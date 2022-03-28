Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку. ФОТОрепортаж

На Сіверщині ЗСУ знищили 2 ворожі бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль "Урал" та танк Т-72.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"8 одиниць техніки противника пошкодили, а ще один вантажний "Урал" із сухим пайком взято у якості трофею.

Втрати окупантів на цьому напрямку за день склали до 22 військових",- зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані "Урали" та знищили два ворожі "Тигри", танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж









