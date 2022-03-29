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"Попахивает предательством", "Позорище", "Вы нацистам дали шанс?": коментарі росіян після заяви Міноборони РФ. СКРІНШОТИ

Росіяни в соцмережах розчаровані оголошенням Міноборони РФ про нібито скорочення військової активності на Київському та Чернігівському напрямах.

У Міноборони РФ після перемовин в Стамбулі заявили про скорочення воєнної активності на Київському та Чернігівському напрямах. Це оголошення викликало незодоволення у російських користувачів соцмереж, передає Цензор.НЕТ.

"Попахивает предательством", "Позорище", "Вы нацистам дали шанс?", "Сдались, а я так надеялся" та інші.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міноборони РФ: Прийнято рішення кардинально скоротити військову активність на Київському та Чернігівському напрямах. ВIДЕО

Попахивает предательством, Позорище, Вы нацистам дали шанс?: коментарі росіян після заяви Міноборони РФ 01
Попахивает предательством, Позорище, Вы нацистам дали шанс?: коментарі росіян після заяви Міноборони РФ 02
Попахивает предательством, Позорище, Вы нацистам дали шанс?: коментарі росіян після заяви Міноборони РФ 03
Попахивает предательством, Позорище, Вы нацистам дали шанс?: коментарі росіян після заяви Міноборони РФ 04
Попахивает предательством, Позорище, Вы нацистам дали шанс?: коментарі росіян після заяви Міноборони РФ 05

Автор: 

перемовини (2881) росія (65162)


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Топ коментарі
+61
Армія в нас найкраща. Люди теж. А влада - зрадники. Там не просто здпєача Криму та Донбасу. Там заборона на проведення військових навчань без дозволу Росії
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29.03.2022 16:42
+55
Да насрать на комменты свиней.

«Нам не страшні московські воші, нам страшні українські гниди ...
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29.03.2022 16:43
+45
Видно що коменти зроблені ботами для виправдання нашої влади, особливо "мы вам поверили и готовы терпеть"
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29.03.2022 16:42
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Вообще-то, в русско-украинской войне есть определенный смысл. Всех русских запутинистов и фашистов необходимо отправить на войну с Украиной с целью перевоспитания. Нация русских недоумков, только пройдя через кровь и смерть - начнет думать и выступать против войны. Кто перевоспитается - будет жить, а кто нет - тому смерть.
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29.03.2022 17:10 Відповісти
Вообще-то, в русско-украинской войне есть определенный смысл. Всех русских запутинистов и фашистов необходимо отправить на войну с Украиной с целью перевоспитания. Нация русских недоумков, только пройдя через кровь и смерть - начнет думать и выступать против войны. Кто перевоспитается - будет жить, а кто нет - тому смерть.
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29.03.2022 17:11 Відповісти
кацап має молитися, що Україна нарешті припинила воювати і погодилася на контрібуції та репарації від Росії, та на повернення Криму, Донецьку, Луганську, Кубані et cetera до України.
А тут нам пхають "картинку", що. мовляв, кацап "нєдовольній" - дивіться, ага гарана "зелена влада", котра здала Україну ху"лу й котра все зробила, щоби ху"ло розпочало вторгнення в Україну.
Цирк і дешево шоу для ідіотів на Українській крові. Дякую 73%. Ви зробили це разом.
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29.03.2022 17:11 Відповісти
Кацапи - це не нація, це стадо тупорилих, безмозглих овечок, їхні солдати гинуть тисячами, а у них в голові одні нацисти, *******... народ.
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29.03.2022 17:14 Відповісти
Цензор пытается отмазать зелебобу ... сколько стоит честь?!
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29.03.2022 17:14 Відповісти
Главный лозунг на России: «Мы в говне, но нам все завидуют».

