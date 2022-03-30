"У них - лише техніка, у нас - ще й народ. У них - лише накази, а в нас - бажання перемогти", - Зеленський. ФОТОрепортаж
Українців об'єднує спільне бажання - перемогти у війні та захистити свою рідну землю.
Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"У них – лише техніка. По максимуму.
У нас – до техніки ще й народ. На висоті.
У них – лише накази. Наступати. Вбивати. Знущатися.
А в нас – ще й реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститись. Очистити свою країну...", - написав глава держави.
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Автор: Ірина Дашківська
Топ коментарі
+8 Ревизор
Месяц полномасштабной войны: выводы и прогнозы
Военный аналитик Кирилл Данильченко, он же Ронин, анализирует итоги первого месяца полномасштабной войны с нацистской россией.
Месяц войны. С копейками, но не суть. Все обзоры к датам обычно создаются натужно и искусственно. Потому что события на фронте никогда не привязаны к календарю, а только к логистике, скорости мобилизации, текущим операциям. Может так выйти, что число настало, а писать-то и нечего.
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_164863466260480125386820_69936.jpg
Но не в этот раз.
Украина нанесла тяжелейший ущерб наступающей группировке противника. И здесь речь даже не о том, что по отчетам Пентагона (с санитарными и пропавшими без вести) РФ потеряла 30-40 тысяч бойцов.
Гораздо более показательным стало то, что 150-170 тысяч собранных для атаки российских солдат и офицеров внезапно перестали быть способными одновременно идти на Киев, форсировать Южный Буг и окружать Харьков.
В Кремле же начали вещать, что это и был план. Выводить колонны с сумского направления, где позиции россиян посыпались у Тростянца и Боромли. Оставили Николаевскую область и откатились по сути в пригороды Херсона. Прекратили прорываться через Житомирскую трассу южнее с целью охвата столицы. С кровавыми соплями начали отползать от окружной Харькова.
Три недели назад писать в Твиттере Кадырова «еще 2-3» дня и продолжать убиваться за каждую улицу в Мариуполе.
Кроме того, на фронт со стороны россиян поехали УФСИН, сводные огневые группы полиции, учебные центры, срочники и резко переведенные на контракт срочники. Пошли кучи пруфов на то, что в неблагополучных регионах на 170 тысяч зарплаты набирают людей и начали рассылать повестки резервистам.
Остановка продвижения русских, постоянные контратаки украинцев, ожесточенная позиционная фаза. Что же могло произойти, кроме тяжелых потерь у наступающих?
Ничего.
Они умылись кровищей.
Но, несмотря на объективные успехи, нужно сохранять хладнокровие и реально смотреть на вещи. Ибо в последнее время мы увлеклись историями, как гуси сбили реактивный самолет, пчелы всех победили, а бабуля с помидорами уничтожила дрон.
И что у Украины есть пилоты, сбившие 20 бортов врага в воздушном бою (только два советских и американских пилота смогли взять этот рубеж над «Аллеей Мигов» в Корее), хотя почему-то ни одного киллкама из кабины нет.
Занялись нашей любимой специальной олимпиадой - выяснять, кто больше сделал для первых успехов.
А еще генерировать легенды, где вареники сами полетят в тарелку со сметаной, а потом в рот.
Рановато бежать впереди паровоза.
Противник простреливает всю территорию страны ОТРК и крылатыми ракетами.
Сейчас чья-то располага в Черкассах или Полтаве не обстреляна только потому, что пока не попала в банк целей, а не из-за исчерпания ракет на днях.
Истории про то, что 140-миллионная страна из-за санкций не сможет выпускать двигатели или электронику, перечеркивает Иран, годами под санкциями клепающий боевые дроны. Да, и ракеты, проникающие сквозь ЗРК «Патриот» по Саудовской Аравии.
Купят через прокладки, завезут контрабандой, создадут дочерние предприятия в Казахстане и Туркменистане.
Украина могла покупать лопасти к вертолетам и клистроны, и они смогут.
Наши заводы под обстрелом, наши нефтебазы под обстрелом - Львов, Николаев, Луцк, Винница, Калиновка, и пошло-поехало. География обширная, кто живет в этих городах, знает, куда пришли 500 кг «сигары» противника и с какими результатами.
Российские же заводы работают.
