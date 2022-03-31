Рашисти зруйнували агропідприємство на Харківщині. "Денацифіковано" сотні корів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Харківщині ворог зруйнував ферму ТОВ "Харківський молочний комбінат", провідного виробника молочної продукції у Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Харьков LIVE.

Видання Вгороде відзначає: "Відео зруйнованої ферми та фото загиблих корів опублікували у соцмережах, попередньо йдеться про ферму у Великобурлуцькому районі"