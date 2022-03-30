Керівник Кальміуського відділення поліції полковник Попов перейшов на бік окупантів, - Аброськін. ФОТО
Екскерівник поліції Донеччини, генерал Вячеслав Аброськін оприлюднив інформацію про те, що керівник Кальміуського відділення поліції полковник поліції Валентин Попов перейшов на бік окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Він зазначив: "Коли я чую чергове прізвище поліцейського з поліції Донеччини, який перейшов на бік російських окупантів, то спочатку відчуваю образу, потім люта ненависть. Особливо, коли ще кажуть, що ця сволота вже стоїть на блокпосту та контролює виїзд людей з міста, вказує на правоохоронців, військовослужбовців, їх жінок та дітей. Таким покидьком є начальник Кальміуського відділення поліції полковник поліції Валентин Попов.
Колись я сказав його вже покійному другу подполковнику міліції, що Валентин Попов дуже слабкий духом. Він мене переконував у зворотньому, але час показав, що він не просто слабкий духом, він - зрадник, покидьок, який через образу на своїх керівників порушив прості правила життя, людяності.
Всім, хто допомогає маріупольцям вибратися з оточення, необхідно враховувати наявність зрадника на блокпосту російських окупантів!"
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
72% українців однозначно вважають росіян ворогами.
Що з рештою 28% а це трохи більше четвертини?
************
Фсьо нє так однозначно
Впевненний , що з тих 28% 27% ворогами рахують не усіх росіян , а тільки тих , хто підримує ***** .
На війні коректне буде тільки те опитування , яке перевіріяє довіру до армії й до головнокомандуючого . А воно 99% й 93% . Крапка !
Головне інше опитування 99% українців підтримують дії ЗСУ й 93% Головнокомандуючого .
тільки чомусь СБУ ніколи цим займатися було-контрабас цікавіш
як їх туда понабирали?
треба перед тим як брати в поліцію, проводити якийсь тест. які в нього політичні погляди, любить він росію чи ні.
Воно гірше навіть за Ківі , бо Ківа тільки на пенсії зрадив . А ця істота йще родичів свої колег сдає на загибель .
Таким ніяких судів -- тільки куля снайпера !!!
Лесь П.
"В моей армии нет - ни рабов, ни клятвопреступников" (с) .
Кадрова політика МВС
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004475762875
батя https://ok.ru/profile/572206044780 https://ok.ru/profile/572206044780
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035261843526
матя https://ok.ru/profile/331792735860 https://ok.ru/profile/331792735860
https://www.facebook.com/profile.php?id=100019677922601
другие родственники https://ok.ru/profile/572094477064 https://ok.ru/profile/572094477064
https://ok.ru/profile/496181337896
https://ok.ru/profile/563410004898
https://ok.ru/profile/562752472411
https://ok.ru/profile/572376132525
https://ok.ru/profile/573507404424
https://ok.ru/profile/511106030362