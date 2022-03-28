В Одеській області "тероборонівець" за 5 тис. євро переправляв призовників за кордон. ФОТО
В Одеській області чоловік під виглядом бійця тероборони переправляв ухилянтів від військової служби до Молдови.
Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що працівники ДБР спільно з прикордонниками затримали мешканця Одещини, який організував канал переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. Для цього він записався до лав місцевої тероборони та, прикриваючись відповідним посвідченням, перевозив чоловіків призовного віку на власному автомобілі на територію Молдови.
Повідомляється, що за свої "послуги" він брав €5 000 з людини. За необхідності залучав до оборудки спільників.
Під час чергової спроби переправити двох призовників за кордон чоловіка та його спільника було затримано.
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к нему видимо есть ряд вопросов
Кому війна, а кому мати рідна
Гидота
ДБР хоче заслуг, або прикриваються прикордоникі які вимагають взятки в такі часи, серіалу слуга народу передивилися?
Тем более, по словам Арестовича, из 6 желающих воевать могут снарядить лишь 1, а тут нежелающие и немотивированные.