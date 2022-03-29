Трупи російських солдатів без ознак насильницької смерті виявлені на Харківщині. ФОТОрепортаж
У Харківській області під Чугуєвом виявили трупи військових РФ із відсутністю слідів поранень чи насильницької смерті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє телеграм-канал Оперативний ЗСУ.
"Виходить, рашисти тупо кинули своїх у полі, залишаючи вмирати від холоду та голоду. Перша безпринципна та безжальна армія у світі показала себе", - зазначається у повідомленні.
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