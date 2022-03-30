Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж

Автомобіль забезпечення з підрозділом логістики російських загарбників розбили захисники України в Чернігівській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про свою роботу. Наші "котики" зіпсували забезпечення ворога та "деактивували" підрозділ логістики. Як бонус - знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до "таваріщей", - йдеться у дописі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські війська вже другу добу відходять із Київщини, на Чернігівщині значного виходу не спостерігається, - Арестович















