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Тростянець до та після приходу "русского мира": Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів. ФОТОрепортаж

Міський голова Тростянця Юрій Бова показав, як місто виглядало до російського вторгнення.

Фото він оприлюднив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"ТРОСТЯНЕЦЬ - до і після приходу "русского миру" Ми не забудемо цього росіянам ніколи!!!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У Тростянці відновлюють мобільний зв'язок на Інтернет, - Живицький

Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 01
Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 02
Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 03
Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 04
Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 05
Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 06
Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 07
Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 08
Тростянець до та після приходу русского мира: Мер міста показав наслідки вторгнення окупантів 09

Автор: 

Сумська область (3664) Тростянець (36)


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Топ коментарі
+19
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30.03.2022 22:50
+13
орда пройшла по місту
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30.03.2022 22:50
+10
Пора уже убирать ети советские танки-памятники и ставить памятники нашим современным настоящим защитникам.
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30.03.2022 23:11
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орда пройшла по місту
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30.03.2022 22:50 Відповісти
******
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30.03.2022 22:50 Відповісти
Лангольєри.
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30.03.2022 22:57 Відповісти
творчество душевнобольных, братьев по разуму асвабадителей
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30.03.2022 23:01 Відповісти
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30.03.2022 23:08 Відповісти
Тут принаймні він отримав чого хотів
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30.03.2022 23:13 Відповісти
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30.03.2022 23:20 Відповісти
Пожилой заяц это типо ***** личной персоной? прикольно)
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30.03.2022 23:39 Відповісти
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30.03.2022 23:51 Відповісти
Там достатньо протитати, що він мертвий, іншу маячню кацапського розумового дегенерата читати необов'язково.
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30.03.2022 23:29 Відповісти
Коли вдасться їх вибити з нашої землі, треба просто від них відгородитися колючим дротом і глибоким ровом по всьому кордону і попрощатися з цією недонацією орків назавжди. Жодної торгівлі, жодних контактів чи зв'язків... Навіть в туалет не ходити на одному гектарі з "рускими"...
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30.03.2022 23:38 Відповісти
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31.03.2022 00:00 Відповісти
Не путін і не шойгу, а звичайний Іван...тиснуть на спусковий гачок, чи смикають важель гармати.
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30.03.2022 23:08 Відповісти
Я все не можу зрозуміти, чому кацапів у всьому світі не *******
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30.03.2022 23:10 Відповісти
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30.03.2022 23:16 Відповісти
Пора уже убирать ети советские танки-памятники и ставить памятники нашим современным настоящим защитникам.
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30.03.2022 23:11 Відповісти
Как минимум НАДПИСИ должны быть откорректированы! Не высосанная из пальца Великая отечественная, а Вторая Мировая война, не герои Советского союза (звание их личное и никто у них не отнимет), но герои Второй мировой войны, что есть факт. Никаких красных звёзд. Да и по факту всё таки нахрен это танко-клонированное убожество, там явно теперь нужен памятник об освобождении двух видов фашистов 20 и 21 века!
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31.03.2022 00:06 Відповісти
Думаю вся та війна відійде на другий-третій план. Вся та дідиваіватєльная війна буде на кшталт Куликовської битви. Нас чекає нова Перемога і про це ми повинні будемо поколіннями пам'ятати. І ніякого побєдобєсія.
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31.03.2022 08:08 Відповісти
Чума фашизму.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
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30.03.2022 23:40 Відповісти
На паре фото видно, что "ДО" войны ещё и не самое лучшее, не последнее состояние, видно что ещё и ремонт недавно был!
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30.03.2022 23:57 Відповісти
Буквально тільки що дивилась відео одніє блогерки, вона розповідала, як вони два тижні жили у цьому аду та як звідти вибрались через зелений коридор, який дозволили зробити окупанти, щоб загнати свою техніку прикрившись місцевими. Тростянець перетворений на руїни.
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31.03.2022 00:05 Відповісти
Все когда то строилось годами коммунами при СССР. Разрушено Тварями .
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31.03.2022 00:08 Відповісти
Ты башкой долбанулся? При СыСыСыР туалетную бумагу "доставали". Строители хреновы.
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31.03.2022 01:42 Відповісти
Путин, забирай свое анало говнет, которое не умеет воевать, а только мирных обстреливать. у вас только ракеты на что-то годятся, стреляй ими по айсбергам в арктике если некуда девать
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31.03.2022 08:22 Відповісти
 
 