Да КамАЗ на коротком рабочем дне, да, скорее всего, закончились их планы с «Евро 5». Но они производили на пике 200 машин в сутки. Напоминаю, что перед войной закупка 500 МАЗов в год считалась неплохим годом для ВСУ.
У нас нет завода тяжелых боеприпасов, патронный завод остался в планах, авиацию мы не производим.
По сути, мы сейчас висим на запасах СССР, остатках бывшей ОВД и помощи союзников. И на любой план с тем, что они с запада нам все завтра привезут, должен быть встречный план - «А что, *****, если нет?».
Да, пока все идет объективно неплохо. Харьков вне опасности, под Киевом наконец-то дочищают Ирпень, идет контрудар под Сумами.
Мы оперируем из глубины резервами, и железнодорожное сообщение Украины пока не страдает от действий ВКС.
Чтобы лишить Северный Вьетнам топлива, американцы делали тысячи вылетов чугуном и специальными бомбами против цистерн, а не выпускали 10-20-30 ракет за ночь. В этом отношении тоже можно быть спокойным.
Но не настраивайтесь, что режим Путина влез под миллиардные санкции, потерял 15% ВВП и скоро под два десятка тысяч покойниками, чтобы получить по лицу и уйти. На какие-то линии до 24 числа и прочие фантазии.
Москва включает в оккупированных городах телевизор, начинает вводить рублевую зону, тащит росгвардию и полицию винтить активистов, вводит военные администрации.
Россиян придется вычесывать частым гребешком из того же Херсона - не превратив его по возможности в Мариуполь.
Тяжело под Изюмом, тяжело в зоне ОО. Села у переправ превращены в пейзажи Первой мировой - спички деревьев и печные трубы. Про десантуру, которая неделями с легкой техникой держит там тяжелые мехчасти, напишут после войны книгу.
Тяжело в осажденном Чернигове. Туда с трудом пробираются проселочными дорогами даже волонтеры, там прямо все сурово по нехватке ресурсов.
О Мариуполе хочется написать отдельно - эта смесь боли, гордости и воинской стойкости заслуживает не просто скупых строчек в обзоре.
Пока противник будет вытеснен из Бучи и Гостомеля - прольется немало крови, а эти города-спутники Киева перестанут по сути существовать.
В Гостомеле у взлетки уже можно снимать постапокалипсис.
Да, Россия потеряла свыше 2000 единиц техники - за месяц это колоссальные потери. 10 батальонных комплектов танков, 15 батальонных комплектов бронемашин. Колонны колесной техники до горизонта.
Да, Москва потеряла 113-метровый десантный корабль, набитый припасами и топливом. Причем никаких данных о его 55 членах экипажа, команд разгрузки и охраны порта МО РФ не давало (а ведь это крупнейший залет ВМВ России со Второй Мировой войны).
Да, русские скованы в воздухе ПВО и нашими уцелевшими ВВС - их группировка, по заявлениям Пентагона, в сутки делает 250-300 вылетов, сколько же делал их сводный полк в Сирии. А это критично мало для такой страны, как Украина.
Никакой глубокой воздушной операции - только помощь на передке и крайне аккуратные действия армейской авиации.
Ибо они хорошо видели остатки берцев и кусок от шлема пилота после тяжелой ракеты ЗРК, и через день у них новые траурные фото в рамке у летунов.
Все это есть.
Но есть и бесконечные кровь, пот и слезы.
Мучения миллионов беженцев.
Сгоревшие в секунды бизнесы, которые создавались годами.
Подразделения, в которых осталось два-три танка, после череды встречных боев.
Еще ничего не закончилось.
Не настраивайтесь на веселую комедийную войнушку, где глупые иваны будут утилизироваться пчелами и гусями пачками. Вам же будет легче переносить тяготы и лишения.
Украина ведет тяжелую оборонительную операцию на оперативном уровне, проводит частные контратаки почти во всех секторах на тактическом.
Месяц войны.
Мы победим.
Автор - Кирилл Данильченко
Военный аналитик Кирилл Данильченко, он же Ронин, анализирует итоги первого месяца полномасштабной войны с нацистской россией.
Месяц войны. С копейками, но не суть. Все обзоры к датам обычно создаются натужно и искусственно. Потому что события на фронте никогда не привязаны к календарю, а только к логистике, скорости мобилизации, текущим операциям. Может так выйти, что число настало, а писать-то и нечего.
