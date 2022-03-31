На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць техніки окупантів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У київській області бійці тероборони ЗСУ знищили групу російських окупантів разом із їхньою технікою.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їхній особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому", – йдеться в повідомленні.





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