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Війська РФ обстріляли із "Градів" колону людей, які евакуйовувалися із Маріуполя. Поранено 5 осіб, дитина у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли із "Градів" колону цивільних людей, які евакуйовувалися з Маріуполя до Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна із РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, є загиблі.

Як повідомляється, серед постраждалих та поранених є діти. Кількість уточняється.

"Росіяни, горіть в пеклі, прощення вам ні від людей, ні від Бога не буде ніколи", - додали в Генштабі.Війська РФ обстріляли із Градів колону людей, які евакуйовувалися із Маріуполя. Поранено 5 осіб, дитина у важкому стані (оновлено) 01

Як пізніше повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя.

"Нащастя загиблих немає. Наразі відомо про 5 поранених, з них одна дитина у важкому стані. Нині постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит. Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа", - зазначив Старух.

Автор: 

армія рф (17359) Маріуполь (3230) обстріл (28449) евакуація (2312)


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Топ коментарі
+99
что это вообще такое???, какие разговоры с этим долбаным маньяком, только полное уничтожение этих тварей...
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16.03.2022 17:05
+46
тварі русофашитські, **** кацапський народ треба знищити
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16.03.2022 17:06
+36
Це вже остання крапля... крові дітей та мирних громадян. Закінчуйте з новими полоненими, не треба нічого афішувати - просто їх більше не має з'являтись у зведення з фронту.
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16.03.2022 17:08
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что это вообще такое???, какие разговоры с этим долбаным маньяком, только полное уничтожение этих тварей...
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16.03.2022 17:05 Відповісти
16.03.2022, 08:34 Росія продовжує знищувати Маріуполь - тепер російські військові обстрілюють місто не лише з артилерії та літаків, а ще з кораблів.

Російські військові почали гатити по Маріуполю з моря - ракетами. Про це повідомив радник міського голови Петро Адрющенко.
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16.03.2022 17:11 Відповісти
З нету, автора не знаю:
.
"Я думала ненавидеть вас сильнее уже невозможно.
Но вы подняли нашу ненависть на какой-то запредельный уровень. Вы копнули такие глубины… Разбудили вековые залежи. Разлупили ядро земли и оттуда хлынула огненная лава.
Мы ненавидим вас.
Каждого, кто пришёл, кто поддержал и кто промолчал.
И посылайте нах… всех, кто пытается втюхать нам сейчас какие-то лучики добра. На данный момент нам доступны две опции: страх и ненависть. А нет, страх тоже недоступна.

Мы ненавидим вас.

Вы пришли подло. Ночью.
На. Нашу. Землю!
Вы украли у наших родителей старость, а у детей детство.

Вы украли у нас весну. Она пришла, а мы ее не заметили. Но у нас будет ещё много весен, а вы уже утонули во мраке.

Мы постарели на десять лет, но помудрели на сто жизней. И все эти сто жизней мы будем ненавидеть вас.

За наших седых отцов, которые должны были бы коротать себе время с удочкой, но идут в тероборону.
За детей, которые разливают коктейли Молотова и рождаются под бомбами.

За каждого погибшего. За каждый город. За каждое вырванное с корнями дерево. За каждый разрушенный роддом, больницу, школу, храм, жилой дом…
Но мы все отстроим.
И Наши женщины будут рожать воинов. Ваши - клепать пушечное мясо.

Мы посеем хлеб на ваших костях.

Вы говорили, что нет такой страны как Украина. Но именно Украина выжигает вам сейчас тавро, как скоту.
Именно в нашу землю мы схороним ваше имперское величие.
И именно украинским чернозёмом присыпем ваши ржавые Z и V.

Самые верующие из нас забыли о смирении и готовы грызть вам глотки и ломать позвоночники. Наше «иже еси на небеси»- отправить вас туда побольше.
Наше «аминь» - чтоб вы сдохли.

Вы говорили, что мы не нация, что нас нет. Но сейчас каждый украинец в любой точке мира услышал зов крови. Эти неведомые ниточки, сосуды, нейроны передали тот самый код нации, превратив всех нас в хорошо отлаженный механизм, муравейник, где каждая мурашка тащит свою маленькую частичку. И из этих малюсеньких частичек мы выложим вам похоронный курган и напишем на нем «нех@й шастать!»

