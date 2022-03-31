Нові будинки в Україні проєктуватимуться за новими нормами безпеки, - міністр інфраструктури Кубраков

Досвід війни з Росією підтвердив, що нові житлові будинки у містах мають проєктуватись із захищеними паркінгами, як це робиться у Ізраїлі.

Про це повідомляє у Facebook міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, розповідаючи про свій візит до Харкова, інформує Цензор.НЕТ



На Харківщині очільник МІУ провів низку зустрічей, у фокусі яких, за його словами, були відновлення сталої логістики для бізнесу та відбудова зруйнованого житла.

"Маємо завдання від Президента України будувати нову інфраструктуру, відновлювати міста та селища - тому вже працюємо у цьому напрямі. Пам’ятаю, що більше як місяць назад я був у Харкові і обіцяв харків’янам та меру міста Ігору Терехову побудувати нову розв’язку в місті. Ми її обов’язково зробимо", - зазначив Кубраков.

У Харкові, за оцінкою міністра, зруйновано понад 1500 житлових багатоповерхових будинків, понад 50 шкіл та сотні інших об’єктів. Аналогічного масштабу руйнувань зазнали й інші міста у зоні бойових дій.

"Матимемо можливість переосмислити та перезапустити життєдіяльність постраждалих міст. Досвід війни підтверджує, що проєктування нових будинків має відбуватися вже з укріпленим підземним паркінгом (на кшталт того, як це роблять у Ізраїлі), з використанням енергоощадних технологій. Зокрема про це були і є проєкти "Велике будівництво" та "Енергетична Незалежність" — про продумані рішення для розбудови сучасної захищеної України", - розповів Кубраков.





Міністр також наголосив, що МІУ збирає дані щодо усіх втрат і Росія обов’язково платитиме за відбудову нашої країни.

Відновлення соціальної та транспортної інфраструктури на Харківщині міністр обговорив з головою Харківської ОВА Олегом Синєгубовим.

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Наразі в області, за словами Кубракова, вже налагодили системну логістику для постачання гуманітарної допомоги. На черзі - перебудова логістичних ланцюжків для бізнесу.

Перебудовувати логістичні ланцюжки, як пояснив міністр, доводиться через блокування ворогом морських портів. Але в усіх регіонах рішення знаходяться, бізнес продовжує працювати, а держава розробляє всі можливі варіанти компенсації та зниження податкового та бюрократичного навантаження на підприємців.

Міністр також звернув увагу, що Харків навіть під ворожими обстрілами залишається чистішим та більш прибраним, ніж більшість мирних міст України.