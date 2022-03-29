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Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав. ФОТО

Ексглаву Конституційного суду Олександра Тупицького помітили у Відні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала головна редакторка "Схем" Наталя Седлецька.

Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав 01

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"Впізнаєте? Колишній голова Конституційного суду, Олександр Тупицький. Втік у Відень. Йому 59 років.

17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України.

Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані по перетин ним кордону - це приліт з Туреччини 22 лютого. Ці фото зроблені у Відні 24 березня.

Олександр Тупицький - підозрюваний у корупційних діях, фігурант кримінального провадження ДБР", - написала вона.

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Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав 02
Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав 03
Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав 04

Відень (119) мобілізація (3054) Тупицький Олександр (259)


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Топ коментарі
+80
Распустите уже нахрен это ДБР
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29.03.2022 19:44
+49
Одні гниди допомагають іншим-вони всі з одного гнидника...
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29.03.2022 19:46
+48
Ну і хто його випустив?одні мають воювати інші гроші на кордонах заробляють
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29.03.2022 19:45
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29.03.2022 19:44 Відповісти
на інше ім"я паспорт і вперед
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29.03.2022 21:53 Відповісти
Распустите уже нахрен это ДБР
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29.03.2022 19:44 Відповісти
Ну да?
А хто ж буде патріотів переслідувати? Після чиїх візитів будуть прицільно бомбити КБ "Луч"?
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29.03.2022 19:57 Відповісти
Крысы бегут.Назад не пускать.
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29.03.2022 19:45 Відповісти
В смислє не впускать? Назад в наручниках, бажано в багажнику.
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29.03.2022 19:48 Відповісти
как Чауса?)))
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29.03.2022 19:49 Відповісти
как Эйхмана
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29.03.2022 20:20 Відповісти
боюсь в итоге получится как с Вагнеровцами
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29.03.2022 20:23 Відповісти
В Раду внесен законопроект (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39240) по которому мужчинам, незаконно покинувшим Украину после 24.02 светит до 10 лет
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29.03.2022 20:23 Відповісти
Таксує?
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29.03.2022 19:45 Відповісти
Ну і хто його випустив?одні мають воювати інші гроші на кордонах заробляють
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29.03.2022 19:45 Відповісти
Те ' кто и выпустил депутатскую жену с $30 млн , которых «не заметили» наши пограничники .
Колличество налитого в стакан , решает любой вопрос .
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30.03.2022 05:35 Відповісти
Одні гниди допомагають іншим-вони всі з одного гнидника...
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29.03.2022 19:46 Відповісти
А якби залишився, то було б краще?
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29.03.2022 19:48 Відповісти
Для трибуналу-ТАК!!
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29.03.2022 19:50 Відповісти
Медведчук 60+ років. Теоретично міг виїхати, якщо заднім числом зняли заборону на виїзд
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29.03.2022 19:57 Відповісти
тю! а шо, надеялись его увидеть в теробороне на Оболони?
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29.03.2022 19:48 Відповісти
в машині зі свинями їхав, ніхто й не помітив

