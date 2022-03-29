Пам'ятник Гоголю у Ніжині обклали мішками з піском для захисту від можливих обстрілів, - мер Кодола. ФОТО

Пам’ятник Миколі Гоголю був відкритий у 1881 році. Він став першим пам’ятником Гоголю у світі. Пам’ятник пережив дві війни та став однією з туристичних візитівок нашого Ніжина.

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, передає Цензор.НЕТ.

"Ми цінуємо нашу історичну та культурну спадщину. Пам'ятник Миколі Гоголю у Ніжині обклали мішками з піском, щоб захистити від можливих руйнувань. Російські ворожі війська знищують пам'ятки архітектури українського народу. Саме тому дав доручення комунальними підприємствам захистити пам’ятки архітектури міста. Пам’ятник Миколі Гоголю - один із тих, який укріплюють на випадок обстрілів ворога. Цей пам’ятник був відкритий 4 вересня 1881 року та став першим пам’ятником Гоголю у світі. Він пережив дві війни та став однією з туристичних візитівок нашого Ніжина. Сьогодні для захисту від ворожих снарядів його обшивають фанерою та обкладають мішками з піском. Надалі планується захистити й інші пам'ятки архітектури в місті. Ми докладемо максимум зусиль для збереження нашої ідентифікації, культурної спадщини, мови, віри і, звісно свободи!" - розповів він.

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