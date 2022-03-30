"У них - лише техніка, у нас - ще й народ. У них - лише накази, а в нас - бажання перемогти", - Зеленський. ФОТОрепортаж

Українців об'єднує спільне бажання - перемогти у війні та захистити свою рідну землю.

Про це повідомив у фейсбуці президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"У них – лише техніка. По максимуму.

У нас – до техніки ще й народ. На висоті.

У них – лише накази. Наступати. Вбивати. Знущатися.

А в нас – ще й реальне бажання мільйонів українців перемогти. Захиститись. Очистити свою країну...", - написав глава держави.

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