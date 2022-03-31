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Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
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Так буде з кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон, - ССО показали знищену російську бронетехніку. ФОТОрепортаж

Сили спеціальних операцій ЗСУ продемонстрували знищену 31 березня техніку російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у фейсбуці ССО.

"Вечір має проходити з хорошими емоціями. А які ж емоції під час війни можуть бути кращі, ніж задоволення від фото знищеної техніки окупантів?

На фото - лиш частина результатів роботи наших воїнів, які "зігріли" окупантів своєю гостинністю на нашій землі. І так буде із кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон та зазіхне на нашу свободу!", - підкреслили в ССО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чудовий приклад засідки, - Сили спецоперацій опублікували кадри успішного знищення окупантів. ВIДЕО

Так буде з кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон, - ССО показали знищену російську бронетехніку 01
Так буде з кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон, - ССО показали знищену російську бронетехніку 02
Так буде з кожною бляшанкою, яка перетне наш кордон, - ССО показали знищену російську бронетехніку 03

Автор: 

техніка (1826) ССО (519)


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Топ коментарі
+37
ССО України-респект.Не зупиняйтесь...
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31.03.2022 20:00
+29
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31.03.2022 20:04
+13
А какая для кацапа разница, подохнет в любом случае.
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31.03.2022 20:05
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ССО України-респект.Не зупиняйтесь...
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31.03.2022 20:00 Відповісти
Перегній, перегній, нам завезли перегній...
https://youtu.be/7heTnJsdUG0
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31.03.2022 20:11 Відповісти
І призивно заспівав хор Олександрова...

Бо на Сумщині кацапський танк пішов на дно разом з екіпажем. Виловлювали їх працівники ДСНС спільно з бійцями територіальної оборони, щоб зібрати тіла докупи.
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31.03.2022 20:17 Відповісти
А что это за танк на последних фото? Какой-то совсем древний шлак приволокли?
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31.03.2022 20:01 Відповісти
схожий на той, що у нас на постаменті як пам'ятник стоїть))
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31.03.2022 20:05 Відповісти
схоже Т-72, просто ДЗ та інший обвіс з башти зірвало, а так всі башти у них литі
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31.03.2022 20:07 Відповісти
Не могло зірвати увесь ДЗ. Фарба на місці.
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31.03.2022 20:30 Відповісти
кронштейни є, тому може з конвервації зняли, і по документам у нього всьо є, і ДЗ, і додаткові екрани)
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31.03.2022 20:46 Відповісти
Ну ладно, може то і вкрали... Але ж куди поділася кришка моторного відсіку???
Дуже дивні фото.
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31.03.2022 21:13 Відповісти
да вибухом зірвало. в будь-якому випадку мені пох, техніку знищили, кацапов вбили - і чудово
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31.03.2022 21:33 Відповісти
Схожий на Т 55. Або Т 62. Дійсно раритет.
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31.03.2022 20:13 Відповісти
Т-72, або самий ранній Т-90
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31.03.2022 20:15 Відповісти
на последних фото кацапы уже пустили в ход танки без брони!
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31.03.2022 20:02 Відповісти
А какая для кацапа разница, подохнет в любом случае.
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31.03.2022 20:05 Відповісти
Не буває танків без броні. Без динамічної броні.
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31.03.2022 20:08 Відповісти
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31.03.2022 20:04 Відповісти
Если ещё точнее - ЗСУ выводят кацапские войска по частям ))))
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31.03.2022 20:35 Відповісти
Британці порахували, що 40% вражених танків приходиться на гранатомети NLAW.
Так що не джавеліном єдиним.
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31.03.2022 20:15 Відповісти
🔴 Британия осуществит дополнительные поставки вооружений в Украину, в том числе средства ПВО и артиллерийские системы дальнего действия, сообщает агентство Reuters.
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31.03.2022 20:25 Відповісти
Чьот ору)Це що танк Т-34 на останній фотці? Каци вже дістають техніку із своїх музеїв?)
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31.03.2022 20:17 Відповісти
Да уж... Ордынцы этого в своих мультиках про "аналоговнет" и о "второй армии мира" точно не покажут.
Респект Вам, ребята!
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31.03.2022 20:22 Відповісти
помню рашен сми рассказывали какие крутые у них танки
и у них есть активная защита от противотанковых гранатометов
че то не пойму, она вообще уних есть или нет?)
или просто выстрел от гранатомета защищает ее только?
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31.03.2022 20:29 Відповісти
на парадах ездиют пару штук. К тому же КАЗ Арена не защищет при атаке с верхней полусферы. А вот спаленные новейшие из серийных Т-90 (они хорошо заметны по фарам системы Штора спереди башни) видел несколько раз. Также несколько Т-90 наши захватили как трофеи
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01.04.2022 01:41 Відповісти
Техніка обридла та набридла! Трупи показуйте! Заради цього зараз життя кладемо! Щоб рашистів вбивати!
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31.03.2022 21:44 Відповісти
 
 