Ей, скрепоносные ****** на рашке, кто ещё желает повторить?
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29.03.2022 17:15 Відповісти
никогда не думал, что так здорово иногда ощущать себя нацистом.
Хоча не так. Україномовним нацистом з литовським прізвищем і походженням з краматорської Абазовки.
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29.03.2022 17:15 Відповісти
Главный лозунг на России: «Мы в говне, но нам все завидуют». Ей, скрепоносные ****** на рашке, кто ещё желает повторить?
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29.03.2022 17:16 Відповісти
Русский ваня-******* НЕ разумеет последствий войны с Украиной, он нагло лезет в драку, пока ему не дадут сапогом по рылу. Совпадение? Не думаю.
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29.03.2022 17:17 Відповісти
вчора Олег Жданов сказав що під Києвом та на Чернігівщині рашисти вже фактично в котлах

добивати гадів !!!!
перекидати війська на південь та наступом на Мелітополь та Херсон викидати їх з Півдня
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29.03.2022 17:19 Відповісти
Угу ... Що спочатку ? Ви визначтесь будь ласка, а то ГШ наш не може вирішити.
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29.03.2022 18:11 Відповісти
ЗЕботня вже відкрито вболіває за кацапів ?
Дорікає українцю, що тішиться з успіхів ЗСУ ?!
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29.03.2022 19:00 Відповісти
"Сдались! Предатели!". Схоже, кацапи попали у власну пастку під назвою патєрьнєт. Насєлєніє ж навіть не підозрює як їх тут роз'їб@ли.
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29.03.2022 17:22 Відповісти
Какие тупоголовые идиоты! Они не звери- те хоть что -то понимают, хоть облизывают убитых сородичей. Эти сидят (пока) по деревянным хатам, ходят « на двор», уже продуктов не хватает, уже сородичей 17 000 полегло, а они хотят войны! Путин, призови их в мясорубку, пусть посмотрят, а когда будут гореть в танке, пусть кричат « можем повторить»
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29.03.2022 17:24 Відповісти
Для них все не так плохо, к сожалению. Там треть из этих убитых лугандонцы, часть крысчане, часть абхазы, осетины, чеченцы и т.д. Этих никто считать не будет. Ванек из-под Москвы и Питера там практически нет, а на мертвые регионы ***** откровенно плевать. Единственное чего там ***** жаль, это самолетов, ракет и пилотов. Мяса у него достаточно.
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29.03.2022 17:56 Відповісти
неужели ты думаешь, что если бы было достаточно "мяса", они бы его не пригнали?
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29.03.2022 17:59 Відповісти
Мобілізацію бояться проводити, насправді. Поки що таємно.
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29.03.2022 18:12 Відповісти
Ты реально думаешь, что в 140-милионной стране мало мяса? Они даже мобилизацию не объявляли.
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29.03.2022 18:23 Відповісти
Ну я представляю это так: они собирают какое то количество юных орлов, засылают сюда на каком-то металлоломе, их тут перемалывают наши бойцы современным оружием и опытом ведения боя, один боевой разведчик - офицер позывной Арти Грин приводил цифры, что в некоторых случаях по потерям счёт идёт 1 к 100 кацапам, но в основном 1 к 10 из-за потерь в казармах и тд., опять зашли - перебили, как вторая волна типа, дошло там не знаю, до 30-50 тыс, вой за поребриком, сматывание портянок, как из Афгана. Но это чисто ИМХО
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29.03.2022 19:11 Відповісти
Недооцінка противника то таке, реальна оцінка наших втрат - вони на порядок менші ніж в орди але не в рази.
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29.03.2022 19:38 Відповісти
Сергію, ти "сильний" математик... на порядок, значить в 10 раз. В рази, значить в 2, 3, 4 ,5... раз.
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29.03.2022 20:35 Відповісти
він з другого ешелону ботів (див. дата реєстрації)
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29.03.2022 22:15 Відповісти
Так женуть помаленьку, щоб паніку не створювати.
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29.03.2022 21:57 Відповісти
Какой воинский долг выполняют русские солдаты на территории независимого государства Украина?
Какую родину-уродину защищают русские солдаты на территории независимого государства Украина?
Безмозглым дебилам пообещали парад на 9 мая!

Вот она, имперская болезнь заПутинских плебеев, которая обостряется в День победобесия на 9 Мая!

