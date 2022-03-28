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30 країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру пропагандистські канали РФ, - Нацрада ТРМ. ІНФОГРАФІКА

Європейські країни позбуваються російських пропагандистських каналів. Так, ЄС ввів санкції проти державних ЗМІ RT/Russia Today і Sputnik в ЄС. RT та Sputnik заблоковані у магазинах додатків у Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацради ТРМ.

"Станом на 28 березня тридцять країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру російські пропагандистські канали, вони йдуть слідом за російським кораблем. Водночас європейські регулятори й медіа і далі посилюють підтримку України в інформаційному просторі - кількість країн, в яких транслюються радіо- і телепрограми українською мовою, постійно збільшується", - йдеться у повідомленні.

До списку входять, зокрема, Румунія, Велика Британія, Німеччина, Чехія, Бельгія, Нідерланди, Греція, Молдова, Естонія, Литва, Латвія. У Польщі заміть російських каналів транслюються українські.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС відключив трансляцію російських державних телеканалів, - Нацрада з телерадіомовлення

Європейська мовна спілка призупинила діяльність росіян в організації.

"Європейська платформа регуляторних органів (EPRA) підтримала заклик Національної ради до боротьби з російською пропагандою в Європі і звернулася до всіх регуляторних органів європейських країн, аби ті виявляли та зупиняли прояви російської дезінформації.

Європейська платформа виступила головним координатором моніторингу - усі зафіксовані випадки EPRA збирає на своєму офіційному сайті і повідомляє про заходи регуляторів щодо виявленої російської пропаганди", - повідомлють у Нацраді.

Також Росія не буде представлена в роботі Керівного комітету Ради Європи з питань медіа та інформаційного суспільства (CDMSI) і його комітетах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Крупнейшее европейское государство. Месяц спецоперации. Захватить страну быстро не возможно", - кремлівська пропагандистка Скабєєва. ВIДЕО

30 країн Європи повністю або частково вимкнули зі свого ефіру пропагандистські канали РФ, - Нацрада ТРМ 01

Автор: 

Нацрада ТРМ (458) пропаганда (2801)


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Топ коментарі
+10
новость из нюрика. кацапов не принимают нигде. ваще. в автобусах от них пересаживаются. карты банковские всьо. на форумах эти свинособаки просто орут что это геноцид руських. жалуйтесь суки путину. твари.
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28.03.2022 21:34
+7
Ліквідація прпагандистів змінить ситуацію
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28.03.2022 21:28
+6
Как можно было раньше их там терпеть. И почему до сих пор "частково". Абсурд.
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28.03.2022 21:36
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Ліквідація прпагандистів змінить ситуацію
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28.03.2022 21:28 Відповісти
Вот для этого и нужна была консерва по фамилии Овсянникова.
Теперь она ходит по всем прокремлевским иностранным TV и рассказывает про «хороших руzzких» и ужасную «руzофобию»

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28.03.2022 22:14 Відповісти
Давно надо эти помойки закрыть было.
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28.03.2022 21:31 Відповісти
А греки круті! Несподіванно!
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28.03.2022 21:34 Відповісти
Маріуполь засновано греками, це для них особиста трагедія
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28.03.2022 23:16 Відповісти
новость из нюрика. кацапов не принимают нигде. ваще. в автобусах от них пересаживаются. карты банковские всьо. на форумах эти свинособаки просто орут что это геноцид руських. жалуйтесь суки путину. твари.
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28.03.2022 21:34 Відповісти
Рюзьге
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28.03.2022 21:38 Відповісти
Как можно было раньше их там терпеть. И почему до сих пор "частково". Абсурд.
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28.03.2022 21:36 Відповісти
Частково - це відключені пропагандонські канали RT і Sputnik. Це добре. Мабуть, залишились ще якісь канали, не настільки токсичні.
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29.03.2022 01:24 Відповісти
Краще б вони вимкнули російську нафту і газ.
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28.03.2022 21:39 Відповісти
🔴🔴🔴 Смартфоны, которые выпускаются под брендами, зарегистрированными в России, могут скоро исчезнуть из продажи - компания Google прекращает их лицензирование. Об этом пишет издание Mobile review.
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28.03.2022 21:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=w0KYrgLuIJc Привет, я Владимир, мне 58 лет и я все потерял... не повторите моих ошибок. ПОМЁТ В ПОЛНОМ ПОМЁТЕ
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28.03.2022 21:55 Відповісти
Туркам пора уже определятся на чьей они стороне.Это виляние жопой между рашкой и Западом уже конкретно начинает бесить.
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28.03.2022 21:58 Відповісти
Треба вимикати все. Чого чекати?
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28.03.2022 22:19 Відповісти
Первый канал и РТР-Планета до сих пор в кабельных сетях Германии. Скабеева, Соловьёв, Шейнин, Кузичев - гов...о на любой вкус.
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28.03.2022 22:22 Відповісти
А чому в нас не заблоковані рос. канали на сопутнику ?
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28.03.2022 22:23 Відповісти
 
 