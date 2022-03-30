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Командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, імовірно, вбито або важко поранено, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Судячи зі стану знайдених документів командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, його або вбито, або важко поранено.

Про це головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов пише на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Він опублікував фото документів вбитих російських військових 59-го танкового полку, виявлених під час огляду тіл та медпункту полкової БТГр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За оцінками США, в Україні вбито понад 10 тис. російських військових, – Нуланд

Командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, імовірно, вбито або важко поранено, - Бутусов 01
Командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, імовірно, вбито або важко поранено, - Бутусов 02
Командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова, імовірно, вбито або важко поранено, - Бутусов 03

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"Цілком імовірно, що командира 59-го танкового полку ЗС РФ підполковника Беспалова вбили або тяжко поранили, судячи зі стану його військового квитка. Документів та трупів набагато більше, їх ніхто не архівує, документацію збирають і одразу передають у міру надходження до вищого командування", - зазначив Бутусов.

Він також додав, що багато тіл пізнанню не підлягають.

армія рф (17337) Бутусов Юрій (3589) втрати (4395)


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Топ коментарі
+41
Чем больше дохлых касапов тем лучше. Без кремлевской хламидии мир будет безопасней.
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30.03.2022 18:00
+28
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30.03.2022 18:05
+24
беспалов это была его девичья фамилиё. после похода этот мальбрухт стал безногов-безруков.
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30.03.2022 18:00
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Чем больше дохлых касапов тем лучше. Без кремлевской хламидии мир будет безопасней.
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30.03.2022 18:00 Відповісти
беспалов это была его девичья фамилиё. после похода этот мальбрухт стал безногов-безруков.
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30.03.2022 18:00 Відповісти
и безголовый...
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06.06.2022 10:55 Відповісти
Умер Устим, зато, наверное, хоть хер с ним.
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30.03.2022 18:01 Відповісти
Був Бєспалим, став Безголовим
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30.03.2022 18:03 Відповісти
Треба дивитися рашистську пресу. Якщо здох то буде повідомлення про похорон.
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30.03.2022 18:03 Відповісти
А хєр там… Он Жирік помер тиждень тому, а все одно живий і руководить своїми зомбі. Зроблять з полковника дезертира і втікача і справа закрита
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30.03.2022 18:09 Відповісти
у безмозглых свои пути-дорожки...
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30.03.2022 18:03 Відповісти
хахах пути-дорожки, разве что между участками на кладбище )
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30.03.2022 18:10 Відповісти
З грунтовими водами до моря ...
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30.03.2022 18:50 Відповісти
Во всех пабликах и даже на Вконтакте, российские боты пишут что у российской армии нет с собой документов и все что выкладывает Украинские блогеры это фейк...

Огромная просьба для всех граждан Украины- если увидели труп или пленного,то фотографируйте его на фоне документов...так сказать для подтверждения...
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30.03.2022 18:04 Відповісти
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30.03.2022 18:05 Відповісти
красивая буква А на доках - "В" перевернулось
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06.06.2022 10:54 Відповісти
И даже контакте,єто ж надо какой надежній источник инфі, хрюсский баран...
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30.03.2022 19:20 Відповісти
Убить кацапов придётся ВСЕХ .
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30.03.2022 18:05 Відповісти
Не, лучше "вбито"
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30.03.2022 18:05 Відповісти
Багато тіл опізнанню не підлягають. Гарно!!!
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30.03.2022 18:07 Відповісти
Я конечно дико извиняюсь, но судя по документам Беспалов - майор
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30.03.2022 18:11 Відповісти
Судя по документам, майор, на день выдачи удостоверения(июнь 2009).
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30.03.2022 18:17 Відповісти
Посмертно присвоїли підполковника.
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30.03.2022 18:18 Відповісти
Был на 2011 год. На момент выдачи билета
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30.03.2022 18:20 Відповісти
Было V стало /\
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30.03.2022 18:12 Відповісти
Всех в общий котлован. Черти в аду разберутся, где беспалый, где бесчленный.
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30.03.2022 18:14 Відповісти
Утро в сосновом лесу. Холст, масло...

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30.03.2022 18:17 Відповісти
Слава Богу!
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30.03.2022 18:18 Відповісти
Плюс!
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30.03.2022 18:34 Відповісти
4.5.0.
++
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30.03.2022 18:46 Відповісти
ДЕМІЛІТАРИЗАЦІЯ РАСЄЮШКІ ІДЬОТ ЗА ПЛАНОМ.
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30.03.2022 18:42 Відповісти
Та воно на концерт кобздона поїхало...
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30.03.2022 20:24 Відповісти
 
 