Желание населения РФ лечиться от великодержавного величия и богоизбранности обязательно наступит, когда «холодильник окончательно победит телевизор».
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29.03.2022 17:24 Відповісти
Кампания прикрытия агента Членограя стартовала...
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29.03.2022 17:24 Відповісти
а кто то мне рассказывал что кацапы не все на полную голову отмороженные - что то сомневаюсь
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29.03.2022 17:26 Відповісти
Походу надо ещё всыпать.
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29.03.2022 17:27 Відповісти
это готовлят подляну Украине наша ******* вместе с зеленским и его дворовой шпаной что на службе фсб. даром некоторые радовались зеленой швали. за что погибло сколько украинцев. отдаст зеля весь юговосток-это то что добивался *****. а типа отвод от Киева это просто провокация
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29.03.2022 17:28 Відповісти
Ці зелені тварі розвалили ,наскільки встигли, українську армію на зразок часів вітьки-шапкокрада,а зараз підводять державу до повної руйнації,відмовляючись від європейського майбутнього України
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29.03.2022 19:03 Відповісти
Вважаю, що ця заява росіян має на увазі виведення російських військових частин, які опинилися у вогневому кільці під Києвом за словами Олега Жданова. Мені здається, що якщо це станеться, то особисто я буду впевнений, що за це Арахамія з Подоляком щось собі наколядують від росіян.
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29.03.2022 17:31 Відповісти
Дуже дратує, коли бачу що хтось ще не впевнений за 3 роки.
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29.03.2022 18:32 Відповісти
Батищев,"ця заява росіян"-ця брехня кацапів-для таких придурків як ти.Тільки такий ідіот зміг повірити,що вони щось і кудись відводять.Це на кшалт "вирівнювання лінії фронту" у війні 1941-1945рр.Бьють їх у хвіст і гриву,а вони тікають,куди ближче-до бульбашів,як і наступали,звідки ближче до Києва.Це нова "стратегія" кацапів-"настамнєт"-"умєньшаємнаступлєніє".Ну і,звичайно,Арахамія і Подоляк кладуть щось собі в кишеню.Це обовязково,бо зрада є зрада.
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30.03.2022 09:46 Відповісти
Бабы у этих прокажённых самые кровожадные,судя по комментариям
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29.03.2022 17:32 Відповісти
Не пишіть такого. Заклюють, заплюють. Тут дехто вже до Уралу доходить. Зрозуміло, що москалям всипали, але їм пофіг, знову готуються павтарять. Ніхто з патріотів навіть не здогадуються, що гш ЗСУ ділиться інформацією з оп. Тобто військово-політичне керівництво розуміє, що робиться в країні.
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29.03.2022 22:06 Відповісти
Бабы самые кровожадные так как они даже не представляют как Джавелин разрывает танки их великой армии.
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29.03.2022 17:39 Відповісти
Оп арестович підігнав інфу що ще й російську другою державною зроблять, схоже там купка пунктів які не озвучують.
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29.03.2022 17:42 Відповісти
да они счастливы от таких переговоров. Все идет по сценарию чечни, будет еще как вторая чеченская война
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29.03.2022 17:42 Відповісти
Это фейк для внутреннего потребления.
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29.03.2022 17:43 Відповісти
С росиянами все понятно - их образ победы уничтожить всю Украину. Но что я, как украинец, вижу в этих договоренностях? Росияне говорят:
1. Мы отводим с севера Украины войска на восток
2. Мы пошли навстречу и деэскалировали ситуацию
3. Если Украина будет нас атаковать на севере (пока мы будем бомбить восток), считаем это срывом договоренностей достигнутых на переговорах в Турции.
Вывод: замораживаем границы как есть.
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29.03.2022 17:48 Відповісти
Они дали шанс не "нацистам", а россии возобновить начатое ещё в 2014 и продолженное в 2022.
Единственное, что может гарантировать независимость Украины - членство в НАТО, ни на одну страну НАТО никто не нападал, а на Украину напали уже дважды - в 2014 и 2022, и нападут снова, кацапам позарез нужен юго-восток Украины.
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29.03.2022 17:49 Відповісти
Печально, но вся надежда на путина, что он не примет капитуляцию Украины и пойдет до конца (своего конца)
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29.03.2022 17:50 Відповісти
Росія у вівторок, 29 березня, завдала удару по аеродрому в Старокостянтинові.
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29.03.2022 17:52 Відповісти
Читаешь коменты россиян, и удивляешься на сколько скотский народец ..
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29.03.2022 17:55 Відповісти
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29.03.2022 18:25 Відповісти
вы еще чему-то удивляетесь?
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30.03.2022 00:10 Відповісти
Эти комментарии нужно шольцу и братии показать, которые полагают что рюзьге народ не уиноват.
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29.03.2022 17:55 Відповісти
НІЧОГО ПІДПИСУВАТИ НЕ МОЖНА. Мало меморандума? Договора 1997 року?
ТІЛЬКІ КАПІТУЛЯЦІЯ РАШКИ
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29.03.2022 17:56 Відповісти
Терміново Шольцу скинути,хай читає як це "прості руське не виноваті"
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29.03.2022 18:06 Відповісти
Учитывая первоначальные планы Х=ла, возвращение к 2402 это победа Украины с минимальным счётом, но победа (в которую мало кто верил кроме нас самих). Чтобы взять ОРДЛО нужно еще два месяца воевать, потерять десять тысяч бойцов и бог знает сколько гражданских и захватить руины Донецка и Луганска.
Про Крым вообще можно не начинать даже считать.
Мы всё это заберём, когда Х=ло сдохнет. Без таких жертв.
Вопрос в том, что пока оно не сдохло, нужно завязывать строить дороги, а прежде всего строить ПВО, армию насыщать вооружением и готовиться ко второму раунду и победе окончательной.
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29.03.2022 18:08 Відповісти
не надо думать что все изза него
был ельцин когда не было никакого путина
посчитайте сколько за эти 10 лет было войн?
война в абхазии, преднисровье, война в чечне

