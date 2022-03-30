Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Миколаєві з-під завалів будівлі облдержадміністрації деблоковано тіла 14 загиблих, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт на будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковано тіла загиблих 14 людей, 1 людина померла у реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться у повідомленні.
До робіт залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки ДСНС, також працюють два крани, два завантажувачі, екскаватор, два самосвали. Роботи тривають.
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