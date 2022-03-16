УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12707 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
33 841 30

На Харківщині російські військові вбили місцевого жителя та забрали його автомобіль, - прокуратура. ФОТОрепортаж 18+

Слідчі СВ УСБУ у Харківській області під процесуальним керівництвом облпрокуратури розпочали розслідування вбивства російськими військовослужбовцями мешканця смт Чкаловське Чугуївського району області. Увага! Новина містить кадри не рекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним та людям за слабкою психікою!

"За даними слідства, 15 березня 2022 року у смт Чкаловське Чугуївського району Харківської області військослужбовці ЗС РФ зайшли до гаражу 30-річного місцевого мешканця. Побачивши чоловіка, один із російських військових здійснив у нього постріл з автоматичної зброї. Чоловік помер на місці. Після цього військові країни-агресора забрали у померлого телефон, гроші, заволоділи його автомобілем "Volkswagen T4" та втекли.", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає Цензор.НЕТ.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли ринок у Харкові: є загиблі та поранені. ВIДЕО

На Харківщині російські військові вбили місцевого жителя та забрали його автомобіль, - прокуратура 01
На Харківщині російські військові вбили місцевого жителя та забрали його автомобіль, - прокуратура 02
На Харківщині російські військові вбили місцевого жителя та забрали його автомобіль, - прокуратура 03

Автор: 

мародерство (339) вбивство (3088) Харківщина (6054) воєнні злочини (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+44
Шакали їбані...
показати весь коментар
16.03.2022 16:53
+37
От якби в усіх людей була зброя - то б такого не було.
Наявність зброї також зменшує кількість пограбувань, тому що грабіжники знають, що можуть отримати гідну відповідь.
показати весь коментар
16.03.2022 16:53
+23
Не нужно перекручивать . Был бы вооружен забрал бы пару уродов с собой а может и вообще жив остался и всех положил ... Эти твари шли уверен не ожидая сопротивления всех можно было бы выкосить
показати весь коментар
16.03.2022 17:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шакали їбані...
показати весь коментар
16.03.2022 16:53 Відповісти
От якби в усіх людей була зброя - то б такого не було.
Наявність зброї також зменшує кількість пограбувань, тому що грабіжники знають, що можуть отримати гідну відповідь.
показати весь коментар
16.03.2022 16:53 Відповісти
Абы только ляпнуть что-нибудь?
Ну было бы у него в доме в каждом углу в каждой комнате по калашу, а ему вот понадобилось в гараже взять какой-то кусок трубы или бруска деревянного и что, он должен был в гараж идти с автоматом, в полностью затаренной разгрузке и с гранатометом?
показати весь коментар
16.03.2022 17:08 Відповісти
Не нужно перекручивать . Был бы вооружен забрал бы пару уродов с собой а может и вообще жив остался и всех положил ... Эти твари шли уверен не ожидая сопротивления всех можно было бы выкосить
показати весь коментар
16.03.2022 17:17 Відповісти
Ну якби знали що може бути зброя то могли і йти трохи по інакшому.
показати весь коментар
16.03.2022 17:21 Відповісти
Эти твари, шли за телефоном, деньгами и машиной, с автоматами снятыми с предохранителя и с патроном в патроннике. Это что, какая-то местная, ну или даже пускай заезжая, гопота, случайно заглянувшая в открытый гараж?
показати весь коментар
16.03.2022 17:27 Відповісти
та була б зброя в кожному домі вони б в країну не полізли б
показати весь коментар
16.03.2022 17:53 Відповісти
Если речь идет о паре укурков - да, поможет. Но и в этом случае, нужно уметь пользоваться. В плане же оружия - наболее эффективен пистоль, который все время при себе, а не калаш или дробовик, которые валяются где-то по углам.
Если же вокруг ходят толпы отбитых ******** с автоматами наготове - самое лучшее решение для гражданского это свалить из этой местности, причем заранее. Эффективно противодействовать вышеупомянутым индивидуумам в состоянии только человеки с соотв. подготовкой, вооружением и в нужных количествах.
показати весь коментар
16.03.2022 17:40 Відповісти
вот во время - сейчас - наличие автоматического оружия и какой-никакой организации населения заставило бы толпы отбитых ******** появляться исключительно в танках и бронемашинах. а топливо как известно в таких машинах заканчивается очень и очень резво.
показати весь коментар
16.03.2022 18:54 Відповісти
Это теория, на практике из гражданских сейчас разве что партизанят с охотничьим оружием.
По-хорошему, если рядом потенциальное государство-агрессор, имело бы смысл перенять опыт Израиля, т.е. собирать народ пару раз в год на сборы и держать по домам стрелковое и снарягу, а на пунктах сбора из оружие хранить что-то потяжелее.
показати весь коментар
16.03.2022 19:03 Відповісти
Так,але мабуть не всі в тому зацікавлені.
показати весь коментар
16.03.2022 18:03 Відповісти
Це денацифікація і демілітаризація? Тільки в Пекло нелюдів.
показати весь коментар
16.03.2022 16:55 Відповісти
Кацап - мерзотник, брехун, вбивця.
Немає "харошіх" кацапів й чим швидше Українці це зрозуміють тим краще.
показати весь коментар
16.03.2022 16:56 Відповісти
Ну чому це не має "харошіх" кацапів, є - гарні 200-ті, а погані кацапи - то є бридкі 200-ті
показати весь коментар
16.03.2022 17:17 Відповісти
На шкафчике срасийский флажок???
показати весь коментар
16.03.2022 16:58 Відповісти
Рашистський бот, вбили украінця - на шафі прапори Украіни, Канади тощо. Методика рашистів розділяти украінців, в спам свинорос- Харків, Одеса, Херсон, Геничеськ, Симферополь - це все Украіна!
показати весь коментар
16.03.2022 17:07 Відповісти
Правильно но блювать мне хочется от руского
показати весь коментар
16.03.2022 17:27 Відповісти
Ну так люди безоружные все, нет закона о свободном владении оружием как в США. Эти смерти на совести "мудрых" законодателей.
показати весь коментар
16.03.2022 16:59 Відповісти
****** орки! Смерть кацапам!
показати весь коментар
16.03.2022 17:07 Відповісти
с ними невозможно договориться и перемирие невозможно. Это нелюди.
показати весь коментар
16.03.2022 17:24 Відповісти
суки, в полон не брати нікого!!!!

