На Івано-Франківщині націоналізують і передадуть на потреби ЗСУ 176 залізничних вагонів з РФ та Білорусі. ФОТО
В Івано-Франківській області при проведенні оперативних заходів співробітники ДБР виявили понад 170 залізничних вагонів на майже 264 млн грн. Їхніми власниками є бізнесмени з Росії та Білорусі
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
"Працівники ДБР під час оперативних заходів виявили у Івано-Франківській області 176 залізничних вагонів та цистерн, власниками яких є бізнесмени з Білорусі та Росії. Вартість майна становить майже 264 млн грн", - сказано в повідомленні.
У зв'язку з цим територіальне управління ДБР Львова звернулося до голови військово-цивільної адміністрації Львівської області з ініціативою примусово вилучити і передати майно на потреби Збройних сил України.
Фото: ДБР
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