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Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки у низці населених пунктів Житомирщини, - Нацполіція. ФОТО

За добу 29 березня на території Житомирської області цивільним захистом було оголошено 6 повітряних тривог. У результаті ворожих обстрілів руйнувань та ушкоджень зазнали низка населених пунктів регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Житомирської області.

Як зазначається, вранці стало відомо про ракетний удар по території Семенівської територіальної громади Бердичівського району.

Цього ж дня поблизу с. Карвинівки Чуднівської територіальної громади було виявлено уламки ворожої ракети.

"У Малинській територіальній громаді уранці 29 березня авіаударів збройних сил Російської Федерації зазнали села Українка, Лумля та Дружне, а увечері цього ж дня – села Любовичі та Привітне", - йдеться у повідомленні.

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Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки у низці населених пунктів Житомирщини, - Нацполіція 01
Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки у низці населених пунктів Житомирщини, - Нацполіція 02
Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки у низці населених пунктів Житомирщини, - Нацполіція 03

Автор: 

армія рф (17337) обстріл (28428) Нацполіція (15163) Житомирська область (1261)


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30.03.2022 13:21 Відповісти
Дмитрий@dmitriypaut



Сегодня давал показания для Гааги.
Вчера вечером позвонил прокурор. Подъезд был интересный, думал,что русня. Но оказалось всё наоборот.
В ГПУ создано подразделение, которое собирает данные для трибунала Гааги.
Рассказал, что и когда видел, подписал - и свободен с чистой совестью.
Поразило то, что многие не хотят давать показания на Московию.
Люди, блдь, вы ипанулись?
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30.03.2022 13:35 Відповісти
 
 