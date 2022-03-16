Війська РФ обстріляли із "Градів" колону людей, які евакуйовувалися із Маріуполя. Поранено 5 осіб, дитина у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Війська РФ обстріляли із "Градів" колону цивільних людей, які евакуйовувалися з Маріуполя до Запоріжжя.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
"Сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна із РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, є загиблі.
Як повідомляється, серед постраждалих та поранених є діти. Кількість уточняється.
"Росіяни, горіть в пеклі, прощення вам ні від людей, ні від Бога не буде ніколи", - додали в Генштабі.
Як пізніше повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя.
"Нащастя загиблих немає. Наразі відомо про 5 поранених, з них одна дитина у важкому стані. Нині постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит. Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа", - зазначив Старух.
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Російські військові почали гатити по Маріуполю з моря - ракетами. Про це повідомив радник міського голови Петро Адрющенко.
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"Я думала ненавидеть вас сильнее уже невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах… всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.
Мы ненавидим вас.
Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.
Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.
Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.
За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.
За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За каждый разрушенный роддом, больницу, школу, храм, жилой дом…
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.
Мы посеем хлеб на ваших костях.
Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро, как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваши ржавые Z и V.
Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небеси»- отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.
Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «нех@й шастать!»
А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру, как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:«Помните страну, которая п@здила свнсбак?"
Отож.
«Добрий вечір, ми з України!» (с.)
Поэтому, как бы Зе не облизывал очко *****, Народа Украины он боится больше
Для орків терміново варто влаштувати двухсоті коридори по всій Україні.
кадыров гори в аду тварь!
пусть вас ****** ваш отец.
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
афицера ".
колонну беженцев которая стояла бомбили российские летчики
они стояли у границы, пытались выехать
и вот эту колонну они разбомбили
ну там они много что сделали, просто это было почти начало войны
Тобто, коли колона на марші, вона більш захищена, ніж коли люди сидять в бомбосховищах? Ти реально їб@нутий. З тобою нема про що говорити.
Ці суки навмисно виманюють людей зі сховищ щоб їх знищити.
Чи є ще ті, що несуть маразм, як від кабінетної швабри прокацапської - верещук?
"Я хочу звернутися до матерів Росії. Ви думаєте, що ваші діти приїхали на навчання, яке швидко закінчиться в Білорусі чи в Криму...Вони й наполовину не знали, що роблять і коять... "
Виправдовуйте, жалійте виродків далі.
даже здесь, на цензоре уже два раза был забанен за это..
Боже захисти наших діток 🙏🙏🙏🙏🙏
надо только им не мешать, они знают свою работу.
поэтому, Украине, в целях самообороны - надо уничтожить рф..
у нас нет другого выхода..
вы же видите, что рф сорвалась с цепи, демонстрируя невиданный фашизм..
Украина начнет, а Дагестан, Ичкерия, Башкирия, Татарстан, Якутия, Китай, Казахстан и тд продолжат.. рф ждёт гражданская война и раздел ее территории.. главное, чтобы сегодняшняя власть в Украине не предала Украину и не подыграла рф, чтобы ЗСУ заставить прекратить стрелять..
не Украина начала войну, но Украине придется закончить ее в рф, на развалинах кремля в масквабаде..