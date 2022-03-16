Війська РФ обстріляли із "Градів" колону людей, які евакуйовувалися із Маріуполя. Поранено 5 осіб, дитина у важкому стані (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли із "Градів" колону цивільних людей, які евакуйовувалися з Маріуполя до Запоріжжя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

"Сьогодні, близько 15.30, російськими окупантами-нелюдами була обстріляна із РСЗО БМ-21 "Град" колона цивільних людей, які евакуйовувалися з міста Маріуполя до міста Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, є загиблі.

Як повідомляється, серед постраждалих та поранених є діти. Кількість уточняється.

"Росіяни, горіть в пеклі, прощення вам ні від людей, ні від Бога не буде ніколи", - додали в Генштабі.

Як пізніше повідомив глава Запорізької ОВА Олександр Старух, в районі Степногірська важка артилерія ворожих сил здійснила обстріл автоколони мирних жителів, що рухались трасою в бік Запоріжжя.

"Нащастя загиблих немає. Наразі відомо про 5 поранених, з них одна дитина у важкому стані. Нині постраждалій дитині роблять складу операцію з дистанційним залученням спеціалістів клініки Охмадит. Внаслідок обстрілу на полі вздовж траси розпочалася пожежа", - зазначив Старух.