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Під час окупації Тростянцю рашисти жорстко знущались і вбили цивільну людину, - Офіс ГПУ. ФОТО
У Тростянці, який звільнили від росіян, українські захисники виявили тіло чоловіка, якого закатували окупанти.
Як інформує Цензор.НЕТ,про це повідомляє Офіс генпрокурора
"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та вбили чоловіка.
Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року. Особа загиблого встановлюється", - підкреслюється у повідомленні.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м.Тростянець).
Топ коментарі
+72 Patrick’s
показати весь коментар28.03.2022 21:21
+15 Палєо Мустьє
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+14 Саша Пончик
показати весь коментар28.03.2022 21:21
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«Экономика никогда не растет в условиях усиления регулирования и увеличения налогов. Она растет только в условиях экономической свободы, где мы все еще плетаемся на 130-м месте в мире! А должны занимать первое!!!! Ибо все экономические чудеса на планете создавались из-за низких налогов и низкого регулирования! К большому сожалению, у нас есть Гетьманцев, который за два года сделал для уничтожения экономического развития, пожалуй, больше, чем кто-либо за все годы независимости. Последние два года этот человек, наверное, больше всего тормозит экономику страны, убивает малый, средний и крупный бизнес. Гетманщина давно уже обошла Азаровщину!
На жаль...