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29.03.2022 19:48 Відповісти
І чим займаються правоохоронні органи,крім випрошування зарплати і премій,де ці сбу,дбр, сап і інші
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29.03.2022 19:48 Відповісти
Кто бы сомневался, посбегали крысы с деньгами, которые наколядувалы. Потом ещё за зарплаты и пенсии будут до всирачки судиться
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29.03.2022 19:49 Відповісти
Отакой у нас кордон. А потом удивляемся откуда шпиены.
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29.03.2022 19:51 Відповісти
Всё продаётся, всё покупается.
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26.05.2022 20:50 Відповісти
Всіх керівників митниці і весь персонал на всіх митницях звільнити і порушити кримінальні справи за корупцію та саботаж законів воєнного стану.
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29.03.2022 19:51 Відповісти
Заплатив 1% від зібраних хабарів і виїхав собі в Австрію
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29.03.2022 19:52 Відповісти
"каррапшн" в стране лютый!, ни х.я не изменилось за 30 лет, особенно у тех кого правохранителями звать принято, у каждого поца в погонах, свое "окно" на границе!))...так было, кто не знает, так и осталось, так по ходу и будет!...он ведь не на пузе полз лесами -полями и через КСП на копытах козлиных проходил.. эх..гребанный стыд какой!
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29.03.2022 19:53 Відповісти
Тупицький, Чаус, мабуть, у суддів своє вікно на кордоні.
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29.03.2022 19:53 Відповісти
я думаю, скоро мы там многих увидим....
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29.03.2022 19:54 Відповісти
Тех у кого бабла полно
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29.03.2022 19:59 Відповісти
Тут тільки 2 варіанти:
або дружина в багажнику провезла , або виїхав по чужому паспорту
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29.03.2022 19:55 Відповісти
Або по своєму на інше прізвище. На маминой девичьей хвамілії.
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29.03.2022 19:57 Відповісти
Тут ключовий момент - вік. Турецький 28.01.1963 р.н. Головне, щоб дата народження була необхідною, а прізвище будь яке, хоч Козлодоєв
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29.03.2022 20:01 Відповісти
по якому прізвищу, якщо йому ще немає 60.
тут два варіанти, або через непідконтрольну територію в рашку білорашку, ну бо своїх кадрів певно по коридору пропускали, або по іншому громадянству, ніхто ж іноземцям виїзд не забороняв.
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29.03.2022 20:02 Відповісти
або має подвійне(енне) громадянство, а беху жінка перегнала.
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29.03.2022 19:58 Відповісти
Теж можливо. Враховуючи, що Австрія - європейський офшор. А такі країни за великі гроші дають своє громадянство без проблем
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29.03.2022 20:03 Відповісти
В багажнике не канает, там тщательно проверяют.
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26.05.2022 20:53 Відповісти
Я много раз до начала войны здесь говорил, что первым делом в случае начала военных действий нужно даже не на границу силовиков отсылать, а идти по домам всех записных внутренних врагов Украины и отстреливать их прямо на их лежбищах.
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29.03.2022 19:55 Відповісти
Судити до позбавлення волі, забрати забезпечення та пільги!
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29.03.2022 19:56 Відповісти
А старое-то никуда не девалось. Война войной, а система живет.
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29.03.2022 19:56 Відповісти
Війна - війною, а мафія живіша всіх живих.
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29.03.2022 19:57 Відповісти
Привет Юра, ты не ответил на мой вопрос )
Ну, может просто не увидел.
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29.03.2022 20:05 Відповісти
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29.03.2022 19:59 Відповісти
И это было бы правильно.
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29.03.2022 20:23 Відповісти
В Венгрии скандал.

После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. https://t.me/charter97_org/68391 https://t.me/charter97_org/68391

