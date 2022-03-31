УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10133 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
15 711 36

На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць техніки окупантів, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У київській області бійці тероборони ЗСУ знищили групу російських окупантів разом із їхньою технікою.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць техніки окупантів, - Міноборони 01

"Підрозділи Тероборони на Київщині влаштували привітну зустріч російським окупантам. Наші захисники знищили 5 одиниць ворожої техніки, а їхній особовий склад від отриманого загару більше не захотів повертатися додому", – йдеться в повідомленні.

На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць техніки окупантів, - Міноборони 02
На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць техніки окупантів, - Міноборони 03

Дивіться: На Київщині тероборона збила 3 новітні російські дрони-камікадзе "КУБ". ВIДЕО

На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць техніки окупантів, - Міноборони 04
На Київщині бійці тероборони знищили 5 одиниць техніки окупантів, - Міноборони 05

Автор: 

Київська область (4018) Міноборони (7355) тероборона (386)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+44
Испания направила уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
показати весь коментар
31.03.2022 15:50
+8
показати весь коментар
31.03.2022 16:11
+7
Сгоревшая техника русни и очередные непотери!
показати весь коментар
31.03.2022 15:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Испания направила уже десять самолетов с наступательным вооружением в Украину. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес.
показати весь коментар
31.03.2022 15:50 Відповісти
Хто ще про це пише, крім Вас? Аж не віриться в таке щастя.
показати весь коментар
31.03.2022 15:55 Відповісти
Була інформація і в нашій, і в іспанській пресі.
показати весь коментар
31.03.2022 18:10 Відповісти
ЧУДОВА НОВИНА!!!
показати весь коментар
31.03.2022 15:59 Відповісти
Скинь ссылку пожалуйста.
показати весь коментар
31.03.2022 16:01 Відповісти
ты для этого 5 дней назад зарегился, чтоб ссылки получать?
показати весь коментар
31.03.2022 16:05 Відповісти
+
показати весь коментар
31.03.2022 16:25 Відповісти
Я не нашел ссылку на эту новость, только на кацапских СМИ она была. Просто интересно.
показати весь коментар
31.03.2022 17:28 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 15:51 Відповісти
вывсьоврёте!!! а хто це там роззувся? дивись, щоб не застудився. не май месяц.
показати весь коментар
31.03.2022 15:51 Відповісти
єта фейк!
показати весь коментар
31.03.2022 15:59 Відповісти
укропи це хто?
показати весь коментар
31.03.2022 16:09 Відповісти
Точно не такі як ти, бо ти гумору не розумієш.
показати весь коментар
31.03.2022 17:30 Відповісти
всім дохлим кацапам - доброго здоров"я!)))
показати весь коментар
31.03.2022 16:03 Відповісти
Слава ТрО!
показати весь коментар
31.03.2022 15:52 Відповісти
Сгоревшая техника русни и очередные непотери!
показати весь коментар
31.03.2022 15:53 Відповісти
Хлопці,ну хоч трохи запчастин залишайте,крім лаптів
показати весь коментар
31.03.2022 15:54 Відповісти
Так там збирати довго. Там лапті в одну сторону, копита в другу, а яйця в третю. Голови не рахуют в них їх нема
показати весь коментар
31.03.2022 15:55 Відповісти
Красота...
показати весь коментар
31.03.2022 15:54 Відповісти
Дякуэмо,хлопцi!!!
показати весь коментар
31.03.2022 15:58 Відповісти
награбленное везли. Небось, женам и матерям успели похвастаться
показати весь коментар
31.03.2022 16:00 Відповісти
трупіки хай там і лежать, буде гарний хвойний ліс
показати весь коментар
31.03.2022 16:01 Відповісти
І яка армія може з нашою зрівнятися? Навряд чи би ізраїльська краще воювала,тому що в них ворог не той і ніколи такого не було.За швейцарську і казати нічого,як деякі її хвалять,тому що вони ніколи справжніх обстрілів і не бачили.А прилетіло би декілька ракет по банках і по підприємства з годинниками,то пішли би одразу на поступки.
показати весь коментар
31.03.2022 16:03 Відповісти
у нас тут дехто теж не те що готовий йти на поступки, а й сам пропонує ці поступки
показати весь коментар
31.03.2022 16:06 Відповісти
Поки ще не прийняли ніяких поступок,але можуть.
показати весь коментар
31.03.2022 16:12 Відповісти
Ізраїльська нормально воювала і воює. Високий відсоток смертності молодших командирів, бо йдуть попереду підрозділу.
показати весь коментар
31.03.2022 16:59 Відповісти
Усілякі Арахамії маячню казали,за мільйон мобілізації.А зараз скільки мобілізували? Он навіть ні в тероборону не беруть і так в зсу,кажуть ми передзвонимо.Бо ж техніки стільки немає,щоб забезпечити 400-500 тисяч сухопутніх військ,потрібно з 3000 танків мати і з 10 тисяч броньовиків.А для інших 400-500 тисяч,потрібно і кораблі мати і бойових літаків сотні.Тому це все не здійснено впринципі.Насправді,нам потрібно ппо і ракетні війська.
показати весь коментар
31.03.2022 16:10 Відповісти
показати весь коментар
31.03.2022 16:11 Відповісти
Як природно виглядає череп кацапа в українському лісі!
показати весь коментар
31.03.2022 16:12 Відповісти
Мертвий кацап є складовою частиною екологічної системи України.
показати весь коментар
31.03.2022 17:00 Відповісти
Пришкварили москаля край дороги,видно руки,видно ноги,видно роги...Слава нашим Воїнам!
показати весь коментар
31.03.2022 16:18 Відповісти
Підрозділи ДШВ ЗС України разом з іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю звільнили від російської окупації на Запоріжжі населені пункти Затишшя, Малинівку, Веселе, Зелений Гай та Червоне.

https://liveuamap.com/uk/2022/31-march-assault-units-of-the-armed-forces-of-ukraine-together

на первом фото танк подбитый на выезде с села Егоровка в сторону Новоселовки (траса Орехов-Гуляйполе)

второе фото перед селом Гуляйпольское (бывшее Комсомольское) которое видно на заднем плане

третье фото перед самим с.Гуляйпольским, в кувете возле разбитой рашиской бронемашины что на 2 фото

четвертое фото сразу за с.Новоселовка в сторону с.Гуляйпольское

так что к новости про освобождение тех сел скоро будет новости и про освобождениесел Егоровка,Новоселовка,Гуляйпольское, Мирное и Чаривного
показати весь коментар
31.03.2022 16:43 Відповісти
котики вы наши, лютая тероборона, какой и положено быть
показати весь коментар
31.03.2022 16:53 Відповісти
 
 