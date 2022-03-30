УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4289 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
37 667 61

Армія мародерів - у ліквідованих російських окупантів знаходять валюту й дорогоцінності. ФОТОрепортаж

У знищених російських окупантів знаходять дорогоцінні прикраси та іноземну валюту, які вони намародерили в Україні.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Олексій Гончаренко.

Він підкреслив: "Ви можете вкрасти сережки з наших будинків. Але ми заберемо ваші життя і вже зруйнували перед усім світом нікчемні міфи про честь російського мундиру.

Ви не тільки не армія, ви навіть не терористи, ви закінчені мародери. Абсолютна нікчемність. Повне ніщо".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Я щас пойду нах#й квартиры взрывать, взламывать, высоток дох#я 10-этажных", - СБУ перехопила розмову окупанта-мародера. АУДIО

Армія мародерів - у ліквідованих російських окупантів знаходять валюту й дорогоцінності 01
Армія мародерів - у ліквідованих російських окупантів знаходять валюту й дорогоцінності 02

Автор: 

армія рф (17346) мародерство (339)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+60
Сподіваюсь ,17 - це номер здохлого лайна і не останній.
показати весь коментар
30.03.2022 23:54
+53
Вдв рф это не только алкаши, которые любят нырнуть в фонтан, но еще и позорное ворье.
показати весь коментар
30.03.2022 23:55
+37
разбогател. его чушка на рассее будет расстроена.
показати весь коментар
30.03.2022 23:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сподіваюсь ,17 - це номер здохлого лайна і не останній.
показати весь коментар
30.03.2022 23:54 Відповісти
атож, знято на трупі
показати весь коментар
30.03.2022 23:56 Відповісти
Там рядом еще их вдвшный командир лежит. Вот его фотки https://t.me/kyivoperativ/93360?single
показати весь коментар
30.03.2022 23:57 Відповісти
а самкам парашиста вже запостили фотку?
от стражданнь буде за втраченим!
показати весь коментар
31.03.2022 01:23 Відповісти
Це номер - 17,000 - Бінго!
показати весь коментар
31.03.2022 02:40 Відповісти
Свинособаки не люди ни чести ни совести нет ничего --- только полное уничтожение всех до единого
показати весь коментар
31.03.2022 05:54 Відповісти
Вдв рф это не только алкаши, которые любят нырнуть в фонтан, но еще и позорное ворье.
показати весь коментар
30.03.2022 23:55 Відповісти
Какой народ в общем, такой и ВДВ.
показати весь коментар
31.03.2022 10:57 Відповісти
разбогател. его чушка на рассее будет расстроена.
показати весь коментар
30.03.2022 23:55 Відповісти
Она будет расстроена не из-за смерти своего орка, а из-за того, что наворованных цацок ей он уже не привезёт.
показати весь коментар
31.03.2022 00:06 Відповісти
Умер в золоте.
показати весь коментар
30.03.2022 23:57 Відповісти
"драгоцінності" по українські коштовності. Про всяк випадок: "щезає"- зникає, "тюрма"- в'язниця, "границя"-кордон і т.д.........
показати весь коментар
30.03.2022 23:57 Відповісти
Дорогоцінності і коштовності - слова синоніми ; а от вірно буде не "по українські " а "українською " (( - фернштейн пане мовнику ? ((
показати весь коментар
31.03.2022 00:34 Відповісти
Тюрма теж синонім, як і границя.
показати весь коментар
31.03.2022 06:29 Відповісти
Злочинці, вбивці і мародери.
Будь ласка, поділіться цими відео про війну Росії проти України та жертви цієї війни. Одне з них 18+. YouTube вимагає підтвердити вік користувача. https://www.youtube.com/channel/UCozNrZOAmeDXnN6vNKFhNWw
показати весь коментар
30.03.2022 23:57 Відповісти
Харошій мальчік, каторава злой путін паслал, а он ні хатєл!
показати весь коментар
30.03.2022 23:58 Відповісти
Гнида, я рад что она сдохла. Спасибо тебе украинский воин, век не забуду. Надеюсь мои дети и внуки всегда будут помнить об этом. Смерть окупантам, Слава Украине!!!!
показати весь коментар
30.03.2022 23:58 Відповісти
Вот бы в пабликах найти его самку
показати весь коментар
31.03.2022 00:01 Відповісти
Сторінка цього пєтушка. Там і його лярва є.
https://www.instagram.com/denis.cibenko/?utm_medium=copy_link
показати весь коментар
31.03.2022 00:18 Відповісти
Ох и насрали там... Может просто совпадение фио?
показати весь коментар
31.03.2022 00:47 Відповісти
https://www.reddit.com/r/ukraine/comments/tsg3ml/you_will_not_be_able_to_spend_the_loot_occupier/
показати весь коментар
31.03.2022 01:11 Відповісти
https://www.facebook.com/typicalmegion86/photos/a.774182386294642/1166119763767567/ https://www.facebook.com/typicalmegion86/photos/a.774182386294642/1166119763767567/

