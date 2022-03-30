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Новини Фото Війна
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Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі Миколаївської ОДА продовжуються, станом на ранок - 12 загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Продовжуються пошуково-рятувальні роботи після влучання ворожої ракети в дев’ятиповерхову будівлю Миколаївської облдержадміністрації та руйнування центральної секції з 9 по 1 поверхи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, рятувальники працюють позмінно, на місці перебувають 8 одиниць техніки та 38 співробітників ДСНС.

"Станом на 08:00 роботи тривають. З-під завалів вилучено тіла 12 загиблих, 33 особи постраждало (з них підрозділами ДСНС врятовано 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги)", - додають рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість загиблих від ракетного удару по Миколаївській ОДА зросла до 12

Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі Миколаївської ОДА продовжуються, станом на ранок - 12 загиблих, - ДСНС 01
Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі Миколаївської ОДА продовжуються, станом на ранок - 12 загиблих, - ДСНС 02
Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі Миколаївської ОДА продовжуються, станом на ранок - 12 загиблих, - ДСНС 03
Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі Миколаївської ОДА продовжуються, станом на ранок - 12 загиблих, - ДСНС 04

Автор: 

армія рф (17337) Миколаїв (1803) ДСНС (5104)


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Знищують адмінбудівлі де знаходиться місцева влада.
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30.03.2022 09:54 Відповісти
неужели руськие бабы рожают таких уродов? по моему их рожает лично путин. от лаврова.
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30.03.2022 09:54 Відповісти
Фашизм в Параше расцвёл пышным цветом даже не со взрывов жилых домов, чтобы усадить Куйло на трон, а ещё с 10.1993. На фото- Белый Дом изнутри. Напоминает Николаевский.
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30.03.2022 10:06 Відповісти
Киму не нужно пиариться на войне, как выяснилось это чревато.
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30.03.2022 10:12 Відповісти
Треба не над Чорнобаївкою сміятися, а мозок увімкнути, хоч би на другий місяць війни, ви ще студентів в Універі зберіть, там дебіл-шкарлет уже пропонував і в Миколаєві, це не перший випадок.
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30.03.2022 10:25 Відповісти
 
 