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Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку. ФОТОрепортаж

На Сіверщині ЗСУ знищили 2 ворожі бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль "Урал" та танк Т-72.

Як інформує Цензор.НЕТ про це у фейсбуці повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

"8 одиниць техніки противника пошкодили, а ще один вантажний "Урал" із сухим пайком взято у якості трофею.

Втрати окупантів на цьому напрямку за день склали до 22 військових",- зазначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили спротиву Сіверщини захопили два майже нові броньовані "Урали" та знищили два ворожі "Тигри", танк і дві вантажівки з боєкомплектами, - ОК "Північ". ФОТОрепортаж

Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку 01
Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку 02
Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку 03
Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку 04
Українські воїни знищили танк, 2 броньованих автомобілі та вантажівку на Сіверському напрямку 05

Автор: 

Чернігівщина (1584) техніка (1826) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+27
Ипашьте, браття!
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28.03.2022 23:44
+27
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28.03.2022 23:46
+14
Сіверщина(як і інші) дає стабільно гарні результати.
Дякуємо хлопці.
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28.03.2022 23:44
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Ипашьте, браття!
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28.03.2022 23:44 Відповісти
Сіверщина(як і інші) дає стабільно гарні результати.
Дякуємо хлопці.
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28.03.2022 23:44 Відповісти
Смерть цапам!
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28.03.2022 23:46 Відповісти
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28.03.2022 23:46 Відповісти
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29.03.2022 00:11 Відповісти
Та там жеж урал з боєкомплектом принаймні один! Це краще, ніж кацапський сухпай.
Хоча цими сухпаями можна полонених годувати.
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28.03.2022 23:48 Відповісти
В дупу им сувати ці пайки.
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29.03.2022 01:32 Відповісти
прямо з коробкою
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29.03.2022 13:47 Відповісти
китайцы уже приготовили пару лярдов чтоб скупить металлолом.
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28.03.2022 23:48 Відповісти
від https://www.facebook.com/maxmiroshnichenko?__cft__[0]=AZUFMtGpRPTs7I4M5No2whyi93Wogh7m9Rck6FZapXwOU28suabEvkZDxW9e6Bw4nAovhBPWuEgOUEw_X9eZ5EynAvPerZqaPS5gocB0-_ry1tkNFbXErpO6CxrbPEv5tIg&__tn__=-]K-R Maks Mirošnyčenko

​​Понеділок. 33-ий день

Нові резерви у росіян. Атаки під Києвом та сході. Наша ППО збила рекордну кількість ракет.

Київський фронт

Полісся. Ворог тисне на ділянках Демидів-Ірпінь-Ясногородка-Макарів. Ворог планує тут міцно закріпитися, контролювати трасу на Житомир та в перспективі розвивати наступальні дії. Є інформація про замінування окремих ділянок.
Броварський напрям. Без особливих змін.

Північно-східний. Чернігів-Суми-Харків

Окупанти пішли із Славутича після того як взяли у громадян харчові продукти. Складно під Черніговом. Туди уже не проїжджають навіть гуманітарні коридори.
Суми-Харків. Тут наші провадять успішні операції тактичного рівня. Є звільнені населені пункти, великі втрати у ворога, є небезпека для комунікацій росіян на трасі Київ-Суми.

Східний фронт. Ізюм-Рубіжне-Авдіївка-Вугледар-Маріуполь

Головний нерв війни. У росіян є успіхи на північному фланзі усього нашого угруповування на Донбасі. Ворогу вдалося форсувати Сіверський Дінець та обійти наші сили, що знаходились у південній, правобережній частині частині міста. Зараз якщо і можна говорити про присутність наших у місті, то хіба що часткову. Водночас ЗСУ провели успішну контратаку та увійшли у село Гусарівка і обмежили змогу ворога розвивати наступ на Слов'янськ. В найближчі дні тут буде гаряче і тривожно.

Тривають запеклі бої в районі Сєверодонецька-Лисичанська-Рубіжного, в районі Авдіївки, Мар'їнки, Красногорівки. Тривають тяжкі вуличні бої в Маріуполі.

Південий фронт

Тут без особливих змін. Бої під Херсоном. Ворог повністю ізолює окуповані території, зникає мобільний та стаціонарний зв'язок та інтернет. росіяни намагаються подавити протестні настрої населення. Оголошене відкриття освітніх закладів на початок квітня.

За інформацією нашої розвідки у Кремлі є плани по побудові на окупованих територіях нового квазідержавного утворення. Сценарій цілком реалістичний. Є заява гауляйтер окупованого Луганська щодо можливості проведення референдуму по приєднанню Луганської області до росії. Офіційна влада росії коментує це не по суті. Але прямо зараз не варто очікувати якихось рішень від кремля. Спочатку йому потрібно досягнути якогось проміжного результату на полі бою.

Вчора на територію України росіяни запустили 70 ракет. Це - найбільший однодений залп цієї вийни. Більшість із цих ракет було збито силами нашої ППО.
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28.03.2022 23:49 Відповісти
Що означає перекреслена літера О на техніці орків?
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28.03.2022 23:52 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.m24.ru%2Farticles%2Fkultura%2F27072016%2F111680&psig=AOvVaw09tAS7b1fpK8BvBrgMIYgh&ust=1648587450487000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCIDE1oHZ6fYCFQAAAAAdAAAAABAD 483 × 409
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28.03.2022 23:58 Відповісти
Щось в мене є підозра, що ці машини на фото трохи несправні. Ні? Мабудь недбайливі господарі погано обслуговували техніку.
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29.03.2022 00:04 Відповісти
читаю на москальских сайтах, что вода пошла в крым!?
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29.03.2022 00:06 Відповісти
Ага.... побігла .... не читайте бо розум з'їдає те чтіво.
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29.03.2022 12:25 Відповісти
Какие-то странные конструкции на этих фото: асимметричные, некоторые без передних колёс, некоторые вообще без колёс... - А это точно автомобили? - Может, это не автомобили, а что-то другое?
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29.03.2022 00:43 Відповісти
Ай, хорошо! Надо узнать, откуда это мясо приехало? Какие-то новые знаки на дверях.
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29.03.2022 02:55 Відповісти
А хто ета сделал?
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29.03.2022 09:33 Відповісти
Кпцапи тупорилі.... їм же ********* й сцикульов з іньшими 8 років пояснювали що в Україні злиє Бандєравци.... котрі "їдять" рускагаварящіх на завтрак.... ні вони всерівно лізуть дібили бл#дь.
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29.03.2022 12:24 Відповісти
 
 