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Новини Фото Війна
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Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетної атаки ворога на Миколаївську ОДА, що сталася 29 березня, загинуло 20 осіб. Розбір завалів ще триває.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, станом на 13:00 31 березня після влучання ворожої ракети в будівлю облдержадміністрації у Миколаєві загинуло 20 людей. Рятувальниками з-під завалів вилучено 19 тіл та 1 людина померла у реанімації.

Крім того, повідомляється, що роботи наразі тривають.

Також читайте: Кількість жертв унаслідок удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 15 осіб, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 01
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 02
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 03
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 04
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 05
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 06
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 07
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 08
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 09
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 10
Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Миколаївській ОВА зросла до 20 осіб, - ДСНС 11

Автор: 

Миколаїв (1803) обстріл (28435) ДСНС (5105)


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а шо, таки пердизент хотел бы шото прогнусавить и подсмотреть в глазенки военного преступника и убийцы украинцев мокшанца кабая? вова... не бзди... подсмотришь... но не...
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31.03.2022 15:32 Відповісти
Цікаво, а завтра всім вцілілим колективом знову на роботу в улюблене приміщення? Це питання стосується і вцілілих нафтобаза, в/ч, особливо казарм з особовим складом, урядових і адмінбудівель в інших містах і селищах.
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31.03.2022 16:14 Відповісти
 
 