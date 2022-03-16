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Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек. ФОТО

Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки.

Про це пишу у фейсбуці журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек, інформує Цензор.НЕТ. 

"Побував вчора поблизу лінії зіткнення на Київщині. На фото наслідки контратаки українських сил. Результат: одне звільнене село + 5 одиниць знешкодженої бронетехніки ЗС РФ. В тому числі танк, який після незначного ремонту зможе стати в стрій української армії", - написав він.

Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек 01
Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек 02

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Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек 03

Автор: 

армія рф (17359) Київська область (4022)


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Топ коментарі
+35
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 14:10
+30
Ну танк на фото даже не обгорел, так что подрихтовать и можно в бой, мочить русню!!!
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16.03.2022 14:08
+18
Хто займається забезпеченням технікою наших військових: Укроборонпром чи МО рф?
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16.03.2022 14:09
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Ну танк на фото даже не обгорел, так что подрихтовать и можно в бой, мочить русню!!!
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16.03.2022 14:08 Відповісти
главное, цыган близко не подпускать
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16.03.2022 14:11 Відповісти
Вчера-позавчера чувак рассказывал, что есть закон о металлоломе, согласно которого есть такое понятие как сбор металлолома. Читать сам закон нет желания, но понял, что если принести раскуроченный танк в пункт приема, то деньги, которые тебе за него заплатят являются вполне законными.
Если танк целый, то это трофей, его нельзя сдавать в металлолом...
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16.03.2022 15:16 Відповісти
плять!!!! танк, ствол не чищений! Вояки *****,Смердюча кацапня…
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16.03.2022 14:11 Відповісти
Та не успели почистить, улеглись В Украину рядком...
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16.03.2022 14:27 Відповісти
Вони знали, що він довго не протягне ))
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16.03.2022 15:19 Відповісти
Хто займається забезпеченням технікою наших військових: Укроборонпром чи МО рф?
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16.03.2022 14:09 Відповісти
хлопці самі гарно справляються з постачянням себе технікою.
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16.03.2022 14:16 Відповісти
Вы уверены что у русни техника в порядке?)
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16.03.2022 14:17 Відповісти
та лано, наші підкують, змастують і лупануть ще не раз по кацапні з тих железяк
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16.03.2022 14:20 Відповісти
Так и своя техника есть.
Из захваченной техники что то конечно можно и нужно использовать, но уверяю вас там больше хлама.
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16.03.2022 14:23 Відповісти
згоден з вами.
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16.03.2022 14:25 Відповісти
Звичайно, російська армія є основним постачальником озброєння для ЗСУ. Вони нарощують мілітарізацію України. За три тижні війни лише одних танків понад 90 штук, а всі союзники разом взяті - жодного. Закликаю ЗСУ якнайшвидше повернути росіянам їхні снаряди!!!
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16.03.2022 17:37 Відповісти
ВСІМ ГЕРОЯМ ЯКІ БОРОНЯТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
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16.03.2022 14:10 Відповісти
То все ****...ж. Операция ещё продолжается посмотрим на конечный результат
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16.03.2022 14:15 Відповісти
То вчера вброс на Обозревателе был, они удалили его сразу...
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16.03.2022 14:28 Відповісти
Поспешили с выводами
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16.03.2022 14:35 Відповісти
Контратака на кількох напрямках
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16.03.2022 14:16 Відповісти
Техники стали бить больше. Отсутствие топлива, боеприпасов, кривые руки механиков-бурятов все сказывается...
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16.03.2022 14:19 Відповісти
Скоро посевная... надо успеть и надо нормально грядки удобрить...
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16.03.2022 14:26 Відповісти
Название села есть?
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16.03.2022 17:48 Відповісти
 
 