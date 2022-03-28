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23 072 30

В Одеській області "тероборонівець" за 5 тис. євро переправляв призовників за кордон. ФОТО

В Одеській області чоловік під виглядом бійця тероборони переправляв ухилянтів від військової служби до Молдови.

Про це повідомили в пресслужбі Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що працівники ДБР спільно з прикордонниками затримали мешканця Одещини, який організував канал переправлення військовозобов’язаних осіб за кордон. Для цього він записався до лав місцевої тероборони та, прикриваючись відповідним посвідченням, перевозив чоловіків призовного віку на власному автомобілі на територію Молдови.

Повідомляється, що за свої "послуги" він брав €5 000 з людини. За необхідності залучав до оборудки спільників.

В Одеській області тероборонівець за 5 тис. євро переправляв призовників за кордон 01

Під час чергової спроби переправити двох призовників за кордон чоловіка та його спільника було затримано.

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В Одеській області тероборонівець за 5 тис. євро переправляв призовників за кордон 02

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призов (431) тероборона (386)


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Топ коментарі
+14
Гнида гниді завжди допоможе-бо вони гниди...
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28.03.2022 18:46
+11
як на мене то я би на державному рівні це зробив. хочешь злитись,плати 5к евро і ****** хоч на росію. все одно толку з них,тільки годуй їх
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28.03.2022 18:52
+9
Конченный "бизнес мэн", ДНО
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28.03.2022 18:45
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Таки заробив грошей собі на лікування.
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28.03.2022 18:45 Відповісти
Може на протези кінцівок))))
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28.03.2022 18:47 Відповісти
Конченный "бизнес мэн", ДНО
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28.03.2022 18:45 Відповісти
Гнида гниді завжди допоможе-бо вони гниди...
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28.03.2022 18:46 Відповісти
А нафіга вони потрібні якщо виїжджають?
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28.03.2022 18:47 Відповісти
они нафик не нужны, нужен только этот доблестный боец терр. обороны.
к нему видимо есть ряд вопросов
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28.03.2022 18:52 Відповісти
ДБР, проверьте еще бла бла кар. Там ********* отвезти за космические деньги много активизировалось
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28.03.2022 18:48 Відповісти
Закопать в мешках с песком у подножия Золотого Дюка. Оставить морду лица открытой, а дальше одесситы придумают применение этому Гестапу Бендеру.
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28.03.2022 18:49 Відповісти
як на мене то я би на державному рівні це зробив. хочешь злитись,плати 5к евро і ****** хоч на росію. все одно толку з них,тільки годуй їх
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28.03.2022 18:52 Відповісти
Це теж держзрада - 15 років.
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28.03.2022 18:53 Відповісти
Если это не распространено массово, то накуя об этом писать, унижать основную массу патриотичных украинцев?
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28.03.2022 18:57 Відповісти
Для таких організаторів треба спец штраф батальйон, годувати їх в тилу в тюрмі забагато честі, на передову траншеї рити.
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28.03.2022 18:58 Відповісти
Виродки

Кому війна, а кому мати рідна

Гидота
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28.03.2022 19:02 Відповісти
Допросить, выявить подельников и расстрелять. По закону военного времени.
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28.03.2022 19:15 Відповісти
Памперс поміняй.
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28.03.2022 19:42 Відповісти
Так це ж ти - сцикло, яке не взмозі зрозуміти, що свою країну треба захищати. І не обов'язково зі зброєю у руках.
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28.03.2022 19:57 Відповісти
я наразі звиняюсь, але як ,наприклад, хворий чоловік буде захищати , він може б і хотів бути не хворим але життя склалося по іншому....
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28.03.2022 20:12 Відповісти
Будь яка людина зможе знайти своє місце у захисті своєї країни. Було б бажання...
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28.03.2022 20:16 Відповісти
К государству у меня только один вопрос, что не может организовать мужчин к помощи стране в тылу.
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28.03.2022 19:43 Відповісти
Дбр борется с конкурентами.
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28.03.2022 19:37 Відповісти
Надо официально в кассу брать деньги за выезд в зависимости от доходов. допустим заплатил 30% и можеш ехать, или там 10, 20,30 тысяч евро - и выезжай! Так хоть оружие купим... нормальное, они все одно на поле боя бесполезны эти заеци...
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28.03.2022 20:18 Відповісти
Почніть думати головою, якщо можна було б пересікти кордон маючі фіктивну довідку тероборони це зробило б мінімум 100000, хто такій тероборонівец для прикордонників?
ДБР хоче заслуг, або прикриваються прикордоникі які вимагають взятки в такі часи, серіалу слуга народу передивилися?
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28.03.2022 21:02 Відповісти
Доповнення, цензору тобі не соромно?
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28.03.2022 21:05 Відповісти
Российские немотивированные солдаты бегут или сдаются в плен, а Украине нужна армия, которая стоит до упора. Немотивированный солдат только всё испортит.
Тем более, по словам Арестовича, из 6 желающих воевать могут снарядить лишь 1, а тут нежелающие и немотивированные.
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29.03.2022 00:18 Відповісти
 
 