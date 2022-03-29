"Попахивает предательством", "Позорище", "Вы нацистам дали шанс?": коментарі росіян після заяви Міноборони РФ. СКРІНШОТИ

Росіяни в соцмережах розчаровані оголошенням Міноборони РФ про нібито скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах.

У Міноборони РФ після перемовин в Стамбулі заявили про скорочення воєнної активності на Київському та Чернігівському напрямах. Це оголошення викликало незодоволення у російських користувачів соцмереж, передає Цензор.НЕТ.

"Попахивает предательством", "Позорище", "Вы нацистам дали шанс?", "Сдались, а я так надеялся" та інші.

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