А потом наша ненависть мутирует.
Она перерастёт во что-то мерзко-брезгливое. И мы передадим это чувство миру, как эстафету.
И в то время когда вам будет стыдно сказать откуда вы, мы будем гордо говорить:«Помните страну, которая п@здила свнсбак?"

Отож.
«Добрий вечір, ми з України!» (с.)
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16.03.2022 19:47 Відповісти
Маєте свій рецепт? То оголосіть.
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16.03.2022 17:21 Відповісти
Коли пса вдарити, а потім протягнути йому кавалок ковбаси, то він не візьме, образиться...
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16.03.2022 17:26 Відповісти
Це не мій рецепт. Це рецепт,який підказує саме життя. З гітлером хтось бажав зустрічатися для переговорів під час війни?
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16.03.2022 17:31 Відповісти
Без героїчного фльору, будь ласка. До речі тоді переговори теж були, але стаду ніхто про це не казав. То ваш рецепт ми почуємо?
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16.03.2022 17:51 Відповісти
Написав би я тобi, та бачу адміністратору і так щось не сподобалось. Сепарня кругом одна🤦
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16.03.2022 18:27 Відповісти
Якщо немає розуміння, що не час огульно хаяти владу то це до лікаря. Вона мені теж не подобається але стримуюсь.
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16.03.2022 18:36 Відповісти
Ну звісно. Війна все спише.
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16.03.2022 18:43 Відповісти
Дуже сумніваюсь. Армія і озброєний народ, що пройшли через гірло війни нічого вже не подарують політиканам.
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16.03.2022 18:46 Відповісти
прибрати всіх полодяків і єрмаків, для початку
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16.03.2022 17:55 Відповісти
Це допоможе деблокувати Маріуполь?
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16.03.2022 18:22 Відповісти
гадаю так, адже вище політичне керівництво країни показує агресору зараз, що боїться його і готове капітулювати
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16.03.2022 18:35 Відповісти
На владі зараз відповідальність за сотні тисяч життів цивільних, які в заручниках у орди. І ми не можемо їх звільнити військовими методами. Від цього і пляшуть. На жаль так.
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16.03.2022 18:40 Відповісти
Хто такий клован?
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16.03.2022 17:39 Відповісти
тварі русофашитські, **** кацапський народ треба знищити
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16.03.2022 17:06 Відповісти
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16.03.2022 17:07 Відповісти
Зелені ідіоти, ви про що квакаєте??????????
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16.03.2022 17:17 Відповісти
Подоляк пусть в очко себе затусует этот документ...., плашмя.....
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16.03.2022 17:19 Відповісти
Вся Зе шобла должна понимать одно - Украина уже вооружена, Киев вооружен, Народ вооружен. И если Зе посмеет самолично подписать то, что не примет Народ Украины, то всё это оружие будет повернуто против самого Зе и всего его кибуца. И никто их не спасет.
Поэтому, как бы Зе не облизывал очко *****, Народа Украины он боится больше
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16.03.2022 17:25 Відповісти
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21.03.2022 18:24 Відповісти
Твари
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16.03.2022 17:07 Відповісти
Это сделала КАЖДАЯ свинособака, которая живет на мокшанских болотах. КАЖДАЯ!
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16.03.2022 17:07 Відповісти
как можно договариваться с убийцей и маньяком что за бред у зе команды
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16.03.2022 17:08 Відповісти
Ну почему то же Марик не могут деблокировать с 1го марта. Значит не всё так легко наверное?
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16.03.2022 17:17 Відповісти
Туда надо полноценное наступление, а это сложно. Об этом Ронин сегодня написал. Тем не менее он говорит, что проблем с обороной Мариуполя нет.
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16.03.2022 17:25 Відповісти
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16.03.2022 17:29 Відповісти
Це вже остання крапля... крові дітей та мирних громадян. Закінчуйте з новими полоненими, не треба нічого афішувати - просто їх більше не має з'являтись у зведення з фронту.
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16.03.2022 17:08 Відповісти
Поставив "подобається"! Але по-суті, не можна валити тих, хто сам йде з білим прапором. Чим їх більше тут у полоні, тим меньше там з калашом або на танку! Решту в землю!!
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16.03.2022 18:05 Відповісти
Про що з ними домовлятися???
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16.03.2022 17:11 Відповісти
Отож! Про що можна домовлятися з професійними брехунами, які заперечують очевидні речі і ніколи не дотримуються взятих на себе зобов'язань???!!!!
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16.03.2022 17:16 Відповісти
Очікував що ватні ви6л9дки знову порушать свої слова.
Для орків терміново варто влаштувати двухсоті коридори по всій Україні.
