Кадировці знімають у Білорусі свої відео "з гущі подій в Україні". ФОТО

Після розгрому під Києвом терористи кремлівського ставленика Рамзана Кадирова знімають свої відео на території Білорусі, видаючи їх за такі, що буцімто зняті в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, користувачі популярного сайту Reddit по об'єктах на відео вирахували, що вони знаходяться у Мозирі, розташованому за 40 км від українського кордону.

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Раніше Кадиров оприлюднив відео із заступником командувача Північно-кавказького округу військ Росгвардії Алібеком Делімхановим, який, за його словами, знаходиться "у гущавині подій в Україні".

Насправді ж ролик було знято у білоруському місті Мозир, про що свідчить будівля пивзаводу Кімборівка за спинами кадировців.

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