На Харківщині російські військові вбили місцевого жителя та забрали його автомобіль, - прокуратура. ФОТОрепортаж 18+
Слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали розслідування вбивства російськими військовослужбовцями мешканця смт Чкаловське Чугуївського району області. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям за слабкою психікою!
"За даними слідства, 15 березня 2022 року у смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області військослужбовці ЗС РФ зайшли до гаражу 30-річного місцевого мешканця. Побачивши чоловіка, один із російських військових здійснив у нього постріл з автоматичної зброї. Чоловік помер на місці. Після цього військові країни-агресора забрали у померлого телефон, гроші, заволоділи його автомобілем "Volkswagen T4" та втекли.", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.
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Наявність зброї також зменшує кількість пограбувань, тому що грабіжники знають, що можуть отримати гідну відповідь.
Ну было бы у него в доме в каждом углу в каждой комнате по калашу, а ему вот понадобилось в гараже взять какой-то кусок трубы или бруска деревянного и что, он должен был в гараж идти с автоматом, в полностью затаренной разгрузке и с гранатометом?
Если же вокруг ходят толпы отбитых ******** с автоматами наготове - самое лучшее решение для гражданского это свалить из этой местности, причем заранее. Эффективно противодействовать вышеупомянутым индивидуумам в состоянии только человеки с соотв. подготовкой, вооружением и в нужных количествах.
По-хорошему, если рядом потенциальное государство-агрессор, имело бы смысл перенять опыт Израиля, т.е. собирать народ пару раз в год на сборы и держать по домам стрелковое и снарягу, а на пунктах сбора из оружие хранить что-то потяжелее.
Немає "харошіх" кацапів й чим швидше Українці це зрозуміють тим краще.
усіх вбивати нах№й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
мабуть, агент розвідки був, вбивці кожен апарат пошкодили пострілом, схоже
і грабувати !
От вам ,, велікая рассея " , а насправді ї@ буче бидло і неземні потвори , як і іх кремлівський фюрер 😡
куча видосов где эти шакалы малолетние криво держа автоматы заходят во дворы дергая за ручки двери и целясь в окна и двери...... целенаправленно убивают мирных!
Этих тварей нужно расстреливать и желательно в живот, чтобы было время подумать мучительно умирая при этом!!!!!!!!