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16.03.2022 17:11 Відповісти
Від Градів небо не закриєш...
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16.03.2022 17:12 Відповісти
Гради без особливих проблем можна валити тоді, коли зверху не прилетить літак.
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16.03.2022 17:18 Відповісти
Закроешь. У Израиля есть система Железный Купол от градов. Но они снюхались с касапами.
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16.03.2022 17:20 Відповісти
Я слушал их эксперта. Не закроешь никак. Купол работает против одиночных пусков баллистических ракет. Залп реактивной артиллерии для него большая проблема. К тому же эта система станет первой же целью крылатых ракет или авиации.
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16.03.2022 18:24 Відповісти
Лучше всего грады херачить с воздуха, конечно.
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16.03.2022 18:29 Відповісти
Подоляк-Єрмак ви підари що там на підпис готуєте???З ким підписувати ви збираєтець?З антихристом!!!?
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16.03.2022 17:13 Відповісти
тварі потні по жінках і дітях стріляють, то не люди.
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16.03.2022 17:13 Відповісти
В Польше 200 человек в стадионе типа живут сидите лучше дома
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16.03.2022 17:13 Відповісти
Как зовут фюрера русни?
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16.03.2022 17:15 Відповісти
Зелені *****-ви забули,що кожен з нас президент і ми пошлемо вас разом з вашими "опціями" туди,де знаходиться й "русскій" корабль.
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16.03.2022 17:15 Відповісти
Какие переговоры после этого??
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16.03.2022 17:16 Відповісти
Зе скоро з ****** мір буде підписувати. Як каже ******** подоляк, документ вже стряпається.
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16.03.2022 17:16 Відповісти
*****!!! Ядерный реактор в московию привезти и *******!!! Ублюдки сраные кацапы!!!
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16.03.2022 17:17 Відповісти
В Москве ЕСТЬ РЕАКТОРЫ в курчатовском институте.
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16.03.2022 17:24 Відповісти
Це нас ************ швидше погодитись на озвучені подоляком договорняки з фашистами! Це вже в історії було,коли політичні гниди втоптували в лайно наші перемоги в нашу кров! Люди! Військові! Будьте пильними! Не дайте нас обдурити,а потім знищити нашу державу і всіх нас!!!
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16.03.2022 17:19 Відповісти
Подоляк у минуломо ригоанал.Єрмак був шостакою бандюка з банди Солохи Ельбруса Тедеєва.А сам Зєля на проекті "Великий Українець" заявляв:" На каком язікє забіваєт своі голи Андрєй Шевчєнко?На каком язікє одєржівают своі побєди братья Клічко?"Це все антиукраїнське кодло.
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16.03.2022 17:26 Відповісти
Пірожков, Ви світитесь як прожектор ПВО.
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16.03.2022 17:34 Відповісти
"знищити нашу державу і всіх нас!!!" ----- оце і є мета складання любих договорів із ворогом в теперешній час
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16.03.2022 17:33 Відповісти
Рвать тварей, рвать на куски, на площадях и центральных улицах Украинских городов. Рвать в прямом эфире ************* телеканалов. Матери уродов должны видеть расплату "освобожденных"...
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16.03.2022 17:21 Відповісти
путин ****, гори в аду!
кадыров гори в аду тварь!
пусть вас ****** ваш отец.
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16.03.2022 17:21 Відповісти
РАШИЗМ = ФАШИЗМ.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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16.03.2022 17:21 Відповісти
Пленным артиллеристам срезать уши и глаза, живым!
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16.03.2022 17:22 Відповісти
Нічого нового від нелюдей. Під Іловайском теж давали коридор та "слова русскаго
афицера ".
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16.03.2022 17:23 Відповісти
Подоляк, какой ты там компромис наработал с Дерьмаком ради умиротворения *****?
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16.03.2022 17:23 Відповісти
За каждого убитого ребенка нужно делать следующее: расстреливать троих пленных орков, снимая это на видео. Потом посылать их свиноматкам склеенное видео - с убитым ребенком и с расстрелом их выродка.
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16.03.2022 17:26 Відповісти
Чушь не несите. Как вы думаете, какой эффект будет от реализации ваших предложений? Ваше предложение называется "в бессильной злобе".
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16.03.2022 18:08 Відповісти
я напомню, что когда началась война в чечне в 99м
колонну беженцев которая стояла бомбили российские летчики
они стояли у границы, пытались выехать
и вот эту колонну они разбомбили
ну там они много что сделали, просто это было почти начало войны
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16.03.2022 17:29 Відповісти
Нажаль нічого нового. Те саме вони робили у Чечні та Сирії. Це їх "кредо" -фашисти відпочівають. Ракетників у полон не брати.
