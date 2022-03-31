На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць техніки окупантів, - Міноборони. ФОТОрепортаж
У київській області бійці тероборони ЗСУ знищили групу російських окупантів разом із їхньою технікою.
Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їхній особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому", – йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+44 Максім ХОЙ #398010
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+8 КузьмичUA
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+7 Михаил Сомов #454446
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https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-assault-units-of-the-armed-forces-of-ukraine-together
на первом фото танк подбитый на выезде с села Егоровка в сторону Новоселовки (траса Орехов-Гуляйполе)
второе фото перед селом Гуляйпольское (бывшее Комсомольское) которое видно на заднем плане
третье фото перед самим с.Гуляйпольским, в кувете возле разбитой рашиской бронемашины что на 2 фото
четвертое фото сразу за с.Новоселовка в сторону с.Гуляйпольское
так что к новости про освобождение тех сел скоро будет новости и про освобождениесел Егоровка,Новоселовка,Гуляйпольское, Мирное и Чаривного