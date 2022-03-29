Ердоган на відкритті стамбульського раунду перемовин: Продовження війни не принесе користі. Делегації несуть відповідальність за рішення, які ухвалюються сьогодні. ВІДЕО+ФОТО

У найближчі хвилини у Стамбулі розпочнеться новий раунд перемовин України та РФ. З делегаціями обох країн зустрівся президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган.

Про це повідомив у твітері член української делегації Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Продовження війни нікому не принесе користі. Відновлення миру піде на користь вашим країнам і всім іншим. Ви, як делегації, несете історичну відповідальність за рішення, які ухвалюються сьогодні", - цитує Подоляк слова президента Ердогана на відкритті стамбульського раунду переговорів між Україною і РФ.

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