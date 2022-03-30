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Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування "Північ". ФОТОрепортаж

Автомобіль забезпечення з підрозділом логістики російських загарбників розбили захисники України в Чернігівській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Північ" на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сили спротиву Сіверщини продовжують звітувати про свою роботу. Наші "котики" зіпсували забезпечення ворога та "деактивували" підрозділ логістики. Як бонус - знайшли трошки ворожих методичок та листівок-закликів до "таваріщей", - йдеться у дописі.

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Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 01
Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 02
Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 03
Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 04
Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 05
Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 06
Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 07
Сили спротиву розбили підрозділ логістики військ РФ на Чернігівщині, - оперативне командування Північ 08

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) Чернігівщина (1584) партизани (192)


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Топ коментарі
+27
Всё правильно,никаких отсылок к месту и геолокации.Слава Україні!
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30.03.2022 14:42
+25
так орчатинку залутали
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30.03.2022 15:05
+14
это в Сумской обл там орки с кружком катаются
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30.03.2022 14:43
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Всё правильно,никаких отсылок к месту и геолокации.Слава Україні!
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30.03.2022 14:42 Відповісти
это в Сумской обл там орки с кружком катаются
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30.03.2022 14:43 Відповісти
0 це опущені, вони вскрізь є на руССліковській недоармії.
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30.03.2022 14:57 Відповісти
цитата ***** про правила дорожнього руху. Б.я кінчені. Хто вчився при союзі пам'ятає що у кожному підручнику з будь якого предмету були натикані цитати Ілліча
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30.03.2022 14:53 Відповісти
Ну от їх зараз і відкинуть в період ще "бадьорого" Ілліча.
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30.03.2022 15:03 Відповісти
та хіба тільки в підручниках))) на кожній стінці, дошці пошани чи обїяви, в парку, бібліотеці, магазині, на вокзалі... я малим думав - яка умна-розумна людина... на всі випадки життя є цитата)))))
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30.03.2022 15:04 Відповісти
так орчатинку залутали
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30.03.2022 15:05 Відповісти
приготовился для калабахи?
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30.03.2022 15:14 Відповісти
Ещё бы пару томиков К. Маркса прихватили типилы плять.
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30.03.2022 14:59 Відповісти
красивое...
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30.03.2022 15:01 Відповісти
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30.03.2022 15:10 Відповісти
Поролон
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30.03.2022 15:04 Відповісти
Пыне лавры тов. Сралина не дают покоя. Тоже как и то ничтожество в каждой дырке затычка. Дорожник, агроном, историк, осеменитель крупного рогатого скота (и мелкого), ловец амфор на блесну...
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30.03.2022 15:08 Відповісти
в ход пошли уже камазы обдертыми сидениями?
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30.03.2022 15:11 Відповісти
в танках взагалі так обдерто, на голому залізяччі сидять
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30.03.2022 15:19 Відповісти
Але "вєлічіє", танк за 2-3 ляма баксів, а сидиш на ********** фанері...
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30.03.2022 17:36 Відповісти
Пропердел до дыр со страху.
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01.04.2022 16:39 Відповісти
Рух опору розігрівається...
https://novynarnia.com/2022/03/29/ruh-oporu-tilky-rozigrivayetsya-komanduvannya-sso/
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30.03.2022 15:14 Відповісти
 
 