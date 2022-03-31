Населені пункти Слобода та Лукашівка на Чернігівщині звільнено від окупантів, - ОК "Північ". ФОТО

На Чернігівщині підрозділами ОК "Північ" звільнені два населених пункти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, два населених пункти Чернігівської області - Слобода та Лукашівка - звільнені підрозділами оперативного командування "Північ".

Наразі тривають заходи з очищення місцевості від мінно-вибухових "подарунків", залишених росіянами та допомоги місцевим жителям, які були ві окупації.









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