Киянин з двадцятьма молодиками з автоматами приїхав "рятувати" дружину від поліції. Тепер він може сісти довічно. ФОТО

Поліцейські зупинили автомобіль, за кермом якого була жінка. Під час перевірки документів вони виявили, що папери можуть бути підробленими. І тоді жінка покликала на допомогу чоловіка, а той приїхав з "групою підтримки".

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники столичного управління патрульної поліції під час несення служби зупинили автомобіль Audi Q7, за кермом якого перебувала 52-річна жінка. Під час перевірки документів на автомобіль поліцейські виявили ознаки підроблення. Надалі за дзвінком жінки на місце події прибув її чоловік у супроводі двох десятків невстановлених осіб, озброєних автоматами", - йдеться у повідомленні.

Незнайомці змогли роззброїти поліцейських.

Слідічі розшукали та затримали чоловіка. Йому повідомили про підозру в посяганні на життя працівника правоохоронного органу, вчиненні опору працівникові правоохоронного органу та втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу (ст. 348, ст. 342, ст. 343 КК України). Покарання за посягання на життя правоохоронця - позбавлення свободи на термін від 9 до 15 років або ж довічно.

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Зараз вирішують питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.