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_164863466260480125386820_69936.jpg
Но не в этот раз.
Украина нанесла тяжелейший ущерб наступающей группировке противника. И здесь речь даже не о том, что по отчетам Пентагона (с санитарными и пропавшими без вести) РФ потеряла 30-40 тысяч бойцов.
Гораздо более показательным стало то, что 150-170 тысяч собранных для атаки российских солдат и офицеров внезапно перестали быть способными одновременно идти на Киев, форсировать Южный Буг и окружать Харьков.
В Кремле же начали вещать, что это и был план. Выводить колонны с сумского направления, где позиции россиян посыпались у Тростянца и Боромли. Оставили Николаевскую область и откатились по сути в пригороды Херсона. Прекратили прорываться через Житомирскую трассу южнее с целью охвата столицы. С кровавыми соплями начали отползать от окружной Харькова.
Три недели назад писать в Твиттере Кадырова «еще 2-3» дня и продолжать убиваться за каждую улицу в Мариуполе.
Кроме того, на фронт со стороны россиян поехали УФСИН, сводные огневые группы полиции, учебные центры, срочники и резко переведенные на контракт срочники. Пошли кучи пруфов на то, что в неблагополучных регионах на 170 тысяч зарплаты набирают людей и начали рассылать повестки резервистам.
Остановка продвижения русских, постоянные контратаки украинцев, ожесточенная позиционная фаза. Что же могло произойти, кроме тяжелых потерь у наступающих?
Ничего.
Они умылись кровищей.
Но, несмотря на объективные успехи, нужно сохранять хладнокровие и реально смотреть на вещи. Ибо в последнее время мы увлеклись историями, как гуси сбили реактивный самолет, пчелы всех победили, а бабуля с помидорами уничтожила дрон.
И что у Украины есть пилоты, сбившие 20 бортов врага в воздушном бою (только два советских и американских пилота смогли взять этот рубеж над «Аллеей Мигов» в Корее), хотя почему-то ни одного киллкама из кабины нет.
Занялись нашей любимой специальной олимпиадой - выяснять, кто больше сделал для первых успехов.
А еще генерировать легенды, где вареники сами полетят в тарелку со сметаной, а потом в рот.
Рановато бежать впереди паровоза.
Противник простреливает всю территорию страны ОТРК и крылатыми ракетами.
Сейчас чья-то располага в Черкассах или Полтаве не обстреляна только потому, что пока не попала в банк целей, а не из-за исчерпания ракет на днях.
Истории про то, что 140-миллионная страна из-за санкций не сможет выпускать двигатели или электронику, перечеркивает Иран, годами под санкциями клепающий боевые дроны. Да, и ракеты, проникающие сквозь ЗРК «Патриот» по Саудовской Аравии.
Купят через прокладки, завезут контрабандой, создадут дочерние предприятия в Казахстане и Туркменистане.
Украина могла покупать лопасти к вертолетам и клистроны, и они смогут.
Наши заводы под обстрелом, наши нефтебазы под обстрелом - Львов, Николаев, Луцк, Винница, Калиновка, и пошло-поехало. География обширная, кто живет в этих городах, знает, куда пришли 500 кг «сигары» противника и с какими результатами.
Российские же заводы работают.
Да КамАЗ на коротком рабочем дне, да, скорее всего, закончились их планы с «Евро 5». Но они производили на пике 200 машин в сутки. Напоминаю, что перед войной закупка 500 МАЗов в год считалась неплохим годом для ВСУ.
У нас нет завода тяжелых боеприпасов, патронный завод остался в планах, авиацию мы не производим.
По сути, мы сейчас висим на запасах СССР, остатках бывшей ОВД и помощи союзников. И на любой план с тем, что они с запада нам все завтра привезут, должен быть встречный план - «А что, *****, если нет?».
Да, пока все идет объективно неплохо. Харьков вне опасности, под Киевом наконец-то дочищают Ирпень, идет контрудар под Сумами.
Мы оперируем из глубины резервами, и железнодорожное сообщение Украины пока не страдает от действий ВКС.
Чтобы лишить Северный Вьетнам топлива, американцы делали тысячи вылетов чугуном и специальными бомбами против цистерн, а не выпускали 10-20-30 ракет за ночь. В этом отношении тоже можно быть спокойным.
