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Армія мародерів - у ліквідованих російських окупантів знаходять валюту й дорогоцінності. ФОТОрепортаж
У знищених російських окупантів знаходять дорогоцінні прикраси та іноземну валюту, які вони намародерили в Україні.
Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Олексій Гончаренко.
Він підкреслив: "Ви можете вкрасти сережки з наших будинків. Але ми заберемо ваші життя і вже зруйнували перед усім світом нікчемні міфи про честь російського мундиру.
Ви не тільки не армія, ви навіть не терористи, ви закінчені мародери. Абсолютна нікчемність. Повне ніщо".
Топ коментарі
+60 вставай
показати весь коментар30.03.2022 23:54
+53 MAKAROV #508144
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+37 оззи
показати весь коментар30.03.2022 23:55
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от стражданнь буде за втраченим!
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Він,не він не знаю.
"Цікаво" орки відводять свої війська: в одному з сіл мого ОТГ вони пригнали камаз і тупо грузили туди все награбоване, що могли винести з домів - від посуду до холодильників.
Minerva Ἑστία@mrs_goodskaya
У нас одяг і білизну навіть вивозили і холодильник до бтр прив'язали. Дикий народ.
Невловима онука Григорія Сковороди на о. Зміїний@bentega_nevymov
Розказували знайомі з Білорусі, що вони там здають все це в магазини.
Yаna @yaaanaz
А ще демонтовували котли і унітази... Так, вам не здалось, УНІТАЗИ!
ИМ кацапские троли годами это в голову вкладывали , да так , что и на Цензоре некоторые недоумки обзывали людей, работающих зарубежом - мойщиками унитазов
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5002710283129801&id=100001726352880&set=a.680744321993107&source=57&refid=52&__tn__=EH-R
Його інста
https://www.instagram.com/denis.cibenko/?utm_medium=copy_link
Розповідав про окупаційних rusische soldaten які під час виведення з Австрії вивозили викручені з будинків крани, мийки, виривані туалети.
Нічого не змінилося крім додання у мокшанський список мародера ******** ґаджетів.
Воістину "ізбраний" люд, призваний нести світу свої споконвічні "ценасті".
это тихо без пиара
Самая мерзкая нация на земле, включая.женщин и детей в пилотках.