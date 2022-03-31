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Рашисти зруйнували агропідприємство на Харківщині. "Денацифіковано" сотні корів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині ворог зруйнував ферму ТОВ "Харківський молочний комбінат", провідного виробника молочної продукції у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харьков LIVE.

Видання Вгороде відзначає: "Відео зруйнованої ферми та фото загиблих корів опублікували у соцмережах, попередньо йдеться про ферму у Великобурлуцькому районі"

Рашисти зруйнували агропідприємство на Харківщині. Денацифіковано сотні корів 01

Рашисти зруйнували агропідприємство на Харківщині. Денацифіковано сотні корів 02

Автор: 

корови (23) Харківщина (6054) агрохолдинг (51)


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Топ коментарі
+65
Я уже давно перестал искать человечность в кацапах. Но какой практический смысл в убийстве коров? Зачем тратить силы, боеприпасы? Просто, чтобы сделать подлянку? Воистину, кацап это рак планеты. А рак надо вырезать.
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31.03.2022 19:21
+53
Які гарні коровки.. вгодовані, одразу видно, що хазяйнували українці.
Шкода їх.
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31.03.2022 19:18
+47
Орки... Справжні орки.
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31.03.2022 19:18
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Орки... Справжні орки.
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31.03.2022 19:18 Відповісти
е... твою мать...Просто слов нет.
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31.03.2022 19:18 Відповісти
Які гарні коровки.. вгодовані, одразу видно, що хазяйнували українці.
Шкода їх.
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31.03.2022 19:18 Відповісти














Дурдом


@durdominua

·
https://twitter.com/durdominua/status/1509384506964209668 12 ч



іноземний колаж
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31.03.2022 19:19 Відповісти
Кацапські скоти...
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31.03.2022 19:19 Відповісти
Я уже давно перестал искать человечность в кацапах. Но какой практический смысл в убийстве коров? Зачем тратить силы, боеприпасы? Просто, чтобы сделать подлянку? Воистину, кацап это рак планеты. А рак надо вырезать.
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31.03.2022 19:21 Відповісти
руские ******** хуже фашистов.
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31.03.2022 19:21 Відповісти
это вообще не люди и не животные и не насекомые даже! это вообще не из мира живых существ, это элементы таблицы менделеева. отбросы.
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31.03.2022 20:19 Відповісти
Я сегодня писал что людей со слабой психикой уже из-за войны нет, но я с трудом сдерживаюсь что бы не начать что-то крушить, после этих фото, КАЦАПЫ ВЫ РАК ПЛАНЕТЫ, ВЫ БУДЕТЕ ВЫ ВЫРЕЗАНЫ!
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31.03.2022 19:22 Відповісти
Гм. Со слабой психикой. Прочитал.
"Сначала украинцам было страшно,а всем пофиг!
Сейчас всем страшно,а украинцам пофиг!"
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31.03.2022 20:06 Відповісти
бідна Харківщина щодня бомбять і руйнують
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31.03.2022 19:22 Відповісти
Выродки.... Сыр там хороший делали, великобурлуцкий. У кацапов вместо сыра говнецо пластиковое.
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31.03.2022 19:23 Відповісти
зачем воевать с коровами ??? это тоже нацики ???
быдло быдлом...
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31.03.2022 19:23 Відповісти
продовольственая блокада(
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31.03.2022 19:40 Відповісти
Мрази! Нет слов!
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31.03.2022 19:23 Відповісти
Напевно, корови теж були нацистками...

