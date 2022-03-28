Під час окупації Тростянцю рашисти жорстко знущались і вбили цивільну людину, - Офіс ГПУ. ФОТО

У Тростянці, який звільнили від росіян, українські захисники виявили тіло чоловіка, якого закатували окупанти.

Як інформує Цензор.НЕТ,про це повідомляє Офіс генпрокурора

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час окупації м. Тростянець жорстоко знущались та вбили чоловіка.

Його тіло з множинними тілесними ушкодженнями виявили правоохоронці в гаражі після звільнення міста від окупантів 28 березня 2022 року. Особа загиблого встановлюється", - підкреслюється у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м.Тростянець).

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