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Новини Фото Війна
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Населені пункти Слобода та Лукашівка на Чернігівщині звільнено від окупантів, - ОК "Північ". ФОТО

На Чернігівщині підрозділами ОК "Північ" звільнені два населених пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, два населених пункти Чернігівської області - Слобода та Лукашівка - звільнені підрозділами оперативного командування "Північ".

Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами та допомоги місцевим жителям, які були ві окупації.

Населені пункти Слобода та Лукашівка на Чернігівщині звільнено від окупантів, - ОК Північ 01
Населені пункти Слобода та Лукашівка на Чернігівщині звільнено від окупантів, - ОК Північ 02
Населені пункти Слобода та Лукашівка на Чернігівщині звільнено від окупантів, - ОК Північ 03
Населені пункти Слобода та Лукашівка на Чернігівщині звільнено від окупантів, - ОК Північ 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ нищать ворога по всій Чернігівській області, - голова ОВА Чаус. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17346) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+37
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2022 17:18
+26
Проводить их хорошим салютом от 60 до 220 мм.
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31.03.2022 17:27
+21
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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31.03.2022 17:28
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ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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31.03.2022 17:18 Відповісти
СМЕРТЬ ВОРОГАМ !!!
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31.03.2022 17:28 Відповісти
прослизнула інфа шо рашисті залишили Бучу і Гостомель...
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31.03.2022 17:21 Відповісти
Проводить их хорошим салютом от 60 до 220 мм.
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31.03.2022 17:27 Відповісти
Свинота тикает из котла. Облученные, голодные и обосранные. ВСУ будет легче контролировать этот участок, а значит смогут перекинуть войска на другие направления. Плюс кацапам потребуется время на переброску, формирование, обеспечение и тд своих потрепанных свиней. Даже толики зрады не вижу в этой новости.
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31.03.2022 17:36 Відповісти
Наче як так...але нічого позитивного напевно в цьому немає. Тепер кацапській виродки підуть на Донбасс і південь ще з більшою силою
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31.03.2022 17:32 Відповісти
нет. Инфа от местных - рашисты ушли из центра но концентрируются возле направлений с которых могут зайти ЗСУ, готовятся к обороне.
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31.03.2022 19:21 Відповісти
СЛАВА УКРАИНСКОЙ АРМИИ!
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31.03.2022 17:23 Відповісти
Свято на душі та серці!
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31.03.2022 17:28 Відповісти
суки тільки фундаменти від будинків залишили, орда *****.
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31.03.2022 17:32 Відповісти
На первой фотке кассетный боеприпас к "Урагану". Использование его в жилых кварталах - а там четко видны гаражи и заборы частного сектора - военное преступление. Гаага ждет.
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31.03.2022 17:33 Відповісти
Чтобы судить, надо сначала поймать. Конфискация кацапского имущества - это административный, а не уголовный процесс. А как вы будете судить исполнителей, не поймав их?
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31.03.2022 17:54 Відповісти
При чем тут конфискация? Все воинские части РФ, которые были на нашей территории, известны нашей разведке, в том числе батарея РСЗО, которая действовала в этом районе. Известна фамилия её командира. Без его приказа никто стрелять не имеет права, значит он виновен по определению, если только не сможет в суде доказать, что это было самоуправство подчиненных. А если он даже будет гнуть на суде эту линию, ему придется сдать всех своих подчиненных, которые могли быть причастны к этому преступлению. А подчиненные, в свою очередь, в отместку, как это обычно на судах и бывает, сдадут своего командира, мол, только выполняли преступный приказ. И всё, всей этой компашке светит пожизненное...
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31.03.2022 18:01 Відповісти
Юридический момент мне понятен. Технический не понятен.
Чтобы судить, надо сначала поймать.
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01.04.2022 15:37 Відповісти
А зачем их ловить? Скоро РФ их начнет выдавать по требованию суда...

"Родина бросит тебя, сынок. Всегда." (с)
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01.04.2022 17:23 Відповісти
Судя по карте наши войска твердо решили сделать небольшой котел сидельцам в Броварском районе.
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31.03.2022 17:37 Відповісти
Плохо, что дают выходить, а не добивают.

Эти свинособаки всплывут через неделю на Донбассе.
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31.03.2022 17:42 Відповісти
СЛАВА ВСУ!ГЕРОЯМ СЛАВА!
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31.03.2022 17:55 Відповісти
Слава Героям- Визволителям!
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31.03.2022 17:58 Відповісти
Молодцы, правда жаль что на городню сподвижек нету
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31.03.2022 18:09 Відповісти
Похоже на Донбассе скоро будет черное месиво. Нам там очень не удобно воевать и доставлять снаряжение и людей. Юг тоже под вопросом.
Нужно очень современное крутое оружие.
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31.03.2022 18:34 Відповісти
судячи по всьому на Півночі України було більше половини "легендарной и непобедимой" армії крисьониша. І всі найбільш боєздатні сили. І втратили боєздатність і їх виводять з бою. А заміна..... краще спитати в Єрмака з Агрохімією. Можливо, якщо слідувати їх хворій логіці, це миротворчі сили.
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31.03.2022 19:05 Відповісти
 
 