Но не настраивайтесь, что режим Путина влез под миллиардные санкции, потерял 15% ВВП и скоро под два десятка тысяч покойниками, чтобы получить по лицу и уйти. На какие-то линии до 24 числа и прочие фантазии.
Москва включает в оккупированных городах телевизор, начинает вводить рублевую зону, тащит росгвардию и полицию винтить активистов, вводит военные администрации.
Россиян придется вычесывать частым гребешком из того же Херсона - не превратив его по возможности в Мариуполь.
Тяжело под Изюмом, тяжело в зоне ОО. Села у переправ превращены в пейзажи Первой мировой - спички деревьев и печные трубы. Про десантуру, которая неделями с легкой техникой держит там тяжелые мехчасти, напишут после войны книгу.
Тяжело в осажденном Чернигове. Туда с трудом пробираются проселочными дорогами даже волонтеры, там прямо все сурово по нехватке ресурсов.
О Мариуполе хочется написать отдельно - эта смесь боли, гордости и воинской стойкости заслуживает не просто скупых строчек в обзоре.
Пока противник будет вытеснен из Бучи и Гостомеля - прольется немало крови, а эти города-спутники Киева перестанут по сути существовать.
В Гостомеле у взлетки уже можно снимать постапокалипсис.
Да, Россия потеряла свыше 2000 единиц техники - за месяц это колоссальные потери. 10 батальонных комплектов танков, 15 батальонных комплектов бронемашин. Колонны колесной техники до горизонта.
Да, Москва потеряла 113-метровый десантный корабль, набитый припасами и топливом. Причем никаких данных о его 55 членах экипажа, команд разгрузки и охраны порта МО РФ не давало (а ведь это крупнейший залет ВМВ России со Второй Мировой войны).
Да, русские скованы в воздухе ПВО и нашими уцелевшими ВВС - их группировка, по заявлениям Пентагона, в сутки делает 250-300 вылетов, сколько же делал их сводный полк в Сирии. А это критично мало для такой страны, как Украина.
Никакой глубокой воздушной операции - только помощь на передке и крайне аккуратные действия армейской авиации.
Ибо они хорошо видели остатки берцев и кусок от шлема пилота после тяжелой ракеты ЗРК, и через день у них новые траурные фото в рамке у летунов.
Все это есть.
Но есть и бесконечные кровь, пот и слезы.
Мучения миллионов беженцев.
Сгоревшие в секунды бизнесы, которые создавались годами.
Подразделения, в которых осталось два-три танка, после череды встречных боев.
Еще ничего не закончилось.
Не настраивайтесь на веселую комедийную войнушку, где глупые иваны будут утилизироваться пчелами и гусями пачками. Вам же будет легче переносить тяготы и лишения.
Украина ведет тяжелую оборонительную операцию на оперативном уровне, проводит частные контратаки почти во всех секторах на тактическом.
Месяц войны.
Мы победим.
Автор - Кирилл Данильченко
показати весь коментар30.03.2022 14:16
+7 John Mitchel
Боже, як приємно чути підтримку в світі.
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
показати весь коментар30.03.2022 14:03
+6 Royal Flush #510166
ну чтож. тогда надо собрать 1 млн. добровольцев. вооружить, идти ******* кадыровских ******** и освобождать лучших геройских парней, окруженних в Мариуполе. а не развдить руками, не ждать чуда и не рассказывать что мол ничего нельзя сделать
можно!!!! было бы желание, яйца и воля !!!
можно!!!! было бы желание, яйца и воля !!!
показати весь коментар30.03.2022 14:10
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Словами, посмішкою, поглядом, допомогою,фінансами.
А тепер звертаюсь до громадян російської федерації(98%)
Через вашого Х**ла і імперські амбіції Кремля, ви були,є, і будете ще 100 років рабами.
Рабами, з якими ніхто не буде мати справи ні в чому.
Ні в зацікавленості, ні в погляді, ні в бізнесі, НІ В ЧОМУ!!!
Світ вас уже зрозумів!!!
Ви НІХТО!!! Ви онкологія планети!!!
Коли в нас зірки спорту(Кличко Віталій і Володимир, Усик, Ломаченко, Алієв та інші) боронять свій клаптик української землі, ваші "звьозди" Баскови, Безрукові і безногові та інші) підтримують війну.
