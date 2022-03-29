Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом дня здійснили шість виїздів на гасіння пожеж, спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали в житлових масивах Київського району міста Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Уранці ворог завдав значних обстрілів по одному з житлових масивів Київського району Харкова. Внаслідок цього в різних місцях сталися масштабні пожежі. Горіли квартири житлової багатоповерхівки, приватний сектор, складська будівля, господарська споруда, об'єкти торгівлі, станція технічного обслуговування та кілька автомобілів" , - відзначається в інформації.

Усі ці пожежі було ліквідовано до 15:30.

Крім того, протягом дня підрозділи служби порятунку залучалися до гасіння 23 пожеж, спричинених горінням сухої трави, листя, очерету в різних районах міста та області.

Крім того, рятувальники п'ять разів залучалися задля допомоги населенню та ліквідації наслідків ДТП.

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