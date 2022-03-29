"Попахивает предательством", "Позорище", "Вы нацистам дали шанс?": коментарі росіян після заяви Міноборони РФ. СКРІНШОТИ
Росіяни в соцмережах розчаровані оголошенням Міноборони РФ про нібито скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах.
У Міноборони РФ після перемовин в Стамбулі заявили про скорочення воєнної активності на Київському та Чернігівському напрямах. Це оголошення викликало незодоволення у російських користувачів соцмереж, передає Цензор.НЕТ.
"Попахивает предательством", "Позорище", "Вы нацистам дали шанс?", "Сдались, а я так надеялся" та інші.
Топ коментарі
+61 Olexander Kozynets
показати весь коментар29.03.2022 16:42
+55 4xish
показати весь коментар29.03.2022 16:43
+45 Player New
показати весь коментар29.03.2022 16:42
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут нам пхають "картинку", що. мовляв, кацап "нєдовольній" - дивіться, ага гарана "зелена влада", котра здала Україну ху"лу й котра все зробила, щоби ху"ло розпочало вторгнення в Україну.
Цирк і дешево шоу для ідіотів на Українській крові. Дякую 73%. Ви зробили це разом.
Ей, скрепоносные ****** на рашке, кто ещё желает повторить?
Хоча не так. Україномовним нацистом з литовським прізвищем і походженням з краматорської Абазовки.
добивати гадів !!!!
перекидати війська на південь та наступом на Мелітополь та Херсон викидати їх з Півдня
Дорікає українцю, що тішиться з успіхів ЗСУ ?!
Какую родину-уродину защищают русские солдаты на территории независимого государства Украина?
Безмозглым дебилам пообещали парад на 9 мая!
Вот она, имперская болезнь заПутинских плебеев, которая обостряется в День победобесия на 9 Мая!
Желание населения РФ лечиться от великодержавного величия и богоизбранности обязательно наступит, когда «холодильник окончательно победит телевизор».
1. Мы отводим с севера Украины войска на восток
2. Мы пошли навстречу и деэскалировали ситуацию
3. Если Украина будет нас атаковать на севере (пока мы будем бомбить восток), считаем это срывом договоренностей достигнутых на переговорах в Турции.
Вывод: замораживаем границы как есть.
Единственное, что может гарантировать независимость Украины - членство в НАТО, ни на одну страну НАТО никто не нападал, а на Украину напали уже дважды - в 2014 и 2022, и нападут снова, кацапам позарез нужен юго-восток Украины.
ТІЛЬКІ КАПІТУЛЯЦІЯ РАШКИ
Про Крым вообще можно не начинать даже считать.
Мы всё это заберём, когда Х=ло сдохнет. Без таких жертв.
Вопрос в том, что пока оно не сдохло, нужно завязывать строить дороги, а прежде всего строить ПВО, армию насыщать вооружением и готовиться ко второму раунду и победе окончательной.
был ельцин когда не было никакого путина
посчитайте сколько за эти 10 лет было войн?
война в абхазии, преднисровье, война в чечне
не надо тешить себя иллюзией что он один больной
Українці кричать зрада - бо мають!
Попри всі їх заборони, приховування втрат. В умовах, що навіть кацапський Генштаб регулярно по кілька днів підряд після явних провалів шле нові війська в безперспективні атаки? Це ж повторювалося і під Києвом, і під Харковом, і під Миколаєвом... на Сумщині вони багато днів поспіль посилали паливо без охорони навіть попри їх регулярні втрати.
Військові кацапи на території України - просто здохніть.
Тыловые крысы
Особливо - пуйло )
:Р
А коментарі орків це тупо ботоферма типу для українців, що зрада у орків, а насправді значить, орки в плюсах!
Джордж Оруэлл
А питання як буде крисьониш унічтожати прохіндеїв то друге питання. скоріш всього компроматом.