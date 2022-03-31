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Пікети під посольствами Угорщини відбулися у Польщі та Британії: "Будапеште, ти забув 1956 рік?". ФОТО

Активісти принесли під посольство Угорщини в Польщі взуття людей, протестуючи проти позиції угорського уряду, який блокує введення додаткових санкцій проти РФ і не погоджується на надання військової допомоги Києву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали у Фейсбуці українська активістка, лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко, а також колишній мер Варшави Марцін Свєнціцький.

Пікети під посольствами Угорщини відбулися у Польщі та Британії: Будапеште, ти забув 1956 рік? 01

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"Сотні жителів Варшави принесли сьогодні взуття під Посольство Угорщини в пам’ять про загиблих українців, яких безжалісно вбиває російська армія", – написала Панченко.

Своєю чергою Свєнціцький пояснив, що активісти зібралися перед посольством Угорщини у Варшаві, щоб залишити взуття для нагадування про те, що залишилося від розстрілів угорських євреїв у Будапешті на березі Дунаю наприкінці Другої світової війни.

"Сьогодні Путін вбиває мирних жителів Маріуполя та інших українських міст, а угорський прем’єр Орбан не передає військову допомогу Україні, яка захищається від російської агресії, і оголошує вето на ембарго на закупівлю енергоносіїв у Росії", – підкреслив колишній мер Варшави.

Пікети під посольствами Угорщини відбулися у Польщі та Британії: Будапеште, ти забув 1956 рік? 02

Як наголосив Свєнціцький, учасники акції нагадали Орбану про те, що у 1956 році угорські повстанці теж хотіли суверенітету, демократії та свободи для Угорщини. Натомість кремль тоді, як сьогодні в Україні, відправив танки в Угорщину, вбив кілька тисяч повстанців, а 200 тисяч угорців втекли за кордон. Після придушення повстання десятки тисяч угорських патріотів були заарештовані, а понад 200, у тому числі прем'єр-міністр Імре Нодь, були розстріляні.

"Сьогодні Орбан зрадив ті цінності, за які тоді боролися угорські повстанці і з якими борються сьогодні українці. Він став на боці злочинного режиму, на боці військового злочинця. Історія йому не пробачить", – наголосив колишній мер Варшави.

Пікети під посольствами Угорщини відбулися у Польщі та Британії: Будапеште, ти забув 1956 рік? 03

Схожі акції відбулися, зокрема, під консульством Угорщини у Гданську та під посольством Угорщини в Лондоні.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України відкинуло спроби глави МЗС Угорщини Петера Сійярто втягнути Київ у внутрішньополітичну боротьбу напередодні парламентських виборів.

У МЗС також закликали керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією та усвідомити очевидний факт: без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині.

"Відмова прем’єр-міністра Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні – це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки – запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи", – зауважив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Угорщина (2276) посольство (944) Варшава (190) Віктор Орбан (555)


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Топ коментарі
+14
дякую, побільше б таких акцій у всьому світі, щоб угорець і гівно стало словами - синонімами
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31.03.2022 11:31
+11
У дружини родичі близьку в Будапешті, з наших, років 20 назад виїхали. Мають тут купу рідні. З початку війни жодного разу не подзвонили та не поцікавилися, що тут. А знаєте чому? А раптом хтось із рідні попросить чимось допомогти?! Оце все, що мають українці знати про мадярасів.
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31.03.2022 11:45
+6
Угорець в Європі повинен стати синонімом роZZіянин і писатися - угореZZ. Але ж спитайте себе - чому Британія вийшла зі складу ЄС?
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31.03.2022 11:36
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дякую, побільше б таких акцій у всьому світі, щоб угорець і гівно стало словами - синонімами
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31.03.2022 11:31 Відповісти
будапешт згадав 1940-й
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31.03.2022 11:35 Відповісти
Мадьяры это прокацапские агенты. Зато они в ЕС и НАТО, а Украине - нельзя. Рылом не вышли
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31.03.2022 11:36 Відповісти
Угорець в Європі повинен стати синонімом роZZіянин і писатися - угореZZ. Але ж спитайте себе - чому Британія вийшла зі складу ЄС?
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31.03.2022 11:36 Відповісти
Треба дочекатися результати найближчих виборів, можливо угорці щось зрозуміли
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31.03.2022 12:52 Відповісти
Мадьярьі всегда бьіли лучшие друзья фашистов,так что ничего нового. Даже тактика таже,раздать венгерские паспорта по всему Закарпатью а потом кудахтать из каждого европейского утюга про ущемление венгров в Украине,какой там флаг над мерией Берегово висит?
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31.03.2022 11:36 Відповісти
Ну, и какой там висит? Выше всех - украинский. Ниже - европейский, венгерский и флаг города Берегово.
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31.03.2022 11:44 Відповісти
У дружини родичі близьку в Будапешті, з наших, років 20 назад виїхали. Мають тут купу рідні. З початку війни жодного разу не подзвонили та не поцікавилися, що тут. А знаєте чому? А раптом хтось із рідні попросить чимось допомогти?! Оце все, що мають українці знати про мадярасів.
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31.03.2022 11:45 Відповісти
******** орбан уже двенадцать лет рулит Венгрией. Судя по всему "лавры" шмуркель, или ху*ла покоя не дают, хочет их по длительности срока у руля перегнать, а ведь скоро выборы. И "генеральная линия партии" почти всегда отвечает чаяниям нарида.
В общем ничего нового. Мадьяры за 12-ть лет так "обимперились", что у них сейчас тоже "вяличие" из жопы прёт.
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31.03.2022 12:01 Відповісти
Шлюхи мадьярские
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31.03.2022 12:02 Відповісти
Звісно забув як давно це було, от як би повторить тоді мозги б згадали!
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31.03.2022 12:10 Відповісти
Так мАдяри завжди були профашистські (то гітлером, тепер з ******), західним країнам варто б давно вже звернути на уГорщину увагу, ці потвори явно деструктивно себе поводять.
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31.03.2022 12:17 Відповісти
продажні тварюки- гнати їх з нато та єс- не хай валять в тайожний союз-
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31.03.2022 12:22 Відповісти
мадьяры всё забыли.но кацапы им очень быстро напомнят придя к ним домой!
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31.03.2022 17:27 Відповісти
 
 