не надо тешить себя иллюзией что он один больной
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29.03.2022 18:59 Відповісти
Знову капітулянство і пропихання завідомо невірної теми "перемир"я вигідне для України" від ЗЕботні.
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29.03.2022 19:02 Відповісти
У вас намечается референдум. Среди вопросов будет нейтральность страны и статус русского.. Сохраните скрин темы, до после референдума.
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29.03.2022 18:16 Відповісти
Ви думаєте, що хтось підтримає тепер надання офіційного статусу російській мові?!Особливо після того, що скоїли з Харковом, Сумами та Маріуполем?
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29.03.2022 18:33 Відповісти
Ось скріни показали, що рос. народ це головний двигун до війни. Як-що народ не хоче то влада ні коли не піде проти народа.
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29.03.2022 18:18 Відповісти
Когда биомасса в чей-то собственности. Ничего другого не приходится ожидать. Кажется рф не поняла что как-бы не меняла игру, всё равно надо будет награбленное (взятое) вернуыть. Стоит ожидать технику убегающую через белорусь, у востока Украины. Кажется момент идти на опережение
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29.03.2022 18:30 Відповісти
Це треба зберегти для історії... А взагалі тут їх пропаганда зіграла проти них. Це плем'я бачило як "Кієв" вже рази 3 "взялі", а на зустріч вже йшли люди які не можуть "сдержать слез радасти"...воно ж не бачило рюзькіх шкварок і як їхніх десантників доїдають собаки! Ну і головний висновок - як би це не закінчилось тепер, якщо не передивитись ставлення до власної армії, вони обов'язково повернуться.
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29.03.2022 18:33 Відповісти
а между прочим, если громко ЗРАДА кричат обе стороны, то не все так печально...))(херня это все, все эти переговоры и т.д. Есть Путин и его желание нас уничтожить, остальное лирика...)
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29.03.2022 18:34 Відповісти
Кацапня кричить "зрада", бо не має доступу до інформації.
Українці кричать зрада - бо мають!
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29.03.2022 19:05 Відповісти
Не мають. Генштабу ЗСУ має. А от решта, включаючи навіть зе і компанію, вже не впевнений.
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29.03.2022 22:13 Відповісти
Тобто вважаєте, що кацапня має стільки інформації про хід БД, як і українці ?

