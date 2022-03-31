Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки ворога на Миколаївську ОДА, що сталася 29 березня, загинуло 20 осіб. Розбір завалів ще триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації у Миколаєві загинуло 20 людей. Рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації.

Крім того, повідомляється, що роботи наразі тривають.

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