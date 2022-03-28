В Одеській області "тероборонівець" за 5 тис. євро переправляв призовників за кордон. ФОТО

В Одеській області чоловік під виглядом бійця тероборони переправляв ухилянтів від військової служби до Молдови.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що працівники ДБР спільно з прикордонниками затримали мешканця Одещини, який організував канал переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. Для цього він записався до лав місцевої тероборони та, прикриваючись відповідним посвідченням, перевозив чоловіків призовного віку на власному автомобілі на територію Молдови.

Повідомляється, що за свої "послуги" він брав €5 000 з людини. За необхідності залучав до оборудки спільників.

Під час чергової спроби переправити двох призовників за кордон чоловіка та його спільника було затримано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдатів строкової служби буде залучено до оборони держави лише в разі бойових дій на раніше мирній території, - ЗСУ

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резервісти масово йдуть до територіальних центрів комплектування, - Залужний