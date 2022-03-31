На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі. ФОТО

В Івано-Франківській області при проведенні оперативних заходів співробітники ДБР виявили понад 170 залізничних вагонів на майже 264 млн грн. Їхніми власниками є бізнесмени з Росії та Білорусі

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державному бюро розслідувань.



"Працівники ДБР під час оперативних заходів виявили у Івано-Франківській області 176 залізничних вагонів та цистерн, власниками яких є бізнесмени з Білорусі та Росії. Вартість майна становить майже 264 млн грн", - сказано в повідомленні.







У зв'язку з цим територіальне управління ДБР Львова звернулося до голови військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити і передати майно на потреби Збройних сил України.











Фото: ДБР