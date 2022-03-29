Колишній голова Конституційного суду Тупицький втік до Відня, хоча офіційно кордон не перетинав. ФОТО

Ексглаву Конституційного суду Олександра Тупицького помітили у Відні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуку написала головна редакторка "Схем" Наталя Седлецька.

Читайте також: Тупицький перед Новим роком отримав від КС понад 900 тис. грн зарплати

"Впізнаєте? Колишній голова Конституційного суду, Олександр Тупицький. Втік у Відень. Йому 59 років.

17 березня його родина (дружина Ольга та двоє дітей) виїхали на автомобілі BMW з України.

Сам Тупицький офіційно кордон не перетинав. Останні дані по перетин ним кордону - це приліт з Туреччини 22 лютого. Ці фото зроблені у Відні 24 березня.

Олександр Тупицький - підозрюваний у корупційних діях, фігурант кримінального провадження ДБР", - написала вона.

Читайте також: Військовозобов'язаним, які порушують комендантську годину і ПДР, вручатимуть повістки, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж





