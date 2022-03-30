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Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві з-під завалів будівлі облдержадміністрації деблоковано тіла 14 загиблих, ще одна людина померла у реанімаційному відділенні лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 12:30 30 березня під час пошуково-рятувальних робіт на будівлі Миколаївської облдержадміністрації з-під завалів деблоковано тіла загиблих 14 людей, 1 людина померла у реанімаційному відділенні лікарні", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій будівлі Миколаївської ОДА продовжуються, станом на ранок - 12 загиблих, - ДСНС. ФОТОрепортаж

До робіт залучено 63 рятувальників, 12 одиниць техніки ДСНС, також працюють два крани, два завантажувачі, екскаватор, два самосвали. Роботи тривають.

Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 01
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 02
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 03
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 04
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 05
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 06
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 07
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 08
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 09
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 10
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 11
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 12
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 13
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 14
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 15
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 16
Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС 17

Миколаїв (1803) ДСНС (5104)


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