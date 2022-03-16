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Новини Фото Війна
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На Луганщині цілий день ідуть бої, пошкоджено десятки будинків, є загиблі, - Гайдай. ФОТО

Сьогодні, 16 березня, в Сєвєродонецьку, Рубіжному, Попасній та Лисичанську цілий день ідуть бої з окупантами.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Нове життя народжується в підвалі. Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасна, Лисичанськ - бої йдуть цілий день. Орки знищують цілі житлові квартали, палають будинки. ДСНС важко працювати, через обстріли, хлопці вимушені гасити пожежі з перервами на підвал", - повідомляє він.

За словами Гайдая, у Сєвєродонецьку окупанти пошкодили шість житлових будинків та будівлю держустанови. На одному з проспектів під завалами будинку опинилися люди, вже евакуювали у безпечне місце.

"У Рубіжному влучання у п‘ять будинків та господарські споруди, двоє загиблих, один поранений. В одному з підвалів у жінки почалися пологи, її доставлено до лікарні, але народжувати все одно доведеться у підвалі. У Попасній під завалами будинку ДСНСники врятували одну людину", - додає він.

На Луганщині цілий день ідуть бої, пошкоджено десятки будинків, є загиблі, - Гайдай 01

На Луганщині цілий день ідуть бої, пошкоджено десятки будинків, є загиблі, - Гайдай 01

Автор: 

армія рф (17359) обстріл (28449) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+8
Даже на кацапских сайтах такой инфы нет
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16.03.2022 17:48
+3
Стирають все з лиця землі, Слів нема.
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16.03.2022 17:48
+3
Самые жестокие изверги - воюющие предатели из ЛуганДонии!А ведь Зеленский собрался и их интегрировать в Украину.Посмотрите что сделали с Мариуполем,Волновахой,Попасной,Станицей Луганской,Авдеевкой ...
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16.03.2022 18:04
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Даже на кацапских сайтах такой инфы нет
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16.03.2022 17:48 Відповісти
Мені все чути. Я вже на окупованой територїї в 70км від Сєверодонецька. Гатять цілодобово вже 10днів
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16.03.2022 18:05 Відповісти
Кацапи пишуть (суки), що це ми обстрілюємо..І викладають фото.Я регулярно дивлюся їхні сайти, ще з 14-го року..(розбокування дуже просте
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16.03.2022 18:20 Відповісти
Стирають все з лиця землі, Слів нема.
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16.03.2022 17:48 Відповісти
Братья прийшли асвабаждать угнєтьонних саатєчєствєннікав
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16.03.2022 17:58 Відповісти
Гнида из кремля же сказала "потеряете государственность". В его больном воображении это значит , чистое поле.
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16.03.2022 17:56 Відповісти
Rossija tocno ego poterjaet.
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16.03.2022 17:58 Відповісти
там таких гнид повно-повно.., аби тількт справа у ботоксі була, його б давно скинули
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16.03.2022 18:21 Відповісти
А для этого надо работать, всем.
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16.03.2022 18:02 Відповісти
Самые жестокие изверги - воюющие предатели из ЛуганДонии!А ведь Зеленский собрался и их интегрировать в Украину.Посмотрите что сделали с Мариуполем,Волновахой,Попасной,Станицей Луганской,Авдеевкой ...
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16.03.2022 18:04 Відповісти
Для информации - Станицу никто не обстреливал, решили сдать без разрушений и жертв. И это правильно, у нее ужасное положение под горой..
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16.03.2022 18:14 Відповісти
Це Окремий розділ тварюк!
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16.03.2022 18:23 Відповісти
Так же и Берлин в 45м стирали,что б американцам не достался.Асвабадители.....
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16.03.2022 18:06 Відповісти
Особливо-Дрезден, його вобше розбили..((я коли була там, давно), нам розповідали.. 250 000 вбили і місто-руїни
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16.03.2022 18:24 Відповісти
тут куча загиблих а ті 15 домовленостей складають..так нічого ці срані подоляки і єрмаки не зрозуміли
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16.03.2022 18:25 Відповісти
 
 