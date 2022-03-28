30 країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру пропагандистські канали РФ, - Нацрада ТРМ. ІНФОГРАФІКА

Європейські країни позбуваються російських пропагандистських каналів. Так, ЄС ввів санкції проти державних ЗМІ RT/Russia Today і Sputnik в ЄС. RT та Sputnik заблоковані у магазинах додатків у Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради ТРМ.

"Станом на 28 березня тридцять країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру російські пропагандистські канали, вони йдуть слідом за російським кораблем. Водночас європейські регулятори й медіа і далі посилюють підтримку України в інформаційному просторі - кількість країн, в яких транслюються радіо- і телепрограми українською мовою, постійно збільшується", - йдеться у повідомленні.

До списку входять, зокрема, Румунія, Велика Британія, Німеччина, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Греція, Молдова, Естонія, Литва, Латвія. У Польщі заміть російських каналів транслюються українські.

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Європейська мовна спілка призупинила діяльність росіян в організації.

"Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) підтримала заклик Національної ради до боротьби з російською пропагандою в Європі і звернулася до всіх регуляторних органів європейських країн, аби ті виявляли та зупиняли прояви російської дезінформації.

Європейська платформа виступила головним координатором моніторингу - усі зафіксовані випадки EPRA збирає на своєму офіційному сайті і повідомляє про заходи регуляторів щодо виявленої російської пропаганди", - повідомлють у Нацраді.

Також Росія не буде представлена в роботі Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI) і його комітетах.

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