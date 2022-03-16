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Кадировці знімають у Білорусі свої відео "з гущі подій в Україні". ФОТО
Після розгрому під Києвом терористи кремлівського ставленика Рамзана Кадирова знімають свої відео на території Білорусі, видаючи їх за такі, що буцімто зняті в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, користувачі популярного сайту Reddit по об'єктах на відео вирахували, що вони знаходяться у Мозирі, розташованому за 40 км від українського кордону.
Раніше Кадиров оприлюднив відео із заступником командувача Північно-кавказького округу військ Росгвардії Алібеком Делімхановим, який, за його словами, знаходиться "у гущавині подій в Україні".
Насправді ж ролик було знято у білоруському місті Мозир, про що свідчить будівля пивзаводу Кімборівка за спинами кадировців.
Топ коментарі
+111 Eight Wonder #490997
показати весь коментар16.03.2022 19:12
+69 Вася Шевченко #371210
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+45 Alex Bylim
показати весь коментар16.03.2022 19:12
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Оно тупое и сыкливое существо.
ВСУ пох кого *******.
"Я-дон, звертаюся, дон, до всіх цих дон-гондонів… Ми - група спеціального призначення - шукаємо вас, щоби вас утилізувати, дон. Кадиров, ми тебе знайдемо: спершу утилізуємо, а потім ми просто відріжемо тобі голову", - сказав один з бійців.
свинячий хвіст - коли закручений, коли провислий, а коли й обісраний - це я мав на увазі !!!
https://twitter.com/aronets/status/1504060995383222272
https://biographe.ru/wp-content/uploads/2020/04/343.png
Кадиркін й його "еліта" ганьбить ім'я Чечні , холуй ***** Рамзанка Диров.
что с них взять
https://twitter.com/i/status/1504016624919138305
акі є лише у двох країн світу: Велика Британія передасть Україні ПЗРК Starstreak