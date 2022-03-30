Батальйон ім.Кульчицького просить допомогти з коштами для придбання двох безпілотників з тепловізорами. ФОТО

Батальйон імені генерала Кульчицького відкриває збір коштів для придбання 2 безпілотників з тепловізорами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр батальйону.

Як зазначається, ціна 1-го 8000€. Загальна вартість: 521 200 грн.

Уже зібрано: 42 102 грн.

"Навчені військові, які вміють працювати з безпілотниками, є. Де придбати, знайшли та домовилися. Потребуємо лише коштів!", - йдеться у повідомленні.

Реквізити для охочих перерахувати кошти:

Волонтерські карти:

Приват Банк UAH

5168752012791912

Отримувач:

Масна Катерина Сергіївна

Призначення платежу: на безпілотники.

Приват Банк (карта €)

4731 1856 1295 3718

Монобанк UAH

5375414111563416

Монобанк (доларова карта $)

5375418811371301

Монобанк (євро карта €)

5375419907784670

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У разі потреби уточнити інформацію можна за телефонами:

+ 380 (96) 874 52 84 Катерина

+ 380 (73) 312 68 15 Анна