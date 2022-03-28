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Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський переконаний, що зараз у світі все більше людей, які підтримують Україну в боротьбі з російськими загарбниками.

Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дедалі більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють іти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії, нашого національного характеру", - зазначив глава держави.

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Президент опублікував підбірку фото з акцій у різних країнах світу на підтримку України.

Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський 01
Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський 02
Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський 03
Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський 04
Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський 05
Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський 06
Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський 07
Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський 08

Автор: 

акція (1454) Зеленський Володимир (23829) мітинг (753)


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Топ коментарі
+2
Winds of Change -Scorpions for Ukraine 2022. Замість Москви - Україна: рокери зі Scorpions змінили рядки свого хіта Winds of Change
https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s
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28.03.2022 17:52
+1
И птицы...первые кадры работы биолабораторий.

https://twitter.com/i/status/1508450127131951111
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28.03.2022 17:45
+1
Даже Южно-Африканская Республика: https://www.youtube.com/watch?v=0pnFggO3y2o
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28.03.2022 18:21
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И птицы...первые кадры работы биолабораторий.

https://twitter.com/i/status/1508450127131951111
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28.03.2022 17:45 Відповісти
Winds of Change -Scorpions for Ukraine 2022. Замість Москви - Україна: рокери зі Scorpions змінили рядки свого хіта Winds of Change
https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s
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28.03.2022 17:52 Відповісти
Роздвоєння особистості .
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28.03.2022 17:51 Відповісти
Это он про Абрамовича, дружбана своего.
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28.03.2022 17:56 Відповісти
так... аби тільки ви самі не почали мухлювати і з раша-мільйордераим мутити, виводячи їх з під санкцій, на яких самі ж і наполягаєте....
Володька, не пузор мене (с)... )))
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28.03.2022 17:52 Відповісти
Даже Южно-Африканская Республика: https://www.youtube.com/watch?v=0pnFggO3y2o
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28.03.2022 18:21 Відповісти
https://sport.24tv.ua/bokser-iz-kazahstanu-viyshov-biy-praporom-********-nazvav-putina_n1924804 https://sport.24tv.ua/bokser-iz-kazahstanu-viyshov-biy-praporom-********-nazvav-putina_n1924804

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28.03.2022 18:53 Відповісти
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28.03.2022 22:37 Відповісти
 
 