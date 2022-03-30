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Новини Фото Війна
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"Ми продовжуємо будувати нові базові станції": як працює та розвиває мережу під час війни Київстар. ФОТО

Попри активні бойові дії та значні руйнування інфраструктури зв’язку найбільший оператор Київстар продовжує стабільне надання телеком-послуг для 26 мільйонів своїх абонентів.

Про це в інтерв’ю розповів Володимир Лутченко, технічний директор Київстару, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, протистояти руйнуванням інфраструктури зв’язку допомогла передвоєнна підготовка компанії, а під час активних бойових дій на території України — відважність інженерів компанії.

"Починаючи з січня 2022 року ми резервували додаткові канали зв’язку, збільшували ємності мережі, робили бекапи інформаційних баз, переносили критично важливе обладнання та його склади з півдня та сходу на захід України. Це був наш план Б, який обійшовся компанії у кілька мільйонів доларів США. Але завдяки нашим зусиллям зараз 93% базових станцій мережі та через місяць активних бойових дій працюють і забезпечують українців зв’язком і доступом до інтернету", — розказав Володимир Лутченко.

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Ми продовжуємо будувати нові базові станції: як працює та розвиває мережу під час війни Київстар 01

За його словами, інфраструктура зв’язку потерпає від постійних руйнувань, знищення окремих базових станцій, а також через масштабні тривалі відключення електроенергії.

Особливо складно підтримувати мережу зв’язку в містах, де ведуться найбільш запеклі бойові дії.

"Наші інженери працюють навіть у місцях безпосередніх бойових зіткнень, щодня ризикуючи своїм життям не менше за військовиків. Наші спеціалісти ремонтно-аварійних груп працюють по 15 годин на день, без вихідних. Інколи їм доводиться по кілька разів їздити до одного і того самого населеного пункту. Трапляється, що відремонтована сьогодні оптоволоконна лінія назавтра знову знищена через ворожі обстріли. Найважче підтримувати мережу в містах, які зазнають постійних руйнувань. Ми боремося буквально за кожну базову станцію, використовуємо кожну хвилину тиші, щоб мережа працювала та був зв’язок", — підкреслив в інтерв’ю технічний директор Київстару та розказав історії про відважну роботу зв’язківців у Маріуполі, Чернігові, Харкові, Охтирці, Миколаєві та багатьох інших містах України.

Незважаючи на надскладні умови діяльності, Київстар все ж не лише відновлює пошкоджене обладнання своїх мереж, але й розвиває та розширює їх навіть під час війни. Так, у березні 2022 року компанія запустила 23 нові базові станції у різних містах України.

Ми продовжуємо будувати нові базові станції: як працює та розвиває мережу під час війни Київстар 02

"Нині ми продовжуємо будувати нові базові станції там, де це критично необхідно. Компанія зробила все залежне від неї, щоб наші абоненти мали зв’язок – для контактів із близькими та для роботи", — запевнив технічний директор Київстару Володимир Лутченко.

Автор: 

Київстар (332) мобільний зв’язок (1023)


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власник кіївстару фрідман, альфа банк теж його , ця тварина є одним з гаманців пуйла , відповідно спонсором крові , смерті , розрухи в Україні, тому всі притомні мають піти від фрідмана з київстару ,як і з афльфа, хто маєтам кредити не платіть , забудьте за них просто і не спонсоруйте війну! СЛАВА ЗСУ! СЛАВА НАЦІЇ!
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30.03.2022 15:02 Відповісти
Що вони будують брехуни, як не було зв'язку в нашій місцевості до 24:02 так нема його і зараз . Через букву або по півслова. І це Київська обл.куди не допустили орду
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30.03.2022 15:04 Відповісти
Надо чтобы 6G, волнами касапов уравнивала..
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30.03.2022 15:13 Відповісти
*********! Самая жлобская компания. Деньги со счета уходят на раз! И нет бесплатного интернета АО время войны, хотя обещали!
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30.03.2022 15:17 Відповісти
Девушка нарушает правила ОТ. Либо ее нужно привлечь к ответственности, либо руководство Киевстар.такие фото нельзя публиковать.
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30.03.2022 15:26 Відповісти
Брехати,не мішки носити.У нас немає жодної компанії,яка надає якісний зв'язок.

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30.03.2022 16:07 Відповісти
укртелеком, мой домашний телефон изумительно работает

проведите себе
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30.03.2022 19:46 Відповісти
 
 