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Новини Фото Війна
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Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На нафтобазі на Рівненщині триває ліквідація пожежі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місці працюють 67 вогнеборців та 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги. Радіаційний та хімічний фони в межах норми.

Жертв та постраждалих немає.

Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 01
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 02
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 03
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 04
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 05
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 06
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 07
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 08
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 09
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 10
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 11
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 12
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 13
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 14
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 15
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС 16

Також читайте: Ракетний удар військ РФ по нафтобазі на Рівненщині: Жертв та постраждалих немає, триває гасіння

Автор: 

обстріл (28472) ДСНС (5106) нафтопродукти (609) Рівненська область (1175)


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суки кацапские, а вы с ними мирный договор подписывайте земрази
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29.03.2022 17:00 Відповісти
2й місяць війни, а всі запаси пального зберігаються на великих нафтобазах - дибілізм та зрада!
Розвезти усе пальне по АЗС, перевантажити в цистерни і розкидати по пару цистерн по загашниках - невже так важко допетрати дибілам із уряду???
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29.03.2022 17:02 Відповісти
Правительство так и не отменило ежедневные отчеты по остаткам топлива на АЗС, нефтебазах и т.п.
Один предатель с налоговой может слить кто, где и сколько хранит !
Изменений в Законы, чтобы хранить по разным точкам, не внесли - хранить только в местах, определённых лицензий !
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29.03.2022 17:07 Відповісти
Можливо хтось пояснить чому ворог знищує нафтобази у Львові, Луцьку, Рівно, Києві, а не чіпає в Одесі, Кременчузі? вони планують окупувати цю територію? тому не знищують, чи є якась інша причина мені не зрозуміла?
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29.03.2022 17:05 Відповісти
В Одессе ПВО больше. Инфраструктуру уничтожают. А захватить им нужно области Донецую и Луганскую. Затем, руководителем ДэНэРэ Пушилиным будет организован референдум о присоединении к России. Вода в Крым уже есть, спасибо Зебилам которые слили Херсон...
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29.03.2022 17:15 Відповісти
Там все обласне керівництво піариться на цій ситуації. Майже в режимі он-лайн розповідає, куди орки влучили, і що там по ходу відбувається. То ж не було нічого на Рівненщині, коли інші області постійно під ударом були. Так місцевим керівникам "обідно", що про них ніхто не згадував. Ось і піаряться. А орки все відстежують... То не виключаю, що ще прилетить туди...
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29.03.2022 17:10 Відповісти
///
За останні кілька днів Росія змінила тактику ракетного обстрілу і сконцентрувалася на об'єктах інфраструктури - нафтобазах, складах техніки.
Експерти пояснюють це, по-перше, бажанням зірвати підготовку до посівної (а потім позбавити нас експортної виручки та спричинити голод у ключових регіонах Північної Африки та Близького Сходу, що може призвести до мільйонних потоків біженців у ЄС), по-друге, бажанням вплинути на забезпечення пальним армії. Збитки від ударів по таких об'єктах у Львові, Луцьку, Рівному та інших регіонах ще мають бути підраховані.
Одним із керівників таких уражених баз, називає можливу причину "надзвичайної точності" військ окупанта при атаці на нафтобази і просить "дякувати" за неї саме ініціативі голови податкового комітету Данила Гетьманцева.
"Він (Гетьманцев) за певний час до вторгнення ініціював внесення GPS-координат рівнемірів нафтобаз до податкової звітності. І це дозволило у відкритому доступі як бачити самі бази, так й розуміти наповненість резервуарів."
Гетьманців спробував спростувати це припущення, але незабаром всі бази прибрали з відкритого доступу до інтернету...

Не хочеться нагнітати шум, мовляв, у цього політика є економічні зв'язки з країною-агресором і що його діяльність та риторика останніми роками була мало не колаборантською, і те, що політик три каденції в Раді був помічником досвідченого КДБіста Володимира Сівковича (проти якого США ввели санкції). Але перевірку для самого керівника комітету та подібних посадових осіб - можна було б організувати. З метою захисту національних інтересів. Адже такі дії, свідомі чи не свідомі, явно виглядають як гра на користь супротивника. І дуже схожі на того хлопця з тік-току, за діями якого росіяни рознесли наш торговий центр у столиці...
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29.03.2022 17:36 Відповісти
Мета кремлівського ублюдка і головоріза , знову створити в Украіні
голодомор , тому вони намагаються зірвати посівну в нашій країні !
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29.03.2022 17:40 Відповісти
Як завжди, навели свої пупирі за 100 серебриніків
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29.03.2022 18:12 Відповісти
 
 