"Ми продовжуємо будувати нові базові станції": як працює та розвиває мережу під час війни Київстар. ФОТО

Попри активні бойові дії та значні руйнування інфраструктури зв’язку найбільший оператор Київстар продовжує стабільне надання телеком-послуг для 26 мільйонів своїх абонентів.

Про це в інтерв’ю розповів Володимир Лутченко, технічний директор Київстару, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протистояти руйнуванням інфраструктури зв’язку допомогла передвоєнна підготовка компанії, а під час активних бойових дій на території України — відважність інженерів компанії.

"Починаючи з січня 2022 року ми резервували додаткові канали зв’язку, збільшували ємності мережі, робили бекапи інформаційних баз, переносили критично важливе обладнання та його склади з півдня та сходу на захід України. Це був наш план Б, який обійшовся компанії у кілька мільйонів доларів США. Але завдяки нашим зусиллям зараз 93% базових станцій мережі та через місяць активних бойових дій працюють і забезпечують українців зв’язком і доступом до інтернету", — розказав Володимир Лутченко.

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За його словами, інфраструктура зв’язку потерпає від постійних руйнувань, знищення окремих базових станцій, а також через масштабні тривалі відключення електроенергії.

Особливо складно підтримувати мережу зв’язку в містах, де ведуться найбільш запеклі бойові дії.

"Наші інженери працюють навіть у місцях безпосередніх бойових зіткнень, щодня ризикуючи своїм життям не менше за військовиків. Наші спеціалісти ремонтно-аварійних груп працюють по 15 годин на день, без вихідних. Інколи їм доводиться по кілька разів їздити до одного і того самого населеного пункту. Трапляється, що відремонтована сьогодні оптоволоконна лінія назавтра знову знищена через ворожі обстріли. Найважче підтримувати мережу в містах, які зазнають постійних руйнувань. Ми боремося буквально за кожну базову станцію, використовуємо кожну хвилину тиші, щоб мережа працювала та був зв’язок", — підкреслив в інтерв’ю технічний директор Київстару та розказав історії про відважну роботу зв’язківців у Маріуполі, Чернігові, Харкові, Охтирці, Миколаєві та багатьох інших містах України.

Незважаючи на надскладні умови діяльності, Київстар все ж не лише відновлює пошкоджене обладнання своїх мереж, але й розвиває та розширює їх навіть під час війни. Так, у березні 2022 року компанія запустила 23 нові базові станції у різних містах України.

"Нині ми продовжуємо будувати нові базові станції там, де це критично необхідно. Компанія зробила все залежне від неї, щоб наші абоненти мали зв’язок – для контактів із близькими та для роботи", — запевнив технічний директор Київстару Володимир Лутченко.