Для вас карма на 100 і більше років.
Ми робимо все для того і чекаємо, коли ви розпадеться на десяток держав(Ічкерії, татарстан, Ямал, Інгушетія та інші), можливо тоді ви скоротите собі ЕМАРГО на спілкування з 100 років на менше....
А пока, що СлаваУкраїні!!!
Але всі кошти йдуть на "оборонку", зокрема 95 бригада(Житомир)
До них їдуть періодично такі"няшки",що любий би мисливець , снайпер, кіллер ковтнув би слину.
Тому питання закрите
Все уже в Израиле.
Кого ***** призначить!
Саме над цим працює цілодобово ольгинська армія рф.
можно!!!! было бы желание, яйца и воля !!!
Бачу, ольгинська ботоферма працює, аж гай шумить.
Военный аналитик Кирилл Данильченко, он же Ронин, анализирует итоги первого месяца полномасштабной войны с нацистской россией.
Месяц войны. С копейками, но не суть. Все обзоры к датам обычно создаются натужно и искусственно. Потому что события на фронте никогда не привязаны к календарю, а только к логистике, скорости мобилизации, текущим операциям. Может так выйти, что число настало, а писать-то и нечего.
https://dumskaya.net/pics/b2/picturepicture_164863466260480125386820_69936.jpg
Но не в этот раз.
Украина нанесла тяжелейший ущерб наступающей группировке противника. И здесь речь даже не о том, что по отчетам Пентагона (с санитарными и пропавшими без вести) РФ потеряла 30-40 тысяч бойцов.
Гораздо более показательным стало то, что 150-170 тысяч собранных для атаки российских солдат и офицеров внезапно перестали быть способными одновременно идти на Киев, форсировать Южный Буг и окружать Харьков.
В Кремле же начали вещать, что это и был план. Выводить колонны с сумского направления, где позиции россиян посыпались у Тростянца и Боромли. Оставили Николаевскую область и откатились по сути в пригороды Херсона. Прекратили прорываться через Житомирскую трассу южнее с целью охвата столицы. С кровавыми соплями начали отползать от окружной Харькова.
Три недели назад писать в Твиттере Кадырова «еще 2-3» дня и продолжать убиваться за каждую улицу в Мариуполе.
Кроме того, на фронт со стороны россиян поехали УФСИН, сводные огневые группы полиции, учебные центры, срочники и резко переведенные на контракт срочники. Пошли кучи пруфов на то, что в неблагополучных регионах на 170 тысяч зарплаты набирают людей и начали рассылать повестки резервистам.
Остановка продвижения русских, постоянные контратаки украинцев, ожесточенная позиционная фаза. Что же могло произойти, кроме тяжелых потерь у наступающих?
Ничего.
Они умылись кровищей.
Но, несмотря на объективные успехи, нужно сохранять хладнокровие и реально смотреть на вещи. Ибо в последнее время мы увлеклись историями, как гуси сбили реактивный самолет, пчелы всех победили, а бабуля с помидорами уничтожила дрон.
И что у Украины есть пилоты, сбившие 20 бортов врага в воздушном бою (только два советских и американских пилота смогли взять этот рубеж над «Аллеей Мигов» в Корее), хотя почему-то ни одного киллкама из кабины нет.
Занялись нашей любимой специальной олимпиадой - выяснять, кто больше сделал для первых успехов.
А еще генерировать легенды, где вареники сами полетят в тарелку со сметаной, а потом в рот.
Рановато бежать впереди паровоза.
Противник простреливает всю территорию страны ОТРК и крылатыми ракетами.
Сейчас чья-то располага в Черкассах или Полтаве не обстреляна только потому, что пока не попала в банк целей, а не из-за исчерпания ракет на днях.
Истории про то, что 140-миллионная страна из-за санкций не сможет выпускать двигатели или электронику, перечеркивает Иран, годами под санкциями клепающий боевые дроны. Да, и ракеты, проникающие сквозь ЗРК «Патриот» по Саудовской Аравии.
Купят через прокладки, завезут контрабандой, создадут дочерние предприятия в Казахстане и Туркменистане.
Украина могла покупать лопасти к вертолетам и клистроны, и они смогут.
