28 132 25
Так буде з кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон, - ССО показали знищену російську бронетехніку. ФОТОрепортаж
Сили спеціальних операцій ЗСУ продемонстрували знищену 31 березня техніку російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ССО.
"Вечір має проходити з хорошими емоціями. А які ж емоції під час війни можуть бути кращі, ніж задоволення від фото знищеної техніки окупантів?
На фото - лиш частина результатів роботи наших воїнів, які "зігріли" окупантів своєю гостинністю на нашій землі. І так буде із кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон та зазіхне на нашу свободу!", - підкреслили в ССО.
Топ коментарі
+37 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар31.03.2022 20:00
+29 Urs
показати весь коментар31.03.2022 20:04
+13 Кот Бегемот #477582
показати весь коментар31.03.2022 20:05
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
Бо на Сумщині кацапський танк пішов на дно разом з екіпажем. Виловлювали їх працівники ДСНС спільно з бійцями територіальної оборони, щоб зібрати тіла докупи.
Дуже дивні фото.
Так що не джавеліном єдиним.
Респект Вам, ребята!
и у них есть активная защита от противотанковых гранатометов
че то не пойму, она вообще уних есть или нет?)
или просто выстрел от гранатомета защищает ее только?