Попри всі їх заборони, приховування втрат. В умовах, що навіть кацапський Генштаб регулярно по кілька днів підряд після явних провалів шле нові війська в безперспективні атаки? Це ж повторювалося і під Києвом, і під Харковом, і під Миколаєвом... на Сумщині вони багато днів поспіль посилали паливо без охорони навіть попри їх регулярні втрати.
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30.03.2022 01:18 Відповісти
Вед,ну про що ти мелеш?Українці кричать "ЗРАДА" завжди.Починаючи від Тараса Бульби,Богдана Хмельницького і закінчуючи Ющенко,Януковичом,Порошенко і Зеленським.Хто би і що би не зробив-завжди "ЗРАДА-зрадна".Приклад? Міняли ,вже в березні,моряків полонених кацапами_-зрада.Не тих,не там,навіщо цивільних,на льотчиків міняли???Вчора взнаєм-поміняли,в тому числі,на наших погранців з о.Зміїнний.І що???Вже не зрада...
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30.03.2022 09:57 Відповісти
Зеленський і його люди не дадуть нам знищити російських окупантів, тому що Зеленський в душі не воїн, а заглядач в очко *****...
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29.03.2022 18:36 Відповісти
ты бот сранный = регистрация вчера - давай нах не воняй на укр-ресурсах!
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30.03.2022 03:26 Відповісти
Армия РФ это больше помойка,Сами не живёте и другим не даете
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29.03.2022 19:07 Відповісти
Кацапи вони кацапами стали проживаючи на території Мосоковії, у деякого відсотка населення (3 - 5 %) є імунітет проти кацапського мислення, але таких виживають з Кацапленда і вони тікають.
Військові кацапи на території України - просто здохніть.
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29.03.2022 19:27 Відповісти
Все просто по комментам
Тыловые крысы
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29.03.2022 19:35 Відповісти
Бу-га-га-га! А ви їх на бутилку всіх!!
Особливо - пуйло )


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29.03.2022 19:41 Відповісти
Великий привіт Шольцу, Собчяк, Овсяниковій, та іншим шльондрам, що скиглять по світу як "простые рассияне не виноваты, то все путин, снимите с них санкции".
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29.03.2022 20:00 Відповісти
З котла орків рятують... Орки ж в котлі під Києвом!
А коментарі орків це тупо ботоферма типу для українців, що зрада у орків, а насправді значить, орки в плюсах!
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29.03.2022 20:07 Відповісти
Ага, а европейские шольцы говорят, что российский народ не виноват ни в чем, только путин. А народ то прям ангелы.
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29.03.2022 20:31 Відповісти
"Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть, исходят всегда от людей, которые на эту войну не пойдут."
Джордж Оруэлл
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29.03.2022 20:50 Відповісти
История учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы. Как это всё похоже на Чечню 95го года.
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29.03.2022 22:02 Відповісти
ЛЮДИ!!! Давайте оценивать власть за ее поступки, а не заявления. Должны звучать такие заявления! Запад и здравомыслящие россияне должны понимать что мы готовы большую цену заплатить за мир. НАТО?? да хрен с этим это и так воздух. УКРАИНА вот приоритет .
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29.03.2022 22:42 Відповісти
Ще пару місяців такої війни і економіці вафлі. Родич приїхав, посидів в підвалі три тижні під обстрілами, то він вже за будь який мир. Важко воювати, втрачати близьких та житло, легко писати в коментарях про патріотизм. ОРДЛО та Крим самі хотіли в Росію, зараз щоб їх повернути треба буде положити кучу хлопців. Треба економічно зрости, запропонувати людям з тимчасово окупованих територій якісь умови, перетягувати населення звідти, проводити інформаційні компанії. Зараз єдина наша пропозиція, що ми прийдемо туди з війною, відповідно великі міста перетворюються в фортеці і тоді стає вибір смерть солдатів або масовий обстріл.
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29.03.2022 23:15 Відповісти
А чего Кабаев попёр на Украину? Была какая то угроза для раиси, или дамбаса? Небыло никакой угрозы. И на дамбасе ВСУшники тупо стояли под обстрелами. А просто Украина почала економично зростати. И становиться примером для дамбасят. Вот и всё. И тока отстроится по новой и начнёт снова економично зростати орки опять придут и всё raz ****. Надо это понять совершенно чётко.
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29.03.2022 23:39 Відповісти
не раз ****, они не должны встать вообще под санкциями
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30.03.2022 03:30 Відповісти
Вся тріскотня в Стамбулі -кожна із сторін озвучила свої наміри. Про мислі прохіндеїв посланців говорити не варто. А кацапи просто заявили, що відводять свої деморалізовані війська з киїівського та чернігівського виступу і сказали,що доведуть думку прохіндєїв до відома крисьониша, а він решит вопрос окончательно. На препарованій мові рузге відступ називається кардинальна деескалація наступу на Київ. Ромчик Абрамович теж саме довів до крисьониша, той відповів я єго уничтожу. Нікуди їх вже не перекинуть, це небоєздатні частини.
А питання як буде крисьониш унічтожати прохіндеїв то друге питання. скоріш всього компроматом.
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30.03.2022 04:44 Відповісти
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