Керівник Кальміуського відділення поліції полковник Попов перейшов на бік окупантів, - Аброськін. ФОТО

Екскерівник поліції Донеччини, генерал Вячеслав Аброськін оприлюднив інформацію про те, що керівник Кальміуського відділення поліції полковник поліції Валентин Попов перейшов на бік окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Коли я чую чергове прізвище поліцейського з поліції Донеччини, який перейшов на бік російських окупантів, то спочатку відчуваю образу, потім люта ненависть. Особливо, коли ще кажуть, що ця сволота вже стоїть на блокпосту та контролює виїзд людей з міста, вказує на правоохоронців, військовослужбовців, їх жінок та дітей. Таким покидьком є начальник Кальміуського відділення поліції полковник поліції Валентин Попов.

Колись я сказав його вже покійному другу подполковнику міліції, що Валентин Попов дуже слабкий духом. Він мене переконував у зворотньому, але час показав, що він не просто слабкий духом, він - зрадник, покидьок, який через образу на своїх керівників порушив прості правила життя, людяності.

Всім, хто допомогає маріупольцям вибратися з оточення, необхідно враховувати наявність зрадника на блокпосту російських окупантів!"

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