатись. Щоправда, нам запропонували такі посади: мені кухаря, а мамі - бути швачкою. Втім, це тільки все рахувалось в документах, адже насправді вона була на передовій і рятувала поранених як бойовий медик у третій штурмовій роті. Тільки через два роки до батальйону приїхали фахівці, й таким чином мама отримувала необхідні медичні знання, аби вже офіційно займати цю посаду.

За мужність, героїзм, професіоналізм вона отримала чимало нагород. Остання — орден "Честь і слава", вона так нею пишались. Ви знаєте, мама практично не покидала гарячі точки, бо понад усе хотіла допомагати людям, щоправда, чимало друзів її війна і забрала. У 2019 році на день народження мами окупанти обстріляли їхні позиції. На щастя, всіх врятувало те, що разом із побратимами встигли сховатись в інший бліндаж. Але через пожежу у неї згоріли всі документи та речі. Пам'ятаю як мама набрала мене й попросила, аби я не злилась, що серед цих речей був і мій ноутбук. Але я заспокоїла її, адже людські життя значно дорожчі ніж якісь речі. Кожного разу, коли мама їхала та прощалась, вона повторювала: "Якщо не ми будемо там, то вони прийдуть у наші будинки". Що і сталось".

3 березня у бою з окупантами загинула бойовий медик, мати 12 дітей Ольга Семидьянова 01

Читайте також: У бою під Житомиром загинув український льотчик Євген Лисенко. ФОТО

Загинула Ольга Семидьянова 3 березня на рубежі Донецької та Запорізької областей. Рідні зізнаються — смерть передчувала. Бо за кілька годин до того відправила через знайомих рюкзак з речами й написала дітям, що дуже їх сильно любить і їде у гарячу точку. Більше на зв'язок не виходила.

"Під час бою наші військові йшли у відступ, і комбат дав завдання відправити всіх жінок із передової трохи далі, але мама відмовилась, — продовжує Юлія Волкова. — Мовляв, до останнього залишиться зі своїми побратимами та своєю ротою. На жаль, сили у противника були більші за кількістю. Мама була одягнена у бронежилет, каску. Вона до останнього рятувала побратимів, хоч їх і вбили кляті окупанти. Вони гатили з танків, стріляла піхота. Маму вбили зі стрілецької зброї. Вона загинула не відразу, а від втрати крові, отримавши важке поранення у живіт. У нас є фотографії з місця загибелі, але через важкі бої ми досі не можемо похоронити маму. Але ми робимо все, аби якнайшвидше це зробити, хоча у військкоматі нам не йдуть на зустріч. Постійно молимось за неї й дякуємо, що Бог нам послав її".

втрати (4396) ЗСУ (7544)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+73
Вічна пам'ять..
Щирі співчуття всім рідним та побратимам.
показати весь коментар
16.03.2022 13:20
+54
СМІЛИВІЙ ЖІНЦІ СПРАВЖНОЬМУ ГЕРОЮ ТА ПАТРІОТУ УКРАЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ...
показати весь коментар
16.03.2022 13:21
+37
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
16.03.2022 13:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вічна пам'ять..
Щирі співчуття всім рідним та побратимам.
показати весь коментар
16.03.2022 13:20 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
16.03.2022 13:21 Відповісти
СМІЛИВІЙ ЖІНЦІ СПРАВЖНОЬМУ ГЕРОЮ ТА ПАТРІОТУ УКРАЇНИ-ВІЧНА ПАМ'ЯТЬ...
показати весь коментар
16.03.2022 13:21 Відповісти
Героям Слава!!!
показати весь коментар
16.03.2022 13:22 Відповісти
Царство небесное. После таких новостей ненависть к касабским тварям (всем без исключения) растет с космической скоростью. Гори в аду путинская параша.
показати весь коментар
16.03.2022 13:23 Відповісти
Вічна Слава Героїні!
показати весь коментар
16.03.2022 13:24 Відповісти
Героям України Слава.
показати весь коментар
16.03.2022 13:28 Відповісти
(((((((((((((((((((((((( Я уже не могу это читать!!!!!
показати весь коментар
16.03.2022 13:29 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 13:31 Відповісти
С.У.М.
показати весь коментар
16.03.2022 13:32 Відповісти
Покойся з миром,справжня Мати-Україночка !
Твої діти і вся Україна пишатимуться Тобою завжди !
Герої не вмирають !
показати весь коментар
16.03.2022 13:41 Відповісти
Не берите русских в плен

не надо им размножаться
показати весь коментар
16.03.2022 13:51 Відповісти
Навіки пам'ять. Наших жінок потрібно берегти в тилу.
показати весь коментар
16.03.2022 13:53 Відповісти
За нашу Героїню - не менше ста орків, буде можливість, вбивайте більше.
показати весь коментар
16.03.2022 14:30 Відповісти
Героям Слава! Павшим Честь и Память! Слава Украiнi i Жыве Беларусь!
показати весь коментар
16.03.2022 14:48 Відповісти
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ УКРАИНСКОЙ ГЕРОИНЕ!
показати весь коментар
16.03.2022 15:01 Відповісти
R.I.P. 😥 Героям Слава!
показати весь коментар
16.03.2022 15:15 Відповісти
Печально.
Нет слов.
показати весь коментар
16.03.2022 15:57 Відповісти
показати весь коментар
16.03.2022 15:58 Відповісти
😥🇦🇿❤️🇺🇦✊✌️
показати весь коментар
16.03.2022 16:28 Відповісти
их именами нужно называть улицы наших городов. Вечная Слава героям.
показати весь коментар
16.03.2022 17:02 Відповісти
Немає слів... Героїня назавжди!
показати весь коментар
16.03.2022 18:00 Відповісти
Світла пам'ять! Співчуття родині!Побратимам -гарного полявання і помсти!
показати весь коментар
16.03.2022 18:56 Відповісти
6 дітей народила, 12 ростила, вона й без війни була героїня України, нехай росіяни будуть на віки прокляті.
показати весь коментар
16.03.2022 20:35 Відповісти
Какая сволочь допустила на войну многодетную мать?
Я уже говорил и повторю ещё раз - женщине не место на войне.
показати весь коментар
16.03.2022 22:39 Відповісти
Царство небесное, отважной женщине, соболезнование родным и знакомым!
показати весь коментар
16.03.2022 23:50 Відповісти
Я в шоці. І нехай хтось спробує заперечити те що Українські землі батьківщина амазонок. Герої не вмирають. Вічна память.
показати весь коментар
17.03.2022 17:32 Відповісти
 
 