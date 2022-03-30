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Окупанти обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка у центрі Чернігова. ФОТО

У ніч на 30 березня в Чернігові окупанти обстрілами пошкодили бібліотеку імені Короленка, яка є історичною будівлею, інформації щодо загиблих і постраждалих немає

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Унаслідок російських обстрілів в обласній універсальній бібліотеці імені Короленка розбитий дах, вибиті вікна, з'явилися тріщини на стінах. Інформація про загиблих і постраждалих відсутня.

Окупанти обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка у центрі Чернігова 01

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Окупанти обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка у центрі Чернігова 02

​Будівля бібліотеки є пам'яткою архітектури початку ХХ століття. Тут були розташовані Дворянський і селянський поземельний банк, губернський земельний відділ, Державний обласний історичний музей, обком Комуністичної партії, штаб угорської військової частини. Приміщення було пошкоджене пожежею, а після Другої світової його відбудували й віддали обкому компартії. У 1974 році в будівлі розмістили Чернігівську обласну універсальну бібліотеку імені Короленка.

Окупанти обстріляли історичну будівлю - бібліотеку імені Короленка у центрі Чернігова 03

Читайте: Окупанти із важкого озброєння обстріляли мирні квартали Чернігова та село в Ніжинському районі, - Нацполіція

Автор: 

обстріл (28428) Чернігів (787)


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это бл*ди так отвели свои войска от Чернигова???
кто-то верил в этот звиздеж???
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30.03.2022 13:53 Відповісти
Никто НЕ верил! Пока наши западные и НАТОвские друзья наблюдают и оценивают ситуацию--только время теряем!!
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30.03.2022 14:01 Відповісти
С утра херячили в раене Балаклеи.
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30.03.2022 14:23 Відповісти
Вірні нащадки адольфа . Той також з книгами воював
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30.03.2022 13:58 Відповісти
Это уже беспредел на беспределе!!Запад и НАТО!!Сделайте хоть что-нибудь стоящее!Хватит наблюдать!!
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30.03.2022 14:00 Відповісти
Такое впечетление шо Запад сговорился з Путей.
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30.03.2022 14:25 Відповісти
Кацапские "аргументы" для переговоров. О чем с этими ****** можно вообще договариваться?!
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30.03.2022 14:01 Відповісти
Кацапи заявлять що там збираються нацисти,нічого нового.
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30.03.2022 14:09 Відповісти
 
 