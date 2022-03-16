На Луганщині цілий день ідуть бої, пошкоджено десятки будинків, є загиблі, - Гайдай. ФОТО

Сьогодні, 16 березня, в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній та Лисичанську цілий день ідуть бої з окупантами.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нове життя народжується в підвалі. Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ - бої йдуть цілий день. Орки знищують цілі житлові квартали, палають будинки. ДСНС важко працювати, через обстріли, хлопці вимушені гасити пожежі з перервами на підвал", - повідомляє він.

За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку окупанти пошкодили шість житлових будинків та будівлю держустанови. На одному з проспектів під завалами будинку опинилися люди, вже евакуювали у безпечне місце.

"У Рубіжному влучання у п‘ять будинків та господарські споруди, двоє загиблих, один поранений. В одному з підвалів у жінки почалися пологи, її доставлено до лікарні, але народжувати все одно доведеться у підвалі. У Попасній під завалами будинку ДСНСники врятували одну людину", - додає він.