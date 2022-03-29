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Пам'ятник Гоголю у Ніжині обклали мішками з піском для захисту від можливих обстрілів, - мер Кодола. ФОТО

Пам’ятник Миколі Гоголю був відкритий у 1881 році. Він став першим пам’ятником Гоголю у світі. Пам’ятник пережив дві війни та став однією з туристичних візитівок нашого Ніжина.

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола, передає Цензор.НЕТ.

"Ми цінуємо нашу історичну та культурну спадщину. Пам'ятник Миколі Гоголю у Ніжині обклали мішками з піском, щоб захистити від можливих руйнувань. Російські ворожі війська знищують пам'ятки архітектури українського народу. Саме тому дав доручення комунальними підприємствам захистити пам’ятки архітектури міста. Пам’ятник Миколі Гоголю - один із тих, який укріплюють на випадок обстрілів ворога. Цей пам’ятник був відкритий 4 вересня 1881 року та став першим пам’ятником Гоголю у світі. Він пережив дві війни та став однією з туристичних візитівок нашого Ніжина. Сьогодні для захисту від ворожих снарядів його обшивають фанерою та обкладають мішками з піском. Надалі планується захистити й інші пам'ятки архітектури в місті. Ми докладемо максимум зусиль для збереження нашої ідентифікації, культурної спадщини, мови, віри і, звісно свободи!" - розповів він.

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Памятник Гоголю у Ніжині обклали мішками з піском для захисту від можливих обстрілів, - мер Кодола 01

Автор: 

Гоголь Микола (8) Ніжин (58) пам’ятник (928) пам’ять (1187) Кодола (6)


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Так тільки підніжжя, а сам пам'ятник чого не заклали?
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29.03.2022 12:26 Відповісти
фото процесу, щоб не показувати кучу мішків з підписом "гоголь"
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29.03.2022 13:47 Відповісти
Перший,хто назвав москалів КАЦАПАМИ,а Московію КАЦАПІЄЮ,був саме Гоголь у "Вечорах на хуторі біля Диканьки".
" Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами."
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29.03.2022 12:28 Відповісти
Ну не знаю, не знаю. Гоголь фигура очень неоднозначная.!
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29.03.2022 12:33 Відповісти
Гоголь тонко стебался над кацапами в каждом своем произведении, особенно в первых изданиях, цензура царская не дремала тогда...по поводу же щец с тараканами, так это неспроста, предками кацапов, как известно, андрофаки и фтирофаки были, так последние и вшей за милую душу употре***ли, не только тараканов... ффу, ***, дичь болотная!
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29.03.2022 20:32 Відповісти
0H :0=0; A2>1>4=KE ;N459, 70E>48B5! https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:07 Відповісти
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:10 Відповісти
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:11 Відповісти
Nash kanal svobodnih ludey https://t.me/vilni_liudy
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29.03.2022 13:14 Відповісти
 
 