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Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ. ФОТОрепортаж

Патрульні поліцейські у Києві затримали зрадників, які фотографували українські блокпости та передавали інформацію ворогу. Серед зловмисників виявили двох військових РФ, які ймовірно "заблукали на навчаннях".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.

У Голосіївському районі патрульні затримали підозрілого чоловіка. Під час перевірки телефона якого з'ясувалось, що він підтримує проросійські рухи, погрожує та залякує українських патріотів і здає їх ворогу.

У Дніпровському та Подільському районах міста виявлено, ймовірно, загублених на навчаннях рашистів. У цих осіб були паспорти та військові квитки РФ. В одного з них патрульні виявили згорток з марихуаною. Документів, що підтверджують законність перебування в Україні, ці персонажі не мали.

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Ще одного зловмисника інспектори затримали у Дарницькому районі. Цей перевертень фотографував розміщення блок-постів, житлових будинків на території міста та передавав таку інформацію ворогу. Колабораціоніст перебував у проросійських групах та здійснював дзвінки на номери з кодом московських операторів.

Усіх затриманих патрульні передали працівникам СБУ.

Робота стосовно виявлення підозрілих осіб, які можуть здійснювати диверсійно-розвідувальну діяльність, триває. Ситуація у місті стабільна та контрольована.

Також дивіться: Поліція затримала осіб, які розстріляли двох цивільних на Київщині. ФОТО

Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 01
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 02
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 03
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 04
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 05
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 06
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 07
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 08
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 09
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 10
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 11
Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ 12

затримання (4339) Київ (19461) Нацполіція (15163) патрульна поліція (1442) диверсія (348)


