Командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, імовірно, вбито або важко поранено, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Судячи зі стану знайдених документів командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, його або вбито, або важко поранено.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Він опублікував фото документів вбитих російських військових 59-го танкового полку, виявлених під час огляду тіл та медпункту полкової БТГр.

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"Цілком імовірно, що командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова вбили або тяжко поранили, судячи зі стану його військового квитка. Документів та трупів набагато більше, їх ніхто не архівує, документацію збирають і одразу передають у міру надходження до вищого командування", - зазначив Бутусов.

Він також додав, що багато тіл пізнанню не підлягають.