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16.03.2022 17:30 Відповісти
Згоратайте ***** всі переговори!
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16.03.2022 17:31 Відповісти
Почему? Чему мешают переговоры? Война войной, переговоры переговорами, кацапские преступления - кацапскими преступлениями. На данном этапе это независимые вещи, ибо ни одна сторона не контролирует ситуацию полностью.
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16.03.2022 18:10 Відповісти
"Война войной" ???!! Коли військові навмисно вбивають цивільних - це не війна. Це геноцид і тероризм. З ким там розмовляти?!
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16.03.2022 19:08 Відповісти
Со всеми. С той целью, чтобы они там отдали приказ своим войскам на прекращение огня. Если у тебя нет сил отстреляться и гарантировать жизни своего мирного населения военным путем, надо использовать в том числе и вот такие бессмысленные (почти) разговоры.
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16.03.2022 19:11 Відповісти
*****, ти там сліпий чи дурний?! Колону мирну розстріляли! Колону, якій перед цим дали добро на вихід!
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16.03.2022 19:20 Відповісти
Ты чем-то удивлен? Давай сравни варианты событий: 1 все сидят по городам, не эвакуируясь, и погибают под обстрелами; 2 происходят попытки эвакуации колоннами, их обстреливают, люди гибнут. Сравни количество гибнущих в первом и втором случае. Также вспомни скольким удалось эвакуироваться, даже по обстреливаемым коридорам. Тут чистая математика, никаких эмоций. Где есть шансы больше выжить, то и надо делать. А не принмать решения в стиле "ах, они расстреляли колонну, не будем с ними переговоры вести! Больше никаких эвакуаций, всем сидеть под бомбежками!"
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16.03.2022 19:39 Відповісти
"Сравни количество гибнущих в первом и втором случае."
Тобто, коли колона на марші, вона більш захищена, ніж коли люди сидять в бомбосховищах? Ти реально їб@нутий. З тобою нема про що говорити.
Ці суки навмисно виманюють людей зі сховищ щоб їх знищити.
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16.03.2022 20:13 Відповісти
Є ще бажаючі назвати орків синками, напоїти чаєм? Адже це рептилоїди стріляють з градів ,мінометів, артилерії по дітях, не ті кацапи з полону.
Чи є ще ті, що несуть маразм, як від кабінетної швабри прокацапської - верещук?
"Я хочу звернутися до матерів Росії. Ви думаєте, що ваші діти приїхали на навчання, яке швидко закінчиться в Білорусі чи в Криму...Вони й наполовину не знали, що роблять і коять... "
Виправдовуйте, жалійте виродків далі.
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16.03.2022 17:33 Відповісти
Виродки ******!
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16.03.2022 17:34 Відповісти
Классики про русских правильно писали: это нелюди, словно дикие животные, у которых один инстинкт - к уничтожению всего вокруг.
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16.03.2022 17:37 Відповісти
що має означати такий заголовок на УП Відмова від НАТО та звільнення захоплених після 24 лютого територій: ЗМІ розкрили деталі мирної угоди з РФ https://www.pravda.com.ua/authors/5bfbf9bc5b8d3/ "Європейська правда" - Середа, 16 березня 2022, 17:08
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16.03.2022 17:43 Відповісти
в эту колону бы чиновников-бздюхов из ЕС, которые призывают "понимать путина "
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16.03.2022 17:43 Відповісти
Нелюди в 16:00 обстріляли ще одну колону біженців в напрямку Василівка - Запоріжжя
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16.03.2022 17:50 Відповісти
Схоже це та сама колона, враховуючи маршрут евакуації.
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16.03.2022 17:54 Відповісти
Теперь ни один русский не имеет морального права аппелировать к "блокаде ленинграда" и "узникам Освенцима". Они все теперь - рашистские твари.
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16.03.2022 17:51 Відповісти
Только теперь?
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16.03.2022 18:11 Відповісти
и с этими орками офис зеленского готовит прямые переговоры-договорняки? заткните этого подоляка.. отправьте его волонтером в Мариуполь, пусть посмотрит на обстрелы орков, с кем оно бредит договариваться..
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16.03.2022 17:57 Відповісти
Zе зливає Україну. Буде зроблено все дуже тонко та дуже завуальоване. Но буде вже пізно - підписи будуть стояти. Дай боже, щоб я помилявся. Слухайте Віталія Чалого, його слова "... я вже не можу мовчати..."
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16.03.2022 19:14 Відповісти
я давно об этом говорю, на всех форумах.. на зеленского давят и западные евродеды и офис зеленского, на которых в фсб есть компромат..
даже здесь, на цензоре уже два раза был забанен за это..
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16.03.2022 19:36 Відповісти
Якими треба бути кінченими мерзотниками, що б обстрілювати мирне населення ,суки горіть в пеклі.
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16.03.2022 18:12 Відповісти
Хлопці, будь-ласка не розміщуйте фото наших діток.., ми не раз все це бачили і все знаємо. Не має вже сил на це дивиться, тільки є одна ненависть і невимовна лють до цих тварин((( щоб ви скоріше повиздихавували рашисти бісові!!!

