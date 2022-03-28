Дедалі більше людей у світі на боці України, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський переконаний, що зараз у світі все більше людей, які підтримують Україну в боротьбі з російськими загарбниками.
Про це він написав у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Дедалі більше людей у світі – на боці України, на боці добра у цій битві зі злом. І якщо політики десь не вміють іти за людьми, ми їх навчимо. Це основа демократії, нашого національного характеру", - зазначив глава держави.
Президент опублікував підбірку фото з акцій у різних країнах світу на підтримку України.
Топ коментарі
+2 Rino Onix
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https://twitter.com/i/status/1508450127131951111
https://www.youtube.com/watch?v=oT9THMzEpRc&t=164s
Володька, не пузор мене (с)... )))