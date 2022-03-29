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Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій протягом дня здійснили шість виїздів на гасіння пожеж, спричинених обстрілами житлових багатоповерхівок, приватних, складських та інших будівель, що виникали в житлових масивах Київського району міста Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

"Уранці ворог завдав значних обстрілів по одному з житлових масивів Київського району Харкова. Внаслідок цього в різних місцях сталися масштабні пожежі. Горіли квартири житлової багатоповерхівки, приватний сектор, складська будівля, господарська споруда, об'єкти торгівлі, станція технічного обслуговування та кілька автомобілів" , - відзначається в інформації.

Усі ці пожежі було ліквідовано до 15:30.

Крім того, протягом дня підрозділи служби порятунку залучалися до гасіння 23 пожеж, спричинених горінням сухої трави, листя, очерету в різних районах міста та області.

Крім того, рятувальники п'ять разів залучалися задля допомоги населенню та ліквідації наслідків ДТП.

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Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС 01
Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС 02
Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС 03
Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС 04
Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС 05
Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС 06
Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі, - ДСНС 07

Автор: 

пожежа (4327) Харків (5600) ДСНС (5106)


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Які пожежі,ви що?Це фейєрверк на честь паБєди Арихламідії над Підорашкою у Стамбулі.
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29.03.2022 19:57 Відповісти
Якого біса Шаурмен абхазько-московський там представляє наші інтереси? Який відморожений його туди поствив?
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29.03.2022 20:38 Відповісти
Зєльоний,ну зовсім зєльоний його туди послав.
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29.03.2022 21:01 Відповісти
Понять і прстіть ?
Кончені кацапи - то що для вас норма, то для всього світу це Геноцид і злочин.
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30.03.2022 23:17 Відповісти
 
 