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Трупи російських солдатів без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Харківській області під Чугуєвом виявили трупи військових РФ із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ. 

"Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду. Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Екологічна катастрофа в зв'язку із розкладанням трупів російських окупантів насувається на Сумщину

Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині 01
Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині 02
Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині 03
Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині 04
Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині 05
Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині 06
Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині 07
Трупи російських солдат без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині 08

Автор: 

армія рф (17373) Харківщина (6054) труп (99)


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Топ коментарі
+79
Красівоє ...
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29.03.2022 20:24
+56
Хороший кацап в тепловизоре не отражается.
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29.03.2022 20:28
+44
Руззкіє сваїх нє брасают!
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29.03.2022 20:26
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Напились і скопитились
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29.03.2022 20:49 Відповісти
Так это удобрение своим мамкам не нужно.
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29.03.2022 20:52 Відповісти

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
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29.03.2022 20:54 Відповісти
Цілий підполковник, 40+/- років, а пити не навчився
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29.03.2022 20:55 Відповісти
Идеально!
Воще добавить нечего...
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29.03.2022 20:57 Відповісти
с автоматами.
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29.03.2022 20:57 Відповісти
Мож якась бабуся пригостила "асвабадителей" пиріжками?
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29.03.2022 21:04 Відповісти
скоріше від їх відсутності здохли
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29.03.2022 21:46 Відповісти
Боярышник на метаноле был?
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29.03.2022 21:05 Відповісти
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29.03.2022 21:06 Відповісти
Метанолу обпились, або місцеві їх пригостили пиріжками відповідними.
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29.03.2022 21:11 Відповісти
шоб лани широкополі
і Дніпро і кручі
стали вам поперек горла
москалі їб*чі

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29.03.2022 21:12 Відповісти
може яка бабуся отруїла
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29.03.2022 21:18 Відповісти
Подавились когда обедали, очевидно же.
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29.03.2022 21:19 Відповісти
Підсніжники
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29.03.2022 21:20 Відповісти
Пиріжки мабуть смачні були від місцевих...
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29.03.2022 21:23 Відповісти
Або горілочка...
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29.03.2022 21:26 Відповісти
И для этого нужно было родиться ,чтобы позже быть убитым брошенным и сгнить в чужой земле.
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29.03.2022 21:27 Відповісти
ещенарожалки еще нарожают
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29.03.2022 21:47 Відповісти
Красіво . Думаю , ангіна або передоз .😁👍
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29.03.2022 21:29 Відповісти
Бабушкины пирожки.
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29.03.2022 21:29 Відповісти
Подснежники.
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29.03.2022 21:40 Відповісти
А вот интересно. Если кацап погиб в бою, то родне дают компенсацию. Правильно? А если пропал без вести, как в случае с этими жмурами...
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29.03.2022 21:41 Відповісти
тогда хер без соли
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29.03.2022 21:47 Відповісти
а хто сказа, що у ещенарожалки був син. нехай спочатку докаже
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29.03.2022 21:49 Відповісти
метанола нажрались не иначе
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29.03.2022 21:47 Відповісти
странные позы у них , как бы и незамерзли , но все лицами вниз , без крови и все рядом , в поле и на разведку не похожи ...
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29.03.2022 21:57 Відповісти
і калаш знято з запобіжника.
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29.03.2022 22:01 Відповісти
Украинский Перевал Дятлова. Умерли от непреодолимой силы.
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29.03.2022 22:00 Відповісти
совість загризла.
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29.03.2022 22:25 Відповісти
От стыда...
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29.03.2022 22:33 Відповісти
*****... Друга армія світу.... Це ппц!!!!
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29.03.2022 22:39 Відповісти
семена были?
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29.03.2022 22:54 Відповісти
Гвардєйци кардєнала...)
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29.03.2022 22:55 Відповісти
Прости Боже, но я радуюсь
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30.03.2022 00:21 Відповісти
Вид дохлых кацапов действует на меня как успокоительное. Давление снизилось, сердце отпустило. Хорошо!
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30.03.2022 00:27 Відповісти
Не замерзли. При замерзанні майбутній труп згортається в позу ембріона.
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30.03.2022 13:10 Відповісти
здохли? от і добре
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30.03.2022 14:00 Відповісти
Сколько ещё таких подснежников будет
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30.03.2022 15:49 Відповісти
Скоріш за все вони там в дупи довбались аж до самої смерті
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30.03.2022 16:11 Відповісти
Хтось з орків сухпайків переїв, а хтось пригостився бабусиними пиріжками.
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30.03.2022 19:54 Відповісти
Какие симпатичные картинки
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31.03.2022 09:41 Відповісти
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