Боже захисти наших діток 🙏🙏🙏🙏🙏
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16.03.2022 18:13 Відповісти
хай ці фотки подивлять ті суки які зараз домовляються про 15 угод.про що можна домовлятись..тільки перемога.які на хер дломовленості.подоляк ти бачив ці фотки разом з єрмаком?про що можна говорити?чому ні крим ні донбас забули?може хватить уже балакать а пора вертати все своє назад.труси паршиві.
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16.03.2022 18:30 Відповісти
ТЕПЕРЬ ВСЁ ДОЛЖНО ЗАКОНЧИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!
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16.03.2022 18:33 Відповісти
Ми не можемо з повітря наші міста захистить, знищити кацапськи артбатареї які обстрілють, а ви говорите за "ТЕРРИТОРИИ РОССИИ !!!"
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16.03.2022 19:21 Відповісти
ЗСУ уже уничтожила 70% боеготовной армии орков, надо просто добивать орков, что и делает наше ЗСУ..
надо только им не мешать, они знают свою работу.
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16.03.2022 19:43 Відповісти
Так, нам так говорять, може бути 70%, може ні. А ракет, бомб та літаків у кацапів ще на дві України вистачить. А це дуже погане.
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16.03.2022 19:48 Відповісти
в любом случае, рф не отступит от своего бреда уничтожить Украину..
поэтому, Украине, в целях самообороны - надо уничтожить рф..
у нас нет другого выхода..
вы же видите, что рф сорвалась с цепи, демонстрируя невиданный фашизм..
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16.03.2022 19:58 Відповісти
Я згоден повністю. Тільки це можливо, коли ЗСУ буде їbashити кацапів в повітрі, так саме як і на землі.
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16.03.2022 20:12 Відповісти
да, согласен, только развал рф принесет мир в Украину..
Украина начнет, а Дагестан, Ичкерия, Башкирия, Татарстан, Якутия, Китай, Казахстан и тд продолжат.. рф ждёт гражданская война и раздел ее территории.. главное, чтобы сегодняшняя власть в Украине не предала Украину и не подыграла рф, чтобы ЗСУ заставить прекратить стрелять..
не Украина начала войну, но Украине придется закончить ее в рф, на развалинах кремля в масквабаде..
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16.03.2022 19:41 Відповісти
 
 