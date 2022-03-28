Внаслідок ворожих обстрілів сталися обвали у багатоповерхівках у Сєверодонецьку, заблоковано людей, - Гайдай. ФОТОрепортаж

Сєверодонецьк, Рубіжне та Лисичанськ сьогодні перебувають під щільними обстрілами з боку військ РФ.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілів щонайменше четверо постраждалих.

"У Сєверодонецьку внаслідок влучання ворожого снаряду сталося загоряння, а потім і обвал багатоповерхового будинку, там досі перебувають заблоковані люди, ДСНС працюють. В іншому районі міста так само сталося руйнування будинку. Є постраждала жінка, шукають дитину", - зауважує очільник регіону.

В іншому, також зруйнованому будинку, з-під завалів врятовано четверо осіб та евакуйовано в безпечне місце.

В одну з багатоповерхівок ворог поцілив в дах, в будинку по сусідству обвалилося декілька поверхів, під завалами щонайменше двоє поранених.

Ще одного пораненого направлено до лікарні після обстрілу Рубіжного.

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Також Гайдай зазначає, що в Лисичанську палають будинки, гаражі, господарчі споруди. Інформації щодо жертв та постраждалих немає.

В Рубіжному внаслідок обстрілу чоловік отримав осколкове поранення. Жертв може бути більше. Рятувальні роботи тривають.

"Обстріли не вщухають! Знаходьтеся в укриттях!", - звертається він до мешканців.