усіх вбивати нах№й!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
16.03.2022 17:26 Відповісти
стільки мобільних телефонів

мабуть, агент розвідки був, вбивці кожен апарат пошкодили пострілом, схоже
показати весь коментар
16.03.2022 17:26 Відповісти
Це дика орда і голодранці , які припхалися в нашу краіну вбивати людей
і грабувати !

От вам ,, велікая рассея " , а насправді ї@ буче бидло і неземні потвори , як і іх кремлівський фюрер 😡
показати весь коментар
16.03.2022 17:26 Відповісти
а потом их поймают где-то в лесу и они будут щебетать, что они дети и ехали на учения итд итп и хотят к маме, пресухи давать с прощениями......

куча видосов где эти шакалы малолетние криво держа автоматы заходят во дворы дергая за ручки двери и целясь в окна и двери...... целенаправленно убивают мирных!

Этих тварей нужно расстреливать и желательно в живот, чтобы было время подумать мучительно умирая при этом!!!!!!!!
показати весь коментар
16.03.2022 17:51 Відповісти
НАДО ИХ ТРАВИТЬ, ВЗРЫВАТЬ, УБИВАТЬ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ !!!
показати весь коментар
16.03.2022 18:35 Відповісти
Пропонува раніше, пропоную і зараз - напалм проти кацапів, аби тільки Українців поблизу не було.
показати весь коментар
16.03.2022 18:46 Відповісти
Заходьте полонени, ми вас у баньку, а там вже чай скіпив, пиріжки гарячі. Будьте як в дома.
показати весь коментар
16.03.2022 18:39 Відповісти
Бачу тепер кацапи навіть зелені срочники розуміють що в полон їх брати ніхто не буде.
показати весь коментар
16.03.2022 18:41 Відповісти
треба було цьому малоросу йти в тероборону. а не по гаражах никатися..
показати весь коментар
17.03.2022 15:40 Відповісти
Скажу вам больше этот проклятый гараж и автомобиль не в собственности погибшего,а собственность его так сказать товарища,который в тот момент там присутствовал,там ооочень много не поняток
показати весь коментар
17.03.2022 16:51 Відповісти
 
 