Наши заводы под обстрелом, наши нефтебазы под обстрелом - Львов, Николаев, Луцк, Винница, Калиновка, и пошло-поехало. География обширная, кто живет в этих городах, знает, куда пришли 500 кг «сигары» противника и с какими результатами.
Российские же заводы работают.
Да КамАЗ на коротком рабочем дне, да, скорее всего, закончились их планы с «Евро 5». Но они производили на пике 200 машин в сутки. Напоминаю, что перед войной закупка 500 МАЗов в год считалась неплохим годом для ВСУ.
У нас нет завода тяжелых боеприпасов, патронный завод остался в планах, авиацию мы не производим.
По сути, мы сейчас висим на запасах СССР, остатках бывшей ОВД и помощи союзников. И на любой план с тем, что они с запада нам все завтра привезут, должен быть встречный план - «А что, *****, если нет?».
Да, пока все идет объективно неплохо. Харьков вне опасности, под Киевом наконец-то дочищают Ирпень, идет контрудар под Сумами.
Мы оперируем из глубины резервами, и железнодорожное сообщение Украины пока не страдает от действий ВКС.
Чтобы лишить Северный Вьетнам топлива, американцы делали тысячи вылетов чугуном и специальными бомбами против цистерн, а не выпускали 10-20-30 ракет за ночь. В этом отношении тоже можно быть спокойным.
Но не настраивайтесь, что режим Путина влез под миллиардные санкции, потерял 15% ВВП и скоро под два десятка тысяч покойниками, чтобы получить по лицу и уйти. На какие-то линии до 24 числа и прочие фантазии.
Москва включает в оккупированных городах телевизор, начинает вводить рублевую зону, тащит росгвардию и полицию винтить активистов, вводит военные администрации.
Россиян придется вычесывать частым гребешком из того же Херсона - не превратив его по возможности в Мариуполь.
Тяжело под Изюмом, тяжело в зоне ОО. Села у переправ превращены в пейзажи Первой мировой - спички деревьев и печные трубы. Про десантуру, которая неделями с легкой техникой держит там тяжелые мехчасти, напишут после войны книгу.
Тяжело в осажденном Чернигове. Туда с трудом пробираются проселочными дорогами даже волонтеры, там прямо все сурово по нехватке ресурсов.
О Мариуполе хочется написать отдельно - эта смесь боли, гордости и воинской стойкости заслуживает не просто скупых строчек в обзоре.
Пока противник будет вытеснен из Бучи и Гостомеля - прольется немало крови, а эти города-спутники Киева перестанут по сути существовать.
В Гостомеле у взлетки уже можно снимать постапокалипсис.
Да, Россия потеряла свыше 2000 единиц техники - за месяц это колоссальные потери. 10 батальонных комплектов танков, 15 батальонных комплектов бронемашин. Колонны колесной техники до горизонта.
Да, Москва потеряла 113-метровый десантный корабль, набитый припасами и топливом. Причем никаких данных о его 55 членах экипажа, команд разгрузки и охраны порта МО РФ не давало (а ведь это крупнейший залет ВМВ России со Второй Мировой войны).
Да, русские скованы в воздухе ПВО и нашими уцелевшими ВВС - их группировка, по заявлениям Пентагона, в сутки делает 250-300 вылетов, сколько же делал их сводный полк в Сирии. А это критично мало для такой страны, как Украина.
Никакой глубокой воздушной операции - только помощь на передке и крайне аккуратные действия армейской авиации.
Ибо они хорошо видели остатки берцев и кусок от шлема пилота после тяжелой ракеты ЗРК, и через день у них новые траурные фото в рамке у летунов.
Все это есть.
Но есть и бесконечные кровь, пот и слезы.
Мучения миллионов беженцев.
Сгоревшие в секунды бизнесы, которые создавались годами.
Подразделения, в которых осталось два-три танка, после череды встречных боев.
Еще ничего не закончилось.
Не настраивайтесь на веселую комедийную войнушку, где глупые иваны будут утилизироваться пчелами и гусями пачками. Вам же будет легче переносить тяготы и лишения.
Украина ведет тяжелую оборонительную операцию на оперативном уровне, проводит частные контратаки почти во всех секторах на тактическом.
Месяц войны.
Мы победим.
Автор - Кирилл Данильченко