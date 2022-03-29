Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної. Успіху ворог не має, - Гайдай. ФОТО

Росіяни концентрують зусилля на взятті Попасної.

Про це повідомив у соцмережі фейсбук глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його славами, ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Воєводівка, Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Золоте, Попасна.

"Основні зусилля рашисти концентрують на взятті під контроль Попасної. Успіху ворог не має. Зранку під щільними обстрілами Сєверодонецьк та села громади", - зауважив Гайдай.

Інформація щодо загиблих та постраждалих уточнюється.

Очільник регіону також повідомив, що евакуація теж сьогодні відбувалася під звуки ворожих гармат. Всі люди вже в потязі та прямують в безпечні міста країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 20 будинків зруйновано обстрілами, поблизу Сєверодонецька палає лісгосп, - Гайдай. ФОТО





