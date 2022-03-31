Патрульні поліцейські у Києві затримали групу диверсантів та двох військових РФ. ФОТОрепортаж
Патрульні поліцейські у Києві затримали зрадників, які фотографували українські блокпости та передавали інформацію ворогу. Серед зловмисників виявили двох військових РФ, які ймовірно "заблукали на навчаннях".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Києва.
У Голосіївському районі патрульні затримали підозрілого чоловіка. Під час перевірки телефона якого з'ясувалось, що він підтримує проросійські рухи, погрожує та залякує українських патріотів і здає їх ворогу.
У Дніпровському та Подільському районах міста виявлено, ймовірно, загублених на навчаннях рашистів. У цих осіб були паспорти та військові квитки РФ. В одного з них патрульні виявили згорток з марихуаною. Документів, що підтверджують законність перебування в Україні, ці персонажі не мали.
Ще одного зловмисника інспектори затримали у Дарницькому районі. Цей перевертень фотографував розміщення блок-постів, житлових будинків на території міста та передавав таку інформацію ворогу. Колабораціоніст перебував у проросійських групах та здійснював дзвінки на номери з кодом московських операторів.
Усіх затриманих патрульні передали працівникам СБУ.
Робота стосовно виявлення підозрілих осіб, які можуть здійснювати диверсійно-розвідувальну діяльність, триває. Ситуація у місті стабільна та контрольована.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Путин не будет эту шваль менять.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/643_083
Персоналії не,є громадянами України.
Це до того, зщо будь який кацап та підкацапник НЕ ПІДПАДАЄ під цю конвенцію. Можна так трактувати, що "худоба не має відношення до Женевської конвенції". Радьте їм за це цілувати сраку пцтіна.