Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж
Автомобіль забезпечення з підрозділом логістики російських загарбників розбили захисники України в Чернігівській області.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про свою роботу. Наші "котики" зіпсували забезпечення ворога та "деактивували" підрозділ логістики. Як бонус - знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до "таваріщей", - йдеться у дописі.
Топ коментарі
+27 Serhios Bond #490169
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