Він,не він не знаю.
показати весь коментар
31.03.2022 01:10 Відповісти
1700 скоро?
показати весь коментар
31.03.2022 00:01 Відповісти
20 фунтів для Машки - ціле багатство
показати весь коментар
31.03.2022 00:01 Відповісти
та там ще десь 160 баксів,можна сказати пацан зірвав куш...
показати весь коментар
31.03.2022 00:06 Відповісти
Епічне фото! Так само вони змародерили Крим і третину Донбасу, які так само знайдуть ліквідатори на тілі мертвого кацапстану. Амінь!
показати весь коментар
31.03.2022 00:02 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 00:02 Відповісти
ValerkaSo@valeriesavo
"Цікаво" орки відводять свої війська: в одному з сіл мого ОТГ вони пригнали камаз і тупо грузили туди все награбоване, що могли винести з домів - від посуду до холодильників.

Minerva Ἑστία@mrs_goodskaya
У нас одяг і білизну навіть вивозили і холодильник до бтр прив'язали. Дикий народ.

Невловима онука Григорія Сковороди на о. Зміїний@bentega_nevymov
Розказували знайомі з Білорусі, що вони там здають все це в магазини.

Yаna @yaaanaz
А ще демонтовували котли і унітази... Так, вам не здалось, УНІТАЗИ!
показати весь коментар
31.03.2022 00:03 Відповісти
пф теж мені новина,в них на сральники давній фетиш)))
показати весь коментар
31.03.2022 00:07 Відповісти
Обо всем этом надо давать инфу европейской прессе , бо европейцы считают русских богатыми , а украинцев - плиточниками и мойщиками унитазов .
ИМ кацапские троли годами это в голову вкладывали , да так , что и на Цензоре некоторые недоумки обзывали людей, работающих зарубежом - мойщиками унитазов
показати весь коментар
31.03.2022 00:38 Відповісти
а чому б оркам і не бути багатими, то Сирію відмарадьорили, то Африку, тепер от Україну, а якщо європейці будуть і далі їх за людей вважати то й європейців відмарадьорять.
показати весь коментар
31.03.2022 13:10 Відповісти
Як кажуть на Італії, "мортаччі лоро!"
показати весь коментар
31.03.2022 00:05 Відповісти
А кто то еще сомневался зачем ета Орда к нам полезла?
показати весь коментар
31.03.2022 00:05 Відповісти
Да то не армія. То збіговисько воров.
показати весь коментар
31.03.2022 00:15 Відповісти
"Цибенко Д.А."-фамілія українська,а воно приперлося в Україну вбивати і красти.Виродоки-він і його батько.
показати весь коментар
31.03.2022 00:15 Відповісти
Так рашиzzди й їдуть у армію щоб безкарно красти , вбивати та гвалтувати.... ***** їм на це дав карт-бланш. Інакше взагалі бажаючих не знайшов би *****.... хоча вони й у цивільному житті такі самі.
показати весь коментар
31.03.2022 00:16 Відповісти
там где-то ещё обязательно должен быть унитаз
показати весь коментар
31.03.2022 00:20 Відповісти
Добре що мародерів вбивають , а не беруть в полон . Це надзвичайно справедливо і дуже правильно .
показати весь коментар
31.03.2022 00:25 Відповісти
Збагатився
показати весь коментар
31.03.2022 00:26 Відповісти
Історія,як його завалили.
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=5002710283129801&id=100001726352880&set=a.680744321993107&source=57&refid=52&__tn__=EH-R
Його інста
https://www.instagram.com/denis.cibenko/?utm_medium=copy_link
показати весь коментар
31.03.2022 00:27 Відповісти
Маю сусіда, літній чоловік, пенсіонер, іммігрував до Канади на початку 60-х.
Розповідав про окупаційних rusische soldaten які під час виведення з Австрії вивозили викручені з будинків крани, мийки, виривані туалети.
Нічого не змінилося крім додання у мокшанський список мародера ******** ґаджетів.
Воістину "ізбраний" люд, призваний нести світу свої споконвічні "ценасті".
показати весь коментар
31.03.2022 00:30 Відповісти
"Гордість" па...рашинського фюрера.
показати весь коментар
31.03.2022 00:34 Відповісти
РУБИТЬ ПРАВУЮ РУКУ МАРОДЕРАМ И УБИЙЦАМ , а насильникам отстреливать яйца !!!

