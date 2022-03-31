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Рашисти зруйнували агропідприємство на Харківщині. "Денацифіковано" сотні корів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Харківщині ворог зруйнував ферму ТОВ "Харківський молочний комбінат", провідного виробника молочної продукції у Харківській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харьков LIVE.
Видання Вгороде відзначає: "Відео зруйнованої ферми та фото загиблих корів опублікували у соцмережах, попередньо йдеться про ферму у Великобурлуцькому районі"
Топ коментарі
+65 Мобильный крематорий
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+53 Ksenia VB
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Шкода їх.
Дурдом
@durdominua
·
https://twitter.com/durdominua/status/1509384506964209668 12 ч
іноземний колаж
"Сначала украинцам было страшно,а всем пофиг!
Сейчас всем страшно,а украинцам пофиг!"
быдло быдлом...
https://t.me/truexanewsua/38055
Чтоб весь ваш род сдох
ИМЕЕМ К СОЖАЛЕНИЮ СОСЕДА - СТРАНА МЕРЗАВЦЕВ И ТРУПОВ !
И до военных действий РоЗия была страной изгоем , а после Отечественной войны с Украиной станет страной- трупом …
К сожалению и это не маразматик Путин или алкаш Шойгу, а "обычные хорошие парни", которые бомбили наши города , убивали наших детей ..
Русские должны стать изгоями для всей планеты, причем все без исключения!
«Хорошие « русские - в хороших гробах, плохие - в плохих!
Но чтобы навсегда её похоронить у меня есть хорошая идея !
Вместе с похоронами РоZZiи мы должны обязательно совершить «погребение» строительного и массы отходов от разборки разрушенных домов и зданий, мостов и переходов .
Но к счастью эти отходы в отличии от РоZzii их ожидает «вторая жизнь».
Все эти отходы могут быть использованы для отсыпки границы между РоZZИей и Украиной !
А в дальнейшем используя современные технологии переработки материалов мы сможем из них сделать бетон для СТЕНЫ между варварской страной и Новой Украиной !!
Это будет вечный Памятник борьбы Добра и Зла русского мира !