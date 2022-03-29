Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав. ФОТО
Ексглаву Конституційного суду Олександра Тупицького помітили у Відні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала головна редакторка "Схем" Наталя Седлецька.
"Впізнаєте? Колишній голова Конституційного суду, Олександр Тупицький. Втік у Відень. Йому 59 років.
17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України.
Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані по перетин ним кордону - це приліт з Туреччини 22 лютого. Ці фото зроблені у Відні 24 березня.
Олександр Тупицький - підозрюваний у корупційних діях, фігурант кримінального провадження ДБР", - написала вона.
Топ коментарі
+80 Назар Курта #512516
показати весь коментар29.03.2022 19:44
+49 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар29.03.2022 19:46
+48 Сергей Сергей #450383
показати весь коментар29.03.2022 19:45
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А хто ж буде патріотів переслідувати? Після чиїх візитів будуть прицільно бомбити КБ "Луч"?
Колличество налитого в стакан , решает любой вопрос .
або дружина в багажнику провезла , або виїхав по чужому паспорту
тут два варіанти, або через непідконтрольну територію в рашку білорашку, ну бо своїх кадрів певно по коридору пропускали, або по іншому громадянству, ніхто ж іноземцям виїзд не забороняв.
Ну, может просто не увидел.
После обнародования информации о том, что российские хакеры в течение десятилетия имели доступ к ИТ-системе МИД Венгрии венгерская оппозиция требует отставки главы внешнеполитического ведомства Петера Сийярто. https://t.me/charter97_org/68391 https://t.me/charter97_org/68391