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31.03.2022 19:26 Відповісти
арахамію, єрмака, чалого, зеленського, всіх терміново на цю ферму. Може, краще будуть "перемовлятися"?!
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31.03.2022 19:27 Відповісти
їм пофіг корови, вони за майно в Криму печуться .
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31.03.2022 20:12 Відповісти
Видать позавидовали, что у нас коровы живут лучше чем они...
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31.03.2022 19:28 Відповісти
Індусам надіслати треба.
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31.03.2022 19:28 Відповісти
Вже відправив на Твіт IndiaToday
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01.04.2022 00:04 Відповісти
Підрив моста в оскольскому водосховищі.
https://t.me/truexanewsua/38055
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31.03.2022 19:30 Відповісти
тварі!
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31.03.2022 19:31 Відповісти
чума на всіх кацапів! Без винятків.
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31.03.2022 19:31 Відповісти
********* гребанные!
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31.03.2022 19:32 Відповісти
бедные животинки..
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31.03.2022 19:38 Відповісти
"Освободітєлі" будуть доводити у соловьйова, що корови теж були нацистами і мілітаристами та збиралися вступати в НАТО! 👀😠
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31.03.2022 19:41 Відповісти
Вместо коров там должны валяться русские орки.
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31.03.2022 19:44 Відповісти
покажите эти фото в Индии (симпатизирующей рф). Говорят что там корова - священное животное...
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31.03.2022 19:45 Відповісти
Не говорят, а так и есть.
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31.03.2022 20:02 Відповісти
І корів спасли...
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31.03.2022 19:46 Відповісти
"Асвабадили"...
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31.03.2022 20:03 Відповісти
В Україні ще ***** путінососів і русофілів, котрі скажуть "ети карови давали малако нацистам, паетому их нада уничтожить". За русофільство і путіносоство треба карати каторжними роботами, за трудодень давати їм сталінські норми жрачки в ГУЛАГ : Выполнил заключенный 100% нормы - получает 800 граммов хлеба. Выполнил 80% - 600 граммов, от 60 до 80% - 500 граммов, а ниже 60% - 300 граммов. А хлеб был основным продуктом питания: приварок только что горячий, а жиров и белков в нем содержалось не на много больше, чем в кипятке, ...Силы со дня на день убывали. И я, и мои друзья никак не могли выполнить больше 60% нормы и, соответственно, получали уменьшенную пайку хлеба. (Абрамович И. Л. Воспоминания и взгляды : в 2 кн. / Абрамович И. Л. - М. : КРУК-Престиж, 2004. - Т. 1 : Воспоминания. - 287 с. : портр.)
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31.03.2022 19:46 Відповісти
Не хочуть орки нас визволяти, не хочуть денацифікувати, а хочуть все зруйнувати вщент, а потім заселити "асвабаджённые земли" гопотою з якоїсь там Пензи, чи ще звідки.
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31.03.2022 19:47 Відповісти
"Денацифікатори" хочуть влаштувати новий Голодомор.
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31.03.2022 19:48 Відповісти
И это не Путин или Шойгу, а "обычные хорошие парни". Русские должны стать изгоями для всей планеты, причем все без исключения! "Хорошие русские - в хороших гробах, плохие - в плохих!
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31.03.2022 19:51 Відповісти
Чекаємо фото від ЗСУ з сотнями убитих кацапів в якій-небуть канаві чи ямі!
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31.03.2022 19:55 Відповісти
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31.03.2022 20:01 Відповісти
Надо индусам это показать. Они оценят.
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31.03.2022 20:04 Відповісти
кацапы, реально, орки. Бездушные твари, с залитыми, бухлом, глазами, без чести, правды, добра. А просто, зомбированные, на тотальное уничтожение, всего, что хоть немного лучше, того дерьма из которого вылезла эта орда. И с дикой завистью, через уничтожение, пытаются затащить с собой, в свое дерьмо, еще кого-то. А, то, ишь чего удумали, лучше и чище, нас, жить. Да еще и достоинство иметь.
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Кожна з цих корів варта більше ніж життя більшості кацапів разом. Вірю що Бог, руками ЗСУ покарає орків за всі їх гріхи.
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31.03.2022 20:05 Відповісти
******** рашисткие,будьте вы все прокляты!!!🤬😡Чем вам ******,коровы не угодили...
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31.03.2022 20:07 Відповісти
Росіяни не люди . Це ще мій дід говорив . Розумний був чоловік.
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31.03.2022 20:08 Відповісти
То нехай в Індії подивляться на цю картину створену москалями. В індусів культ корови...
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31.03.2022 20:10 Відповісти
За коров ещё ответите свиньи !!!
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31.03.2022 20:10 Відповісти
****** кацапська орда. Навала нелюді.
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31.03.2022 20:41 Відповісти
Чтоб вы горели в аду проклятые убийцы. Чтобы весь ваш под сдох. Что вам сделали животные? Будьте прокляты
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31.03.2022 20:46 Відповісти
Чтоб весь ваш род сдох
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31.03.2022 20:48 Відповісти
Вот же ******. У нас итак все молоко ненастоящее, и каждый год в селах коров все меньшеи меньше- их вырезают чтоб не сдавать по 10грн/литр барыгам на молокозаводы
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31.03.2022 20:48 Відповісти
Их цель уничтожить страну, устроить голод, геноцид.
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31.03.2022 20:55 Відповісти
У МЕНЯ ИДЕЯ !

ИМЕЕМ К СОЖАЛЕНИЮ СОСЕДА - СТРАНА МЕРЗАВЦЕВ И ТРУПОВ !

И до военных действий РоЗия была страной изгоем , а после Отечественной войны с Украиной станет страной- трупом …
К сожалению и это не маразматик Путин или алкаш Шойгу, а "обычные хорошие парни", которые бомбили наши города , убивали наших детей ..
Русские должны стать изгоями для всей планеты, причем все без исключения!
«Хорошие « русские - в хороших гробах, плохие - в плохих!

Но чтобы навсегда её похоронить у меня есть хорошая идея !
Вместе с похоронами РоZZiи мы должны обязательно совершить «погребение» строительного и массы отходов от разборки разрушенных домов и зданий, мостов и переходов .
Но к счастью эти отходы в отличии от РоZzii их ожидает «вторая жизнь».
Все эти отходы могут быть использованы для отсыпки границы между РоZZИей и Украиной !

А в дальнейшем используя современные технологии переработки материалов мы сможем из них сделать бетон для СТЕНЫ между варварской страной и Новой Украиной !!
Это будет вечный Памятник борьбы Добра и Зла русского мира !
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01.04.2022 04:55 Відповісти
 
 