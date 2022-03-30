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Киянин з двадцятьма молодиками з автоматами приїхав "рятувати" дружину від поліції. Тепер він може сісти довічно. ФОТО

Поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого була жінка. Під час перевірки документів вони виявили, що папери можуть бути підробленими. І тоді жінка покликала на допомогу чоловіка, а той приїхав з "групою підтримки".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники столичного управління патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль Audi Q7, за кермом якого перебувала 52-річна жінка. Під час перевірки документів на автомобіль поліцейські виявили ознаки підроблення. Надалі за дзвінком жінки на місце події прибув її чоловік у супроводі двох десятків невстановлених осіб, озброєних автоматами", - йдеться у повідомленні.

Незнайомці змогли роззброїти поліцейських.

Слідічі розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру в посяганні на життя працівника правоохоронного органу, вчиненні опору працівникові правоохоронного органу та втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 348, ст. 342, ст. 343 КК України). Покарання за посягання на життя правоохоронця - позбавлення свободи на термін від 9 до 15 років або ж довічно.

Читайте: Керівник Кальміуського відділення поліції полковник Попов перейшов на бік окупантів, - Аброськін. ФОТО

Зараз вирішують питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.

Киянин з двадцятьма молодиками з автоматами приїхав рятувати дружину від поліції. Тепер він може сісти довічно 01

Автор: 

Київ (19457) напад (1125) Нацполіція (15163) прокуратура (3675)


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Топ коментарі
+96
группа молодыкив з автоматыамы - на фронт ребятков, на фронт, оружие уже есть, дать им броники и каски, и готовый взвод
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30.03.2022 11:47
+46
Мажорный быдлоскот, эти не родину защищают, а наворованное.
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30.03.2022 11:49
+38
Щось мені здається, що деякі особи, яким дали автомати в Києві, вже засиділися в столиці. 😂

Жінок можна рятувати наприклад під Черніговом...
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30.03.2022 11:53
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Він - звичайний орк "одна штука"....
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30.03.2022 14:29 Відповісти
Та все ж мабуть простіше, та звичайніше... як у житті...
Їхала така собі жіночка, на не дешевому, та не старому Ауди і попала в око поліціянтам які мабуть забажали "віджати" тачечку на "військові потреби"....
Алє шось "пішло не так" та жіночка зателефонувала свому чоловікові який в ТРО, все хутко пояснила і примчав коханий з помічниками на виручку (а хто б не примчав).
Ну а далі вжє "поліціянти" відробили подружжя по відробелнній схемі і включили "дурника" про "мабуть, підробленні документи" для всіх інших, бо вони ж праві в любій ситуації...
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30.03.2022 14:26 Відповісти
Ты, уголовник ванючий из подворотни, давай, "мусоров на ножы!"
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30.03.2022 17:51 Відповісти
Це може красавці з Торнадо, яких випустили з тюрми?
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30.03.2022 14:30 Відповісти
Просто всіх до розтрілу,а дружину за доки на пожиттеве.(війсковий час)
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30.03.2022 15:04 Відповісти
Ворос,что за полиция которую разоружили бандюки тем более в военное время.Разыскать и повесить для устрашения,чтоб другим не повадно было.
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30.03.2022 16:46 Відповісти
Трохи погарячкувала влада роздаваючи зброю без належного контролю. Ще будуть такі випадки!
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31.03.2022 00:26 Відповісти
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