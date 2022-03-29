Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної. Успіху ворог не має, - Гайдай. ФОТО
Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної.
Про це повідомив у соцмережі фейсбук глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його славами, ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте, Попасна.
"Основні зусилля рашисти концентрують на взятті під контроль Попасної. Успіху ворог не має. Зранку під щільними обстрілами Сєверодонецьк та села громади", - зауважив Гайдай.
Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.
Очільник регіону також повідомив, що евакуація теж сьогодні відбувалася під звуки ворожих гармат. Всі люди вже в потязі та прямують в безпечні міста країни.
Топ коментарі
+11 Перехватчик
показати весь коментар29.03.2022 13:22
+11 константен
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+5 Владимир #427487
показати весь коментар29.03.2022 13:28
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@prof_preobr
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https://twitter.com/prof_preobr/status/1508716473623191556 2 ч
Свердловская, Ростовская и Иркутская область ищут завод, который смог бы ремонтировать самолёты Ан-24. Ан-24 ПРЕКРАТИЛИ выпускать в 1979 году. То есть от современного импорта они не зависят. Но ремонтировать их всё равно некому.
Это и есть "возрождённая Путиным промышленность".
▪️ «Азовсталь» укреплена так, что ее взять практически невозможно.
▪️ Каждый экипируется, как может.
▪️ Украинские войска нас хорошо видят и полностью контролируют ситуацию.
▪️ Системы глушения у украинской армии такие, что мы не можем им ничего противопоставить.
Видео https://t.me/charter97_org/68287
Задача очень сложная,но исходя из мнения Азова выполнимая,а им доверие 100% в отличие от власти.