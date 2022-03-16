Волонтерка Юсупова просить допомоги для придбання кардіомоніторів та апарату УЗД. ФОТО

Волонтерка Наталя Юсупова просить допомоги в придбанні апарату УЗД та кардіомоніторів.

Про це вона повідомила у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Дуже потрібно викупити апарат УЗД в шпиталь 88 тис. грн та ще два кардіомонітори по 31 тис. Поранених багато треба допомогти. Вчора зібрали 63 тис., але зранку терміново попросили допомогти теробороні Києва, відправила їм 25 тис. на потреби і ще 15 тис. нашим хлопцям на Одесу. З понеділка купила п’ять кардіомоніторів 155 тис. грн, відправила на Запоріжжя 10 тис.", -йдеться в повідомленні.

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