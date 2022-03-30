Армія мародерів - у ліквідованих російських окупантів знаходять валюту й дорогоцінності. ФОТОрепортаж

У знищених російських окупантів знаходять дорогоцінні прикраси та іноземну валюту, які вони намародерили в Україні.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це написав у телеграмі Олексій Гончаренко.

Він підкреслив: "Ви можете вкрасти сережки з наших будинків. Але ми заберемо ваші життя і вже зруйнували перед усім світом нікчемні міфи про честь російського мундиру.

Ви не тільки не армія, ви навіть не терористи, ви закінчені мародери. Абсолютна нікчемність. Повне ніщо".

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