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Новини Фото Війна
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Батальйон ім.Кульчицького просить допомогти з коштами для придбання двох безпілотників з тепловізорами. ФОТО

Батальйон імені генерала Кульчицького відкриває збір коштів для придбання 2 безпілотників з тепловізорами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.

Як зазначається, ціна 1-го 8000€. Загальна вартість: 521 200 грн.

Уже зібрано: 42 102 грн.

Батальйон ім.Кульчицького просить допомогти з коштами для придбання двох безпілотників з тепловізорами 01

"Навчені військові, які вміють працювати з безпілотниками, є. Де придбати, знайшли та домовилися. Потребуємо лише коштів!", - йдеться у повідомленні.

Реквізити для охочих перерахувати кошти:

Волонтерські карти:

Приват Банк UAH

5168752012791912

Отримувач:

Масна Катерина Сергіївна

Призначення платежу: на безпілотники.

Приват Банк (карта €)

4731 1856 1295 3718

Монобанк UAH

5375414111563416

Монобанк (доларова карта $)

5375418811371301

Монобанк (євро карта €)

5375419907784670

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один з бойових підрозділів дякує усім, хто підтримує його бійців, та просить допомогти з купівлею дрона. ФОТО

У разі потреби уточнити інформацію можна за телефонами: Батальйон ім.Кульчицького просить допомогти з коштами для придбання двох безпілотників з тепловізорами 02

Батальйон ім.Кульчицького просить допомогти з коштами для придбання двох безпілотників з тепловізорами 03 + 380 (96) 874 52 84 Катерина

Батальйон ім.Кульчицького просить допомогти з коштами для придбання двох безпілотників з тепловізорами 03 + 380 (73) 312 68 15 Анна

Автор: 

безпілотник (4148) допомога (8341) ЗСУ (7540) тепловізор (24)


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Топ коментарі
+19
А где Зеленский, Шмыгаль, Резник, а также Бенямойский, Ахметов и великие "патриоты" и очень не бедные люди Ярославский и Аваков?
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30.03.2022 12:04
+15
До нас в Празі звернулася літня жінка з проханням допомогти придбати тепловізори про свого сина, та племінника, які боронять Україну. Ми знайшли, вона заплатила кілька тисяч доларів. Тепловізори вже на фронті.
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30.03.2022 12:05
+10
а в чому людина не права? доречи, мені може хтось пояснить, чому жодна нафтобаза кала мойскава не обстріляна? ну серйозно, адже і за теорією вирогіності і більшості його нафтобаз саме в запорізькій, лніпропетровській, криворізькій області це вже мало статись?
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30.03.2022 12:18
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А где Зеленский, Шмыгаль, Резник, а также Бенямойский, Ахметов и великие "патриоты" и очень не бедные люди Ярославский и Аваков?
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30.03.2022 12:04 Відповісти
Не скидай
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30.03.2022 12:05 Відповісти
а в чому людина не права? доречи, мені може хтось пояснить, чому жодна нафтобаза кала мойскава не обстріляна? ну серйозно, адже і за теорією вирогіності і більшості його нафтобаз саме в запорізькій, лніпропетровській, криворізькій області це вже мало статись?
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30.03.2022 12:18 Відповісти
А в тебе що Порох, в кожній бочці затичка? Чи просто стара хвороба загострилася.
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30.03.2022 13:18 Відповісти
До Венедіктової звертався? Як так вийшло? Домашній арешт замість камери, як вдалося втекти?
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30.03.2022 14:44 Відповісти
Медведчук - так, кум Путіна, а Порошенко яким боком?
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30.03.2022 15:35 Відповісти
До нас в Празі звернулася літня жінка з проханням допомогти придбати тепловізори про свого сина, та племінника, які боронять Україну. Ми знайшли, вона заплатила кілька тисяч доларів. Тепловізори вже на фронті.
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30.03.2022 12:05 Відповісти
+
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30.03.2022 12:11 Відповісти
Думаю логічно буде після війни відмовитись від сплати податків державі - все рівно толку нема, воїнів забезпечуємо самі, самі лікуємо важкохворих дітей тощо, самі себе теж забезпечуємо, від так тих дармоїдів немає змісту годувати!
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30.03.2022 12:15 Відповісти
от тебе і виберемо, будуть вибори йди в президенти, я проголосую )
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30.03.2022 12:23 Відповісти
у мене своя робота, яку я гарно роблю. а твоє прагнення голосувати аби за кого видає в тобі тупорилого ідіота, якого навіть війна не спроможна чогось навчити
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30.03.2022 12:27 Відповісти
"у мене своя робота, яку я гарно роблю" - вас пане, швидше за все обговорили та обманули дуже не добрі люди і до того всього, ви також собі на багато чого нафантазували з приводу своєї роботи та її якості... нарешті зберіться з собою, своїми цілями та напрямками, та визначитеся вже нарешті з питаннями хто ви і якого результату ви хочете досягнути )))
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30.03.2022 18:16 Відповісти
ви такий веселий, мабуть зеуріни хильнули?
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30.03.2022 18:53 Відповісти
- и заблокированы до сих пор
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30.03.2022 12:21 Відповісти
Трішки скинув, з пенсії ще скину. А, що перераховує майстер доріжних робіт? "Барига" фінансував ППО Київа, а цей ,що??? Слава Україні!
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30.03.2022 12:38 Відповісти
Так - хто та що робили будемо розбиратися після перемоги, а до того не реагуємо на подібне, бо зробити зараз нічого не можливо, а якщо почнемо срач розводити то цим тільки ворогам допоможемо.
ПС Активно допомогаємо нашій Армії, а усіх хто розводить зраду - у спам.
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30.03.2022 12:53 Відповісти
Якого вибачте хера у нас зброїні сили не мають тепловізорів та безпілотників??? Я розумію коли новостворені бригади територіальної оборони просять безпілотники, але не батальйони національної гвардії які існують РОКАМИ і єлементарним не забеспечені! Чим займається президент, премєр міністр, міоборони? Що за маячня взагалі міністру оборони їздити під час війни на переговори з ворогом?
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30.03.2022 13:26 Відповісти
 
 