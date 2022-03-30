Окупанти обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка у центрі Чернігова. ФОТО

У ніч на 30 березня в Чернігові окупанти обстрілами пошкодили бібліотеку імені Короленка, яка є історичною будівлею, інформації щодо загиблих і постраждалих немає

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Унаслідок російських обстрілів в обласній універсальній бібліотеці імені Короленка розбитий дах, вибиті вікна, з'явилися тріщини на стінах. Інформація про загиблих і постраждалих відсутня.

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​Будівля бібліотеки є пам'яткою архітектури початку ХХ століття. Тут були розташовані Дворянський і селянський поземельний банк, губернський земельний відділ, Державний обласний історичний музей, обком Комуністичної партії, штаб угорської військової частини. Приміщення було пошкоджене пожежею, а після Другої світової його відбудували й віддали обкому компартії. У 1974 році в будівлі розмістили Чернігівську обласну універсальну бібліотеку імені Короленка.

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