Окупанти обстріляли два села на Житомирщині: пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення. ФОТО
Минулої доби російські війська обстріляли села у Гладковицькій та Малинській територіальних громадах Житомирщини.
Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.
"Уранці 30 березня удар ворожої авіації прийшовся по околиці села у Гладковицькій громаді. У результаті було пошкоджено житлові будинки. Вдень у Малинській територіальній громаді ворог здійснив артилерійський обстріл одного із сіл, внаслідок чого пошкоджень зазнали людські обійстя та господарські приміщення", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, правоохоронці працювали на місці виявлення уламків ракети у полі поблизу одного із сіл Старосілецької громади.
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Павло Мокрицький #462688
показати весь коментар31.03.2022 12:45 Відповісти Мені подобається 0
Fish Man
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Анатолий К #427424
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