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Керівник Кальміуського відділення поліції полковник Попов перейшов на бік окупантів, - Аброськін. ФОТО

Екскерівник поліції Донеччини, генерал Вячеслав Аброськін оприлюднив інформацію про те, що керівник Кальміуського відділення поліції полковник поліції Валентин Попов перейшов на бік окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Він зазначив: "Коли я чую чергове прізвище поліцейського з поліції Донеччини, який перейшов на бік російських окупантів, то спочатку відчуваю образу, потім люта ненависть. Особливо, коли ще кажуть, що ця сволота вже стоїть на блокпосту та контролює виїзд людей з міста, вказує на правоохоронців, військовослужбовців, їх жінок та дітей. Таким покидьком є начальник Кальміуського відділення поліції полковник поліції Валентин Попов.

Колись я сказав його вже покійному другу подполковнику міліції, що Валентин Попов дуже слабкий духом. Він мене переконував у зворотньому, але час показав, що він не просто слабкий духом, він - зрадник, покидьок, який через образу на своїх керівників порушив прості правила життя, людяності.

Всім, хто допомогає маріупольцям вибратися з оточення, необхідно враховувати наявність зрадника на блокпосту російських окупантів!"

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Керівник Кальміуського відділення поліції полковник Попов перейшов на бік окупантів, - Аброськін 01

Автор: 

Нацполіція (15163) Аброськін В’ячеслав (465) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+24
Зрадник падлюка , отримає своє згодом 😡
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30.03.2022 01:47
+19
Слизняк
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30.03.2022 01:46
+16
На жаль зрадників багато, але це потрібно враховувати.
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30.03.2022 01:49
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Слизняк
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30.03.2022 01:46 Відповісти
Ліквідація!
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30.03.2022 13:01 Відповісти
Зрадник падлюка , отримає своє згодом 😡
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30.03.2022 01:47 Відповісти
На жаль зрадників багато, але це потрібно враховувати.
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30.03.2022 01:49 Відповісти
Засцал! Это не планокуров ловить и не за проститутками ганяться, здесь все серьезно!
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30.03.2022 01:54 Відповісти
Дані опитування проведеного декілька днів тому
72% українців однозначно вважають росіян ворогами.
Що з рештою 28% а це трохи більше четвертини?
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30.03.2022 02:02 Відповісти
Наверное, какая-то упоротая часть ждет "освобождения" и возврата в совок, а большая часть этих слабоумных верит в то, что виновно только *****.
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30.03.2022 02:23 Відповісти
Що з рештою 28% а це трохи більше четвертини?
************
Фсьо нє так однозначно

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30.03.2022 02:26 Відповісти
На некоректно поставленне питання завжди буде якась кількість неадекватних відповідей .

Впевненний , що з тих 28% 27% ворогами рахують не усіх росіян , а тільки тих , хто підримує ***** .

На війні коректне буде тільки те опитування , яке перевіріяє довіру до армії й до головнокомандуючого . А воно 99% й 93% . Крапка !
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30.03.2022 03:18 Відповісти
та практично всі вони підтримують, так чи інакше, прості люди, старі шкапи беруть реванш за своє просране життя, та як би ми їм його просрали, але це не важливо для них, винуватий той на кому можна відігратися. воюють своїми синочками і внучками, самі то курви не підуть на війну, вони тільки від посвістіти.
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30.03.2022 09:01 Відповісти
То опитування є повною хернєю .
Головне інше опитування 99% українців підтримують дії ЗСУ й 93% Головнокомандуючого .
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30.03.2022 03:11 Відповісти
В полон не брати, він вже сам собі все вирішив.
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30.03.2022 02:07 Відповісти
то він перейшов вже у 2014
тільки чомусь СБУ ніколи цим займатися було-контрабас цікавіш
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30.03.2022 02:12 Відповісти
А где Баканов? Не видно и не слышно.
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30.03.2022 02:32 Відповісти
птенец авякова
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30.03.2022 02:31 Відповісти
З таких покидьків, а саме співробітників МВС та СБУ, які зрадили Україну у 2014р., почалася війна на Донбасі.
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30.03.2022 02:42 Відповісти
в нього і прізвище російське.

як їх туда понабирали?

треба перед тим як брати в поліцію, проводити якийсь тест. які в нього політичні погляди, любить він росію чи ні.
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30.03.2022 02:57 Відповісти
Ось де повинен працювати снайпер !

Воно гірше навіть за Ківі , бо Ківа тільки на пенсії зрадив . А ця істота йще родичів свої колег сдає на загибель .
Таким ніяких судів -- тільки куля снайпера !!!
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30.03.2022 03:08 Відповісти
Розстріляти негідника треба за таке.
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30.03.2022 03:10 Відповісти
******, а как он кадровую комиссию проходил ? И этож сволочь всех знает
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30.03.2022 05:18 Відповісти
Среди учеников Иисуса тоже был предатель, это обычное явление. Даже зная это, мне каждый раз мерзко узнавать такие новости.
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30.03.2022 06:03 Відповісти
каждому попову по скабеевой.
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30.03.2022 07:05 Відповісти
Не треба ненависті, пане генерале. Потрібні лише набої, по одному на кожного зрадника. І, як казала Голда Мейр, працюйте хлопці...
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30.03.2022 08:15 Відповісти
два наряди в сраку...
Лесь П.
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30.03.2022 08:33 Відповісти
Александр Македонский никогда не призывал солдат врага переходить на его сторону, он говорил "Бросайте оружие и идите домой". Когда к нему приехали персидские военачальники царя Дария и привезли голову своего царя со словами "Хотим служить в твоей армии", Македонский казнил их, потому как считал ПРЕДАТЕЛЬСТВО самым страшным из грехов.
"В моей армии нет - ни рабов, ни клятвопреступников" (с) .
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30.03.2022 08:43 Відповісти
это потому что ни один из предателей кто перешел на сторону врага не сел в тюрьму а по чести такие подонки должны быть ликвидированы.
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30.03.2022 09:18 Відповісти
Надеюсь вскоре увидеть это же фото с подписью: "ЛИКВИДИРОВАН"
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30.03.2022 09:20 Відповісти
Нефіг,було комплектувати лягавку,виключно Покидьками !
Кадрова політика МВС
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30.03.2022 09:22 Відповісти
Гнида! А где его святое семейство?
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30.03.2022 10:22 Відповісти
На всю жизнь поставил клеймо предателя на себя, свою семью, родственников. Здохни в муках, москальська шлюха.
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30.03.2022 10:48 Відповісти
Високоплачувані Кадри МВС !!!
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30.03.2022 10:50 Відповісти
Цікаво:- хто,переймається,обліком підлягаючих обов'язковій ліквідації?
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30.03.2022 10:52 Відповісти
валюша жопина https://vk.com/id11397817
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30.03.2022 15:52 Відповісти
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30.03.2022 15:53 Відповісти
 
 