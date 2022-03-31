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Новини Фото Війна
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Нові будинки в Україні проєктуватимуться за новими нормами безпеки, - міністр інфраструктури Кубраков

Досвід війни з Росією підтвердив, що нові житлові будинки у містах мають проєктуватись із захищеними паркінгами, як це робиться у Ізраїлі.

Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, розповідаючи про свій візит до Харкова, інформує Цензор.НЕТ

На Харківщині очільник МІУ провів низку зустрічей, у фокусі яких, за його словами, були відновлення сталої логістики для бізнесу та відбудова зруйнованого житла.

"Маємо завдання від Президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища - тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що більше як місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігору Терехову побудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо", - зазначив Кубраков.

У Харкові, за оцінкою міністра, зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична Незалежність" — про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України", - розповів Кубраков.

Нові будинки в Україні проєктуватимуться за новими нормами безпеки, - міністр інфраструктури Кубраков 01
Нові будинки в Україні проєктуватимуться за новими нормами безпеки, - міністр інфраструктури Кубраков 02

Міністр також наголосив, що МІУ збирає дані щодо усіх втрат і Росія обов’язково платитиме за відбудову нашої країни.

Відновлення соціальної та транспортної інфраструктури на Харківщині міністр обговорив з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим.

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Наразі в області, за словами Кубракова, вже налагодили системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. На черзі - перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

Перебудовувати логістичні ланцюжки, як пояснив міністр, доводиться через блокування ворогом морських портів. Але в усіх регіонах рішення знаходяться, бізнес продовжує працювати, а держава розробляє всі можливі варіанти компенсації та зниження податкового та бюрократичного навантаження на підприємців.

Міністр також звернув увагу, що Харків навіть під ворожими обстрілами залишається чистішим та більш прибраним, ніж більшість мирних міст України.

Автор: 

житло (1064) будівництво (3017) Харків (5591) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+10
Для початку треба думати як виграти війну, а потім вже відбудовувати всім світом, запрошувати фірми з усієї європи, прозоро й конкурентно, а не як з дорогами які будувались по ціні в три рази дорожчій ніж німецькі автобани.
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31.03.2022 15:42
+5
А ещё в каждом доме должна быть ракетная установка нацеленная а кремлёвскую хунту
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31.03.2022 15:39
+5
Першим ділом ракетна програма, яка буде стримуючою зброєю , бо без неї прийдеться відбудовувати все... дороги вже будували , хоча вони (дороги) теж були потрібні , чуєте "теж потрібні" а не в замін стримуючого озброєння...
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31.03.2022 15:44
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Знову велике будівництво, виходить що вони вже й тут вирішили грошей заробити.
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31.03.2022 15:38 Відповісти
Якщо вже заговорили про "як у Ізраїлі", то повинні видати кожному військовозобов'язаному по автомату в хаті. Але тоді владі буде страшно красти, та чинити свавілля, а елітам розтопирювати на понтах пальці, тому вони на це не підуть.
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31.03.2022 21:04 Відповісти
Думаю, що дешевше буде повернути ядерну зброю ніж будувати таке житло.
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31.03.2022 15:38 Відповісти
А ещё в каждом доме должна быть ракетная установка нацеленная а кремлёвскую хунту
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31.03.2022 15:39 Відповісти
Кожному поїхавшому пенціонеру по бункеру й червоній кнопці.
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31.03.2022 15:40 Відповісти
Если разорвать кацапию на части то ближайшие 50-60 лет в Украине можно строить полностью стекляные виллы. Без всяких бомбоубежищ.
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31.03.2022 15:40 Відповісти
Паркінг під будинком повинен бути хоча б для того щоб найближчі кілометри навколо не були заставлені машинами.
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31.03.2022 15:44 Відповісти
За паркинг согласен.
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31.03.2022 15:57 Відповісти
Для початку треба думати як виграти війну, а потім вже відбудовувати всім світом, запрошувати фірми з усієї європи, прозоро й конкурентно, а не як з дорогами які будувались по ціні в три рази дорожчій ніж німецькі автобани.
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31.03.2022 15:42 Відповісти
Головне щоб у цій програмі відбудови не було наших керуючих. Тільки з лопатою. І та прикута.
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31.03.2022 16:01 Відповісти
Першим ділом ракетна програма, яка буде стримуючою зброєю , бо без неї прийдеться відбудовувати все... дороги вже будували , хоча вони (дороги) теж були потрібні , чуєте "теж потрібні" а не в замін стримуючого озброєння...
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31.03.2022 15:44 Відповісти
Передайте цій зе-бізяні, що в усіх цивілізованих країнах, багатоквартирні будинки будують з паркінгом, а не тільки в ісраїлі
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31.03.2022 15:45 Відповісти
Кому война, а кому бапки пилить на вэлыком крадивництве
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31.03.2022 16:01 Відповісти
Ділимо шкіру невбитого ведмедя...Ще війну не закінчили, а будівельні плани вже як у Сінгапура чи в Арабських Еміратів
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31.03.2022 16:02 Відповісти
Построим даже лучше, некоторым городам на пользу. Вот только людей не вернешь - тоска.
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31.03.2022 16:08 Відповісти
Все як ,тільки дочитав проекти Великого Будівництва,На цьму крапка.Ви ******** за два з половиною років,закатали в асфальт і у відкати (35-40 мілліардів доларів).Заблокували ракетну програму ПЗРК Нептун,ПЗРК Вільха.Віділяли кошти на виготовлення ПТРК Стугна,ПТРК корсар,тільки на експортні квоти. Ви ******** прикрившись театральною маскою(ГЕРОЇЗМУ) думаєте,що Народ України не спитає,чому За тиждень до війни був розмінований 7 км кримський перешийок,і за пів доби війська (РФ) заняли підень і стояли уже під Києвом,харківом,Сумами,Черніговим.і т.д.На ваших руках кров дітей,сімей,солдатів.Прийде час.За все прийдеться відповісти.
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31.03.2022 16:25 Відповісти
лучше уже стройте одноэтажную Украину, типа одноэтажной Америки
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31.03.2022 16:48 Відповісти
Це ж якщо кожна квартира має в підземному паркінгу хоча б один гараж (бажано з електромобілем, так як батарея електтромобілів є джерелом електричної енергії), то загальне бомбосховище тоді може бути лише як резервне (а не переповнене як сьогодні).
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31.03.2022 17:47 Відповісти
 
 