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29.03.2022 20:00 Відповісти
наверное нужно спросить пограгцов как же так вышло
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29.03.2022 20:01 Відповісти
Наступит мир и они снова будут руководить страной. Одним дано защищать,другим наживаться ...
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29.03.2022 20:01 Відповісти
Суркисы с их баблом, которое их заставили декларировать на Венгерской границе, Тупицкий, да и наверно еще настолько большая толпа неозвученных упырей уплыла втихаря в теплые страны через нашу западную границу, что возникает оооочень большой вопрос к тамошней погранслужбе, который наверно должно задать наше СБУ.
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29.03.2022 20:02 Відповісти
То мабуть ця курва має ще один паспорт, тільки іншої держави, або на інше прізвище з іншими даними, тому й виїхало без перешкод! Тварюка.
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29.03.2022 20:04 Відповісти
а правоохоронні органи розучилися у міжнародний розшук подавати??? і скільки таке невміння коштує?
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29.03.2022 20:04 Відповісти
А какие основания для подачи ?
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30.03.2022 05:42 Відповісти
Foodie Fridge Taborstraße 15 9 - 11, 1020 Wien
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29.03.2022 20:06 Відповісти
И скоко стоит? Экскурсия в Вену, мимо "правоохоронців"... Тьфу, ***... Шмары продажные.
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29.03.2022 20:07 Відповісти
блаЗЄнські випустили. Щоб КС не функціонував. І щоб поставити туди свого покидька.
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29.03.2022 20:10 Відповісти
Давайте говорити правду - прикордонники з півночі і сходу гинуть, а тварюки на західних кордонах - наживаються на війні. Якби у нас був би нормальний през, а не насрато, то вже давно звільнив би того чортового главу західної митниці разом з його заступниками.
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29.03.2022 20:12 Відповісти
Гнидник.
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29.03.2022 20:14 Відповісти
Пока пидоров таможенников с пограничниками(нынешних) не перевешают показательно, это ******** под руководством высших кирманычей не прекратится...(побег медведчука,кивы, пропуск военнообязанных за10-15т и т.д.)
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29.03.2022 20:16 Відповісти
После победы все эти пиарасы вернутся, сядут нам на шею и все будет как и раньше.
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29.03.2022 20:18 Відповісти
Да еще эти же судьи, "геройски воевавшие" на европейских курортах, получат УБД, ордена и медали, и будут еще и судить наших добровольцев, воинов ЗСУ и теробороны.
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29.03.2022 22:23 Відповісти
з суддів треба зробити штурмовий батальон. І з прокурорів.
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29.03.2022 20:22 Відповісти
Интересно, какая такса у ДБР и СБУ.
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29.03.2022 20:27 Відповісти
Наверно все через КП Вилок ( Закарпатье) ЕХАЛИ
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29.03.2022 20:29 Відповісти
Теперь надо наблюдать у каких родственников таможенников всплывут мильоны зарубежом
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29.03.2022 20:30 Відповісти
на твой очень легко ответить: у всех.
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31.03.2022 10:33 Відповісти
він мабуть змінив пол
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29.03.2022 20:42 Відповісти
Чому жоден прикордонник який випусках цих тварюк не покараний,?
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29.03.2022 20:57 Відповісти
Как не вспомнить решение Конституционного суда, которым судьи убрали уголовную ответственность за незаконное обогащение госслущащих (чиновников, депутатов, судей, работников прокуратуры и т.п.) и за заведомо непровосудный приговор, тем самым освободили от уголовной отвественности сотни коррупционеров. Мрази.
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29.03.2022 21:13 Відповісти
Украинские пограничники и таможенники с 24 февраля стали очень богатыми людьми! После войны появится новая каста долларовых миллионеров.
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29.03.2022 21:15 Відповісти
Мразь!
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29.03.2022 21:38 Відповісти
Офіційно не перетинав кордон???Офіційно там є прикордонники і митники???Нема???Ту НАВОЛОЧ,яка НАЖИВАЄТЬСЯ на «кордоні»,ВСІХ-розстріляти!!!По Законам Військового Стану
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29.03.2022 21:46 Відповісти
А теперь заняться погранцами. Медведчук наверняка сбежал в россию закамуфлированный.
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29.03.2022 22:03 Відповісти
Австріяк уже задрали наші скоробагатьки на крутих тачках. Ресторани забиті ними і гульбенять вони до ранку. Благо держава коний місяць по 400 тисяч на карту переводить, щоб могли жити достойно.
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29.03.2022 22:05 Відповісти
А вовки з апиляційного
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30.03.2022 23:56 Відповісти
слушайте, ну как дети малые. 30 лет процветала коррупция и вдруг за месяц исчезла? Ни для кого ни секрет что за деньги можно все. 5-10к зеленых для этой швали не деньги, а карманные расходы.
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31.03.2022 10:36 Відповісти
 
 