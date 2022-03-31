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На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі. ФОТО

вагон

В Івано-Франківській області при проведенні оперативних заходів співробітники ДБР виявили понад 170 залізничних вагонів на майже 264 млн грн. Їхніми власниками є бізнесмени з Росії та Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

"Працівники ДБР під час оперативних заходів виявили у Івано-Франківській області 176 залізничних вагонів та цистерн, власниками яких є бізнесмени з Білорусі та Росії. Вартість майна становить майже 264 млн грн", - сказано в повідомленні.

На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі 01На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі 02

У зв'язку з цим територіальне управління ДБР Львова звернулося до голови військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити і передати майно на потреби Збройних сил України.

На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі 03


На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі 04

Фото: ДБР

Автор: 

націоналізація (382) вагони (801) Івано-Франківська область (949) ДБР (3488)


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как работают украинские пилоты (аудио, 35 минут, но оно того стоит)
https://youtu.be/I-bQNa_A6Dc
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31.03.2022 16:24 Відповісти
Вроде ж писали, что 15 тыщ вагонов их тут
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31.03.2022 16:28 Відповісти
Справедливо! 😁 Кацапам нужно стричь бороды и орезать рога при первой возможности. А в этом случае....💥👍😁
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31.03.2022 16:30 Відповісти
необхідно також знищити залізничні та автомобільні шляхи до Білорусі та Росії. Війна переміститься на схід і південь. Це зашкодить обороні, якщо українським збройним силам доведеться поспішати назад, щоб захистити північ.
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31.03.2022 16:30 Відповісти
 
 