Так буде з кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон, - ССО показали знищену російську бронетехніку. ФОТОрепортаж

Сили спеціальних операцій ЗСУ продемонстрували знищену 31 березня техніку російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ССО.

"Вечір має проходити з хорошими емоціями. А які ж емоції під час війни можуть бути кращі, ніж задоволення від фото знищеної техніки окупантів?

На фото - лиш частина результатів роботи наших воїнів, які "зігріли" окупантів своєю гостинністю на нашій землі. І так буде із кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон та зазіхне на нашу свободу!", - підкреслили в ССО.

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