Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки, - журналіст Стек. ФОТО
Внаслідок контратаки захисники України звільнили одне село на Київщині та знищили 5 одиниць російської техніки.
Про це пишу у фейсбуці журналіст "Радіо Свобода" Левко Стек, інформує Цензор.НЕТ.
"Побував вчора поблизу лінії зіткнення на Київщині. На фото наслідки контратаки українських сил. Результат: одне звільнене село + 5 одиниць знешкодженої бронетехніки ЗС РФ. В тому числі танк, який після незначного ремонту зможе стати в стрій української армії", - написав він.
Топ коментарі
+35 Александр Чуднивец #474549
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+30 Підлога Маккартні
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+18 экзорцист
показати весь коментар16.03.2022 14:09
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Если танк целый, то это трофей, его нельзя сдавать в металлолом...
Из захваченной техники что то конечно можно и нужно использовать, но уверяю вас там больше хлама.