На Харківщині російські військові вбили місцевого жителя та забрали його автомобіль, - прокуратура. ФОТОрепортаж 18+

Слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали розслідування вбивства російськими військовослужбовцями мешканця смт Чкаловське Чугуївського району області. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям за слабкою психікою!

"За даними слідства, 15 березня 2022 року у смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області військослужбовці ЗС РФ зайшли до гаражу 30-річного місцевого мешканця. Побачивши чоловіка, один із російських військових здійснив у нього постріл з автоматичної зброї. Чоловік помер на місці. Після цього військові країни-агресора забрали у померлого телефон, гроші, заволоділи його автомобілем "Volkswagen T4" та втекли.", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли ринок у Харкові: є загиблі та поранені. ВIДЕО





