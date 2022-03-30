Командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, імовірно, вбито або важко поранено, - Бутусов. ФОТОрепортаж
Судячи зі стану знайдених документів командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, його або вбито, або важко поранено.
Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
Він опублікував фото документів вбитих російських військових 59-го танкового полку, виявлених під час огляду тіл та медпункту полкової БТГр.
"Цілком імовірно, що командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова вбили або тяжко поранили, судячи зі стану його військового квитка. Документів та трупів набагато більше, їх ніхто не архівує, документацію збирають і одразу передають у міру надходження до вищого командування", - зазначив Бутусов.
Він також додав, що багато тіл пізнанню не підлягають.
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Огромная просьба для всех граждан Украины- если увидели труп или пленного,то фотографируйте его на фоне документов...так сказать для подтверждения...
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