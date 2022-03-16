Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек. ФОТО

Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки.

Про це пишу у фейсбуці журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек, інформує Цензор.НЕТ.

"Побував вчора поблизу лінії зіткнення на Київщині. На фото наслідки контратаки українських сил. Результат: одне звільнене село + 5 одиниць знешкодженої бронетехніки ЗС РФ. В тому числі танк, який після незначного ремонту зможе стати в стрій української армії", - написав він.





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