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Топ коментарі
+69
В расход.
Путин не будет эту шваль менять.
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31.03.2022 12:51
+52
Для чого ви їм сраки позамазували,можливо хтось впізнає,та розповість з ким ця наволоч спілкувалась...
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31.03.2022 12:54
+41
вони вже вчинили самогубство???
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31.03.2022 12:53
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В расход.
Путин не будет эту шваль менять.
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31.03.2022 12:51 Відповісти
Поздирать шкуры и на кол тварей !
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31.03.2022 12:52 Відповісти
вони вже вчинили самогубство???
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31.03.2022 12:53 Відповісти
Для чого ви їм сраки позамазували,можливо хтось впізнає,та розповість з ким ця наволоч спілкувалась...
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31.03.2022 12:54 Відповісти
сподіваюсь вони пропадуть безвісти.
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31.03.2022 12:58 Відповісти
Може, щоб не було кого шукати?
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31.03.2022 13:03 Відповісти
… ніхто й не взнає, де могилка моя
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31.03.2022 13:04 Відповісти
СТО ПРОЦЕНТВІ ВИ ПРАВІ !!!!!!
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31.03.2022 13:16 Відповісти
Я теж про це подумав.
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31.03.2022 14:39 Відповісти
Есть телефоны. Так что "друзей" найти не проблема.
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31.03.2022 17:44 Відповісти
фсбешні підараси не такі дурні,щоб з виконавцями спілкуватись по телефону
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31.03.2022 17:50 Відповісти
Да ладно! Бросьте вы. Они информацию о передвижении техники даже на ютуб собирают. Сейчас из телефона можно узнать больше, чем из допроса.
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31.03.2022 19:48 Відповісти
надо пожеще с ****** такими, слишком уверенно они чувствуют себя , расстреливать таких надо
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31.03.2022 12:55 Відповісти
Розстріляти цю паскуду ,за ті жахіття що чинить дика орда ,ніякоі пощади не має бути.
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31.03.2022 12:56 Відповісти
лапоть з ноги спав.... це явний признак кандидата на концерт до кобздона....
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31.03.2022 13:54 Відповісти
смердючі кацапські бомжари
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31.03.2022 12:57 Відповісти
Приперлися на заробітки
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31.03.2022 13:16 Відповісти
Ушлепки. Сколько этих русофашистов по земле лазят. Удивило, что в переписке тимурчик свое имя на японском подписал...
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31.03.2022 12:57 Відповісти
Відмазка "блукання на навчаннях" для кацапів вже повинно стати моветоном...)))
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31.03.2022 12:57 Відповісти
Військові рефе у нас в імміграції вже, що їх затримують в Києві вже?
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31.03.2022 12:59 Відповісти
Безвізовий режим жеж.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_083
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31.03.2022 13:10 Відповісти
Пока не будем сдирать жкуру живьем с етих тварей то так и будем продолжать терять своих людей из-за етих мразей.
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31.03.2022 13:01 Відповісти
А потом наши "перегаворники" будут извиняться за зверское отношение к пленным. Хотя, какие это пленные... Просто СМЕРШ нужен. И расстрел на месте.
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31.03.2022 13:08 Відповісти
Террористов в плен не берут. К тому же РФ вышла из женевской конвенции. Никто из адекватных стран не сможет предьявить Украине что мы плохо обращаемся с террористами и наемниками убивающими и насилующими мирных жителей. А если предьявит то пускай кацапская консерва поцелует нас в жопу. Рашку много наказали за зверства которые она по всему миру творила?
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31.03.2022 13:21 Відповісти
Переліку тих телеграм-каналів, на які вони підписані, вже достатньо для вироку....
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31.03.2022 13:02 Відповісти
Не знаю почему так у нас дрочат на этот телеграм. группы там создают, а создатель телеги, на минуточку, паша дуров. Так что фсб там и так все видет...
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31.03.2022 13:07 Відповісти
зараз війна,ставте до стіни і розстрілюйте цей шлак.
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31.03.2022 13:05 Відповісти
Мне одному думается что наша вот такая толерантность к таким ублюдками в в военное время боком выйдет?? Почему не показать - во смотрите, набор диверсантов , вот они все лежать ровненько в линию, с простреленными башками, полюбуйтесь!!! Никогда не был такой *****, но надеюсь этим *****..м в СИЗО объяснят "мудрые люди" что так поступать не следует!!!
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31.03.2022 13:31 Відповісти
народная прімєта - когда туфєлька слєтєла то уже нє жилєц
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31.03.2022 13:13 Відповісти
А,чом 'затримали зрадників',а не шпигунів?
Персоналії не,є громадянами України.
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31.03.2022 13:14 Відповісти
Під Женевську Конвенцію вони не підпадають
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31.03.2022 13:14 Відповісти
Вже втомився повторювати... Кацапія денонсувала у себе підписану раніше СєРєСєРом Женевську конвенцію у листопаді 2019 року. Гугєл усім у поміч.
Це до того, зщо будь який кацап та підкацапник НЕ ПІДПАДАЄ під цю конвенцію. Можна так трактувати, що "худоба не має відношення до Женевської конвенції". Радьте їм за це цілувати сраку пцтіна.
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31.03.2022 13:49 Відповісти
Так а я что то не понял, помочь то ему, в чем русня должна была(исходя из скринов мессенджера)?
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31.03.2022 13:18 Відповісти
ну мы же не убийцы, еще пули на них тратить...их можно запускать первыми в освобожденные города/села/поля/обочины, т.е. использовать в процедуре разминирования
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31.03.2022 13:27 Відповісти
Документів, що підтверджують законність перебування в Україні, ці персонажі не мали, це яких, довідки про смерть?
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31.03.2022 13:38 Відповісти
Господи ну сколько можна уже быть такими идиотами .Стреляйте их время то военное ,а то сбушники их ,как шуфрича выпустят и будете по новой ловить
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31.03.2022 13:47 Відповісти
Знищувати на місці. Яке СБУ?
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31.03.2022 13:51 Відповісти
мусор, который никому не нужен
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31.03.2022 13:52 Відповісти
Писець утирки.... Майже не паляться...
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31.03.2022 14:08 Відповісти
Одеть жопой танку на дуло и стрельнуть...
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31.03.2022 14:46 Відповісти
вы точно их чаем напоили с булочками? точно в отдельную камеру с телевизором и интернетом определили и билет на поезд до дома купили? проверьте, чтобы психика у них не пострадала, правильно, нельзя их лица раскрывать. Вон смотрите у одного в телефоне написано: День добрый, может, дальше - ми з Украины?
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31.03.2022 14:49 Відповісти
надеюсь, что после фотосессии эти шлёцы выпили по кружечке пива (удар по почке заменяет кружку пива)... может добавку попросили... а еще после этого было бы хорошо дать им послушать "Лунную сонату" (ладошками-лодочками по ушам)...
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01.04.2022 06:52 Відповісти
 
 