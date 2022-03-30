Тростянець до та після приходу "русского мира": Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів. ФОТОрепортаж

Міський голова Тростянця Юрій Бова показав, як місто виглядало до російського вторгнення.

Фото він оприлюднив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ТРОСТЯНЕЦЬ - до і після приходу "русского миру" Ми не забудемо цього росіянам ніколи!!!" - йдеться в повідомленні.

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