Батальйон ім.Кульчицького просить допомогти з коштами для придбання двох безпілотників з тепловізорами. ФОТО
Батальйон імені генерала Кульчицького відкриває збір коштів для придбання 2 безпілотників з тепловізорами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.
Як зазначається, ціна 1-го 8000€. Загальна вартість: 521 200 грн.
Уже зібрано: 42 102 грн.
"Навчені військові, які вміють працювати з безпілотниками, є. Де придбати, знайшли та домовилися. Потребуємо лише коштів!", - йдеться у повідомленні.
Реквізити для охочих перерахувати кошти:
Волонтерські карти:
Приват Банк UAH
5168752012791912
Отримувач:
Масна Катерина Сергіївна
Призначення платежу: на безпілотники.
Приват Банк (карта €)
4731 1856 1295 3718
Монобанк UAH
5375414111563416
Монобанк (доларова карта $)
5375418811371301
Монобанк (євро карта €)
5375419907784670
У разі потреби уточнити інформацію можна за телефонами:
+ 380 (96) 874 52 84 Катерина
+ 380 (73) 312 68 15 Анна
Будь ласка, зачекайте...
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