У боях з російськими окупантами під Києвом загинув український десантник, "кіборг" Тарас Коваль (Вальтер). ФОТО

В боях з російськими окупантами під Києвом загинув український десантник, "кіборг" Тарас Коваль (позивний Вальтер).

Про це повідомив засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька моїх хороших знайомих вже загинуло на цій війні. Але Тарас Коваль був особливим.

Він був одним з героїв легендарного календаря з Кіборгами, знятого для нас Романом Ніколаєвим.

Вальтер був сміливим і великим ботаном у зброї. Завжди був готовий дати лекцію, навіть якщо про неї не просили.

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Чесний, чистий, порядний, простий і хороший хлопець. Десантник. В 2014 пройшов майже все, включно з ДАП. Лишився таким же спокійним флегматом. Любив і був вдячний Повернись живим. Не вмів брехати, бо все було написано на його чесному трохи дитячому лиці.

Вчора він загинув під Києвом, захищаючи нас з вами.

Я не хочу щоб ви відчували до нього жаль чи скорботу. Він би не лайкнув. Відчувайте лють. Нехай вона проникне в кожну клітину. І що б ви зараз не робили - робіть це краще і більше. Навіть якщо ви просто ходите на роботу. Робіть іі найкраще. Платіть податки. Допомагайте армії. Готуйтесь захищати своє місто чи село. Нехай лють випалить в вас страх, слабкість, нерішучість, зневіру. Щоб ваша рука не знала вагання, коли прийде її час", - розповів він.