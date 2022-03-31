Окупанти обстріляли два села на Житомирщині: пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення. ФОТО

Минулої доби російські війська обстріляли села у Гладковицькій та Малинській територіальних громадах Житомирщини.

Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також: Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено будинки у низці населених пунктів Житомирщини, - Нацполіція. ФОТО

"Уранці 30 березня удар ворожої авіації прийшовся по околиці села у Гладковицькій громаді. У результаті було пошкоджено житлові будинки. Вдень у Малинській територіальній громаді ворог здійснив артилерійський обстріл одного із сіл, внаслідок чого пошкоджень зазнали людські обійстя та господарські приміщення", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, правоохоронці працювали на місці виявлення уламків ракети у полі поблизу одного із сіл Старосілецької громади.





