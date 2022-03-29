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Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної. Успіху ворог не має, - Гайдай. ФОТО

Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної.

Про це повідомив у соцмережі фейсбук глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його славами, ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте, Попасна.

"Основні зусилля рашисти концентрують на взятті під контроль Попасної. Успіху ворог не має. Зранку під щільними обстрілами Сєверодонецьк та села громади", - зауважив Гайдай.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Очільник регіону також повідомив, що евакуація теж сьогодні відбувалася під звуки ворожих гармат. Всі люди вже в потязі та прямують в безпечні міста країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп, - Гайдай. ФОТО

Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної. Успіху ворог не має, - Гайдай 01
Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної. Успіху ворог не має, - Гайдай 02
Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної. Успіху ворог не має, - Гайдай 03

Автор: 

армія рф (17373) Лисичанськ (315) Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+11
Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1508716473623191556 2 ч



Свердловская, Ростовская и Иркутская область ищут завод, который смог бы ремонтировать самолёты Ан-24. Ан-24 ПРЕКРАТИЛИ выпускать в 1979 году. То есть от современного импорта они не зависят. Но ремонтировать их всё равно некому.
Это и есть "возрождённая Путиным промышленность".
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29.03.2022 13:22
+11
Капитан Пипякин...козырной валет.

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29.03.2022 13:32
+5
Это ********* умеет
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29.03.2022 13:28
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Проф. Преображенский


@prof_preobr

·
https://twitter.com/prof_preobr/status/1508716473623191556 2 ч



Свердловская, Ростовская и Иркутская область ищут завод, который смог бы ремонтировать самолёты Ан-24. Ан-24 ПРЕКРАТИЛИ выпускать в 1979 году. То есть от современного импорта они не зависят. Но ремонтировать их всё равно некому.
Это и есть "возрождённая Путиным промышленность".
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29.03.2022 13:22 Відповісти
Это ********* умеет
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29.03.2022 13:28 Відповісти
Сепаратист «ЛДНР» рассказал, как на самом деле обстоят дела со снабжением их «армии» и ситуации в Мариуполи:

▪️ «Азовсталь» укреплена так, что ее взять практически невозможно.

▪️ Каждый экипируется, как может.

▪️ Украинские войска нас хорошо видят и полностью контролируют ситуацию.

▪️ Системы глушения у украинской армии такие, что мы не можем им ничего противопоставить.

Видео https://t.me/charter97_org/68287
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29.03.2022 13:28 Відповісти
гидкий той charter97..
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29.03.2022 13:31 Відповісти
Но ваши-то его не отбили :
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29.03.2022 13:35 Відповісти
а ваши-то не взяли при 20-ти кратном превосходстве
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29.03.2022 13:51 Відповісти
То не мои, то наши общие враги. Я за Вас.
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29.03.2022 14:36 Відповісти
Ни имею с руснёй ничего общего, я за Вас.
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29.03.2022 14:37 Відповісти
Русня северную групировку перебрасывают на Донбас, чтоб выйти на границы Донецкой и Луганской областей
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29.03.2022 13:28 Відповісти
Фейк, войска как были там так и стоят, если бы перебросили, наши уже бы север Киевской области зачистили
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29.03.2022 13:31 Відповісти
не зовсім так ..відводять в рашку перегруповують доокомплектовують свіжим мясом і будуть перекидувати..Шойга сказав сьогодні що напрямок даунбас
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29.03.2022 13:36 Відповісти
Ты бы еще канашенкова послушал 😏
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29.03.2022 13:37 Відповісти
хочуть зробити велику бойню..тих зазомбованих лднр пускають на мясо вперед на міни
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29.03.2022 13:33 Відповісти
знову зомбі вояк підтягують..
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29.03.2022 13:30 Відповісти
Капитан Пипякин...козырной валет.

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29.03.2022 13:32 Відповісти
Научились правильно писать-таки - "в Украине"!
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29.03.2022 13:36 Відповісти
обучаемые оказывается, только обучаются когда 17 тысяч трупов получают в пакетах, и жрать нечего становится
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29.03.2022 13:41 Відповісти
Валету порвали туз
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29.03.2022 13:38 Відповісти
"Для деблокади Маріуполя потрібно 2-3 БТГ чисельністю до 1500 бійців. Це дозволить і звільнити Бердянськ, і знищити південне угруповання", - начштабу полку "Азов" Кротевич. ВIДЕО

Задача очень сложная,но исходя из мнения Азова выполнимая,а им доверие 100% в отличие от власти.
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29.03.2022 14:15 Відповісти
Попасная такой депрессивный прорусский городишко был. А все равно с землей сравняют.
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29.03.2022 14:31 Відповісти
попасна і рубіжне,- ключи від ймовірного оточення і виходу на операивний простір
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29.03.2022 15:51 Відповісти
 
 