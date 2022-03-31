Пікети під посольствами Угорщини відбулися у Польщі та Британії: "Будапеште, ти забув 1956 рік?". ФОТО

Активісти принесли під посольство Угорщини в Польщі взуття людей, протестуючи проти позиції угорського уряду, який блокує введення додаткових санкцій проти РФ і не погоджується на надання військової допомоги Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали у Фейсбуці українська активістка, лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко, а також колишній мер Варшави Марцін Свєнціцький.

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"Сотні жителів Варшави принесли сьогодні взуття під Посольство Угорщини в пам’ять про загиблих українців, яких безжалісно вбиває російська армія", – написала Панченко.

Своєю чергою Свєнціцький пояснив, що активісти зібралися перед посольством Угорщини у Варшаві, щоб залишити взуття для нагадування про те, що залишилося від розстрілів угорських євреїв у Будапешті на березі Дунаю наприкінці Другої світової війни.

"Сьогодні Путін вбиває мирних жителів Маріуполя та інших українських міст, а угорський прем’єр Орбан не передає військову допомогу Україні, яка захищається від російської агресії, і оголошує вето на ембарго на закупівлю енергоносіїв у Росії", – підкреслив колишній мер Варшави.

Як наголосив Свєнціцький, учасники акції нагадали Орбану про те, що у 1956 році угорські повстанці теж хотіли суверенітету, демократії та свободи для Угорщини. Натомість кремль тоді, як сьогодні в Україні, відправив танки в Угорщину, вбив кілька тисяч повстанців, а 200 тисяч угорців втекли за кордон. Після придушення повстання десятки тисяч угорських патріотів були заарештовані, а понад 200, у тому числі прем'єр-міністр Імре Нодь, були розстріляні.

"Сьогодні Орбан зрадив ті цінності, за які тоді боролися угорські повстанці і з якими борються сьогодні українці. Він став на боці злочинного режиму, на боці військового злочинця. Історія йому не пробачить", – наголосив колишній мер Варшави.

Схожі акції відбулися, зокрема, під консульством Угорщини у Гданську та під посольством Угорщини в Лондоні.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відкинуло спроби глави МЗС Угорщини Петера Сійярто втягнути Київ у внутрішньополітичну боротьбу напередодні парламентських виборів.

У МЗС також закликали керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією та усвідомити очевидний факт: без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині.

"Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні – це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки – запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи", – зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.