это тихо без пиара
показати весь коментар
31.03.2022 00:40 Відповісти
Будьте вы прокляты руские. Ненавижу ваш язык, вашу культуру и поэтов. Все ложью оказалось.
Самая мерзкая нация на земле, включая.женщин и детей в пилотках.
показати весь коментар
31.03.2022 00:43 Відповісти
Мордор - страна уродов и нелюдей
показати весь коментар
31.03.2022 00:51 Відповісти
Если бы остался живой, то лепил бы про то, что был на учениях. Кстати владельцы валюты и украшений тоже мертвы так как рашист забирал у живых, которые пытались сбежать от орков.
показати весь коментар
31.03.2022 01:14 Відповісти
Це ж яка ганьба його батькам! Ще й прізвище українське. Їх тепер до скону цькуватимуть!
показати весь коментар
31.03.2022 02:12 Відповісти
Половина даже не золото, бижутерия, уроды конченые.
показати весь коментар
31.03.2022 05:24 Відповісти
Даже не половина почти все бижутерия
показати весь коментар
31.03.2022 05:27 Відповісти
Чергові дохлі кацапські свині-вбивці,гвалтівник,мародери...
показати весь коментар
31.03.2022 06:32 Відповісти
Героически погиб привзятии золота и ненавистных долларов.
показати весь коментар
31.03.2022 08:49 Відповісти
Армия Мордора по определению и должна состоять из мародёров. Или маро дёров. Тех, кто дёру даёт...
показати весь коментар
31.03.2022 10:02 Відповісти
Такие факты тоже в Гаагу. С напоминанием как советские генералы после взятия Берлина тащили домой мебель и предметы быта из немецких квартир целыми вагонами. А простые солдаты у людей отнимали наручные часы.
показати весь коментар
31.03.2022 11:02 Відповісти
И эти твари считают себя цивилизованной рассой.Туда им всем дорога,всем до одного.
показати весь коментар
31.03.2022 18:59 Відповісти
По раша смі показати потрібно,щоб всі бачили!
показати весь коментар
01.04.2022 00:13 Відповісти
Они ещё не знают, что у них там происходит на родине. А там уже собрались запретить все валюты, кроме рублей. А за операции с валютой будут сажать. Как СССР, только свирепей. Доллары им уже не помогут. Пора отвыкать от старых привычек...
показати весь коментар
01.04.2022 01:24 Відповісти
вся сущность кацапской нации.проклены людские мимо не проходят.даже на похороны ******* не пойдут.смерть кацапам.
показати весь коментар
01.04.2022 06:25 Відповісти
нет никакой загадочной русской души,все фейк,фарс,ложь,обман,как и вся раша-колосс на глиняных ногах,рабы безвольные,деграданты,трусы,воры,мародёры,могут "воевать"только с мирным народом в городах и сёлах моей Родины.Ненавижу,Проклинаю,презираю,злохните ,твари,смерть врагу-оккупанту!
показати весь коментар
10.04.2022 13:40 Відповісти
 
 