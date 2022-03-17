Біля будівлі драмтеатру у Маріуполі був напис "Дети", який можна було побачити з повітря. ФОТО
Попереду та позаду Маріупольського драмтеатру, на який сьогодні російські окупанти скинули потужну бомбу, було написано слово "Дети". Надпис було видно з дронів.
Про це у Telegram повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Мразі знали, що в ДрамТеатрі був прихисток для жінок і дітей. Їхні дрони постійно висіли над Маріуполем і не могли не бачити величезних написів "Діти" поруч з Театром. Жодного штабу "Азову" там ніколи не було і не могло бути.
Це місце, як на долоні у всіх. Будь-які під'їзди та підходи видно з усіх сторін. Цей злочин Україна та Світ запам'ятають на завжди. Це буде як ганебне тавро на лобі Путіна", - наголосив він.
Топ коментарі
+42 Kuka Racha #501863
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+42 Valter Valter
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+33 Перехватчик
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То єдине що є святим для типового орка.
Це як ідіоту поясняти, чому він ідіот!
Ефект Даннінга-Крюгера у чистому вигляді!
Ты сказал.
Залишайся сам на сам... з російською мовою, ага!
Бо це тварини навіть без будь-якої тіні сумління.
Гітлер, кажуть, проголосив, що звільнює своїх солдатів від химери, що зветься совістю.
А кацапам навіть такого не треба було повідомляти - бо у них совісті взагалі ніколи й не було.
"Ми, 800 співробітників "Леруа Мерлен Україна", залишилися відрізаними від усіх корпоративних засобів зв'язку.
В один момент у нас не виявилося інструментів надавати гуманітарну, медичну допомогу співробітникам, які її потребують. У нас немає можливості закрити численні заявки від волонтерів і захисників України, оскільки доступ до файлів виявився закритим", - повідомила HR-директо Людмила Дзюба.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/16/684163/
Генетика - то серйозна наука...
Ми не на тій війні, щоб дотримуватися конвенцій.
Нас хочуть повністю знищити. Для тих, хто виживе, готують концтабори і тотальні репресії.
Жодних позначень, жодних уповань на милосердя, тільки хитрість, тільки зброя, тільки ненависть.