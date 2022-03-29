Пожежу на нафтобазі на Рівненщині досі гасять. Радіаційний та хімічний фони в нормі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На нафтобазі на Рівненщині триває ліквідація пожежі, що сталася внаслідок ворожого ракетного удару.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, на місці працюють 67 вогнеборців та 17 од. техніки, а також 2 пожежних потяги. Радіаційний та хімічний фони в межах норми.

Жертв та постраждалих немає.

































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