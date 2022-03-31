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Окупанти обстріляли два села на Житомирщині: пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення. ФОТО

Минулої доби російські війська обстріляли села у Гладковицькій та Малинській територіальних громадах Житомирщини.

Про це у Фейсбуці повідомляє поліція Житомирської області, передає Цензор.НЕТ.

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"Уранці 30 березня удар ворожої авіації прийшовся по околиці села у Гладковицькій громаді. У результаті було пошкоджено житлові будинки. Вдень у Малинській територіальній громаді ворог здійснив артилерійський обстріл одного із сіл, внаслідок чого пошкоджень зазнали людські обійстя та господарські приміщення", - йдеться у повідомленні.

Окупанти обстріляли два села на Житомирщині: пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення 01

Окрім того, правоохоронці працювали на місці виявлення уламків ракети у полі поблизу одного із сіл Старосілецької громади.

Окупанти обстріляли два села на Житомирщині: пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення 02
Окупанти обстріляли два села на Житомирщині: пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення 03
Окупанти обстріляли два села на Житомирщині: пошкоджені житлові будинки та господарські приміщення 04

обстріл (28435) Житомирська область (1261)


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На першій фото залишки ввд ракети рсзо Ураган, у якої далність максимальна щось 35км,це ж де орки стоять щоб по Гладковичам з Урагана стріляти? 🙄 Ніби ж навколо Овруча чисто...
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31.03.2022 12:45 Відповісти
По Гладковичам був авіаудар.
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31.03.2022 17:24 Відповісти
І стріляють ашвабадітєлі по городах і хлівах бабусь, які пережили голодомори і Другу світову війну, органзованими їхніми(моцкальськими) дідами. Невже в хлібі, по якій влучила ракети, стоїть військова частина чи блокпост?
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31.03.2022 14:56 Відповісти
 
 