Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві з-під завалів будівлі облдержадміністрації деблоковано тіла 14 загиблих, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт на будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковано тіла загиблих 14 людей, 1 людина померла у реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі Миколаївської ОДА продовжуються, станом на ранок - 12 загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

До робіт залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки ДСНС, також працюють два крани, два завантажувачі, екскаватор, два самосвали. Роботи тривають.





































