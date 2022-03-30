Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі Миколаївської ОДА продовжуються, станом на ранок - 12 загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучання ворожої ракети в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації та руйнування центральної секції з 9 по 1 поверхи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, рятувальники працюють позмінно, на місці перебувають 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.
"Станом на 08:00 роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги)", - додають рятувальники.
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