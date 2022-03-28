УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4353 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
24 101 15

Під час окупації Тростянцю рашисти жорстко знущались і вбили цивільну людину, - Офіс ГПУ. ФОТО

У Тростянці, який звільнили від росіян, українські захисники виявили тіло чоловіка, якого закатували окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ,про це повідомляє  Офіс генпрокурора

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та вбили чоловіка.

Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року. Особа загиблого встановлюється", - підкреслюється у повідомленні. 

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м.Тростянець).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Звільнення українськими воїнами Тростянця: командир 13 танкового полку РФ застрелився, іншого командувача армії окупантів - знято з посади. ФОТОрепортаж

Під час окупації Тростянцю рашисти жорстко знущались і вбили цивільну людину, - Офіс ГПУ 01

Автор: 

катування (599) Тростянець (36)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+72
показати весь коментар
28.03.2022 21:21
+15
той виродок і до цього відверто кирзою смердів...дуже сподіваюсь, що нагорода знайде героя.
показати весь коментар
28.03.2022 21:27
+14
****** сцыкливые на гражданских отыгрываются.
показати весь коментар
28.03.2022 21:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.03.2022 21:21 Відповісти
той виродок і до цього відверто кирзою смердів...дуже сподіваюсь, що нагорода знайде героя.
показати весь коментар
28.03.2022 21:27 Відповісти
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЯ - І невже цей виродок ще топче Українську землю! треба негайно змінювати всі налаштування GPS!!!!!!
показати весь коментар
28.03.2022 21:41 Відповісти
Выступает за возобновление водоснабжения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0 Крыма с материковой Украиной это с википедии
показати весь коментар
28.03.2022 22:14 Відповісти
Владимир Поперешнюк (собственник "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0 Новой почты ") у себя на странице во фб. так охарактеризовал работу Данила Гетманцева:

«Экономика никогда не растет в условиях усиления регулирования и увеличения налогов. Она растет только в условиях экономической свободы, где мы все еще плетаемся на 130-м месте в мире! А должны занимать первое!!!! Ибо все экономические чудеса на планете создавались из-за низких налогов и низкого регулирования! К большому сожалению, у нас есть Гетьманцев, который за два года сделал для уничтожения экономического развития, пожалуй, больше, чем кто-либо за все годы независимости. Последние два года этот человек, наверное, больше всего тормозит экономику страны, убивает малый, средний и крупный бизнес. Гетманщина давно уже обошла Азаровщину!
показати весь коментар
28.03.2022 22:16 Відповісти
****** сцыкливые на гражданских отыгрываются.
показати весь коментар
28.03.2022 21:21 Відповісти
скорее всего пытали насчет денег и ценностей
показати весь коментар
28.03.2022 21:25 Відповісти
Вполне возможно. Эти падлы сюда и едут, что бы мародерить по домам и квартирам. Искать где деньги, ценности итд...
показати весь коментар
28.03.2022 21:29 Відповісти
Навіть не знаю, як нашим Захисникам вдається тримати себе в руках, щоб не розірвати на шматки, наприклад, чергового кацапського лєтуна. Я б не зміг. Щойно бачу такого підора, одразу ж хочеться його живцем різати, щоб він всирався від болю.
показати весь коментар
28.03.2022 21:29 Відповісти
Не нужно сдерживаться. Ето очень плохо влияет на здоровье
показати весь коментар
28.03.2022 21:31 Відповісти
В Тростянці не один закатований і пропалий безвісти...
На жаль...
показати весь коментар
28.03.2022 21:33 Відповісти
Крис в оточенні президента треба негайно знищити!!!!! це наблизить нашу перемогу!!!!!!!!!!
показати весь коментар
28.03.2022 21:43 Відповісти
показати весь коментар
28.03.2022 21:56 Відповісти
йо, арестовичу хтось покажить, най шмарклі витре, а то з військовополениними росінами погано обходяться. А що та курва на це скаже? а нічого, зробить вигляд що не зауважив.
показати весь коментар
28.03.2022 22:32 Відповісти
****** !!!
показати весь коментар
